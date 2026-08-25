張智霖演唱會19歲魔童驚喜伴奏！袁詠儀分享育兒觀：拒幫兒子鋪路

近日，張智霖（Chilam）在廣州舉行巡迴演唱會，19歲兒子張慕童（魔童）亦罕有上台擔任結他手伴奏，表現獲不少網民讚賞。魔童一路成長都備受外界關注，而袁詠儀（靚靚）過往受訪時，亦不時分享自己的育兒方式，坦然在教養上希望兒子學會獨立、為自己負責。



19歲魔童為爸爸演唱會伴奏 專業表現獲網民大讚

近日，Chilam在廣州開辦一連兩場的巡迴演唱會。19歲的仔仔魔童更親身上陣，為爸爸的演唱會擔任結他手伴奏。魔童表現非常專業，游刃有餘、毫不膽怯。媽媽靚靚亦到場支持。魔童表演的片段在網上瘋傳，不少人都大讚他遺傳了父母的優良基因。

袁詠儀拒絕為兒子鋪路 想上台要靠自己爭取

雖然魔童自小在演藝圈家庭長大，但靚靚早前受訪時表示，兒子現階段對入行的興趣不大。她亦直言不希望兒子加入娛樂圈，因為清楚這一行不容易，更表明不會主動為他安排鋪路。

如果魔童想在Chilam的演唱會上彈結他，也要靠自己的實力爭取：「你可以利用我哋嘅資源去學習，但上到台，你打唔打得響，係你自己的事。」今次能夠與爸爸同台演出，相信是他憑表現換來的機會。

坦言兒子因父母身份失去自由

靚靚過往受訪時，亦曾分享不少教養魔童的方式和原則。早前，靚靚在余家強的電台節目《余生對話》中提及兒子魔童，罕有流露出作為母親的無奈。她直言，兒子因為父母是張智霖和袁詠儀，從小到大一舉一動、所有言行都會被放大，甚至遭受網絡暴力，她認為這對小朋友來說其實不公平。

「我覺得我對我個仔係幾唔公平，因為佢爹哋媽咪係張智霖同袁詠儀，變咗好多時候，佢所做嘅嘢同講嘅說話都會俾人放大。不過食得鹹魚抵得渴，我成日同個仔講，冇辦法喇，媽咪對你唔住，爹哋媽咪要同你say sorry，可能因為我哋嘅原因，所以令到你有時失去一啲自由。」

曾因強勢管教令母子關係緊張

她亦曾經分享，自己過去比較強勢，令母子關係一度非常緊張，兒子甚至曾向張智霖表示「想換過一個媽咪」。後來兒子更出現情緒問題，經醫生診斷後，她才意識到自己的管教方式令兒子有太大壓力。後來她按專業建議慢慢改善、學習聆聽兒子的想法，兩母子的感情逐漸變好，如今像朋友一樣相處。

重視禮貌不替子女搶答 教兒子為自己負責

靚靚以往曾在訪談節目分享育兒觀。在教養上，靚靚一直都希望魔童學會為自己負責，不會認為父母在身邊就會替他處理一切。她提到很多家長都習慣搶答，當外人問小朋友問題時，很多心急的父母都會第一時間幫子女回答。

但是她卻認為，必須由兒子親自回答，她亦分享自己的一套規則——如果有人跟兒子講道理時，其他人都不能說話，不能加入自己的意見，因為別人跟兒子說道理，其實都是在為他好。

此外，靚靚亦重視要有禮貌，她要求兒子一定要喊人，她會在事前先跟兒子說好：「等一下進去，我希望你可以喊人，我不提醒你了，你自己做。」如果兒子沒有喊人，她會當面提醒。

幫手解決問題 反令孩子失去獨立思考機會

主持人問道Chilam平時有沒有甚至規則，靚靚則笑言沒有，表示Chilam會對兒子太好，甚至遇到問題時，會習慣幫兒子想解決辦法。結果兒子開始依賴別人，遇到問題只會講「I don't know」。這樣其實是在限制孩子的思考力和想像力。後來，靚靚會開始引導兒子思考，與他討論，不希望兒子變成要靠別人的人。

將夫妻關係放首位：「最後陪我到老的是老公」

靚靚亦認為，為人父母不能過份依賴孩子，因為孩子總會長大，會有自己的家庭。被問及放假時，她會否將時間放在家庭上，靚靚則笑言會將時間和重心放在Chilam身上，她：「最後陪我到老的，肯定都是我老公。那我為甚麼現在不對他好一點呢？」