9月開學｜密切留意小朋友開學壓力 醫生教睇小朋友9大情緒警號

開學學童情緒壓力｜暑假即將完結，九月準備開學，許多家長正忙着準備新書、書包等各項物品，但除了物質準備外，孩子的情緒也是需要被關注。尤其是當開學需要面對不同的新事物，孩子們也會感到壓力和焦慮。作為家長，到底怎樣能發現孩子的情緒問題？又應如何與孩子相處，關心和開解他們？



開學或令學童感壓力 家長不宜認定孩子懶惰

香港救助兒童會顧問、精神科專科醫生陳國齡醫生表示不同成長階段的孩子，面對的開學壓力和表達方式可能有所不同。若孩子經常在談及有關學校的話題或上學前表示身體不適，家長不應該立即認定孩子懶惰或找藉口，而應先了解他們是否正面對情緒困擾或適應困難。

中小幼稚園學生壓力不一樣 宜辨清壓力來源對症下藥

幼稚園學童可能因為離開主要照顧者和適應陌生環境而感到焦慮，而小學生需要適應新的學習模式、課業要求、老師和同學。

中學生需要適應更多科目和不同老師外，亦需重新建立朋友圈，並可能承受成績及朋輩比較的壓力。即使學生每天如常上學，若出現沉默、自我懷疑或專注力下降等情況，仍可能是適應困難的表現。

陳國齡醫生表示：「開學不應只著眼於課本、校服等物質準備,也需要做好情緒上的準備。孩子沒有說不想上學，並不代表他們沒有壓力。有些孩子未必懂得以言語表達情緒，他們的困擾可能隱藏在沉默、行為轉變或身體不適之中。」

開學是情緒壓力容易浮現的轉折點

9大容易被忽略的警號 教你分析小朋友情緒

陳國齡醫生提醒家長和照顧者，可以留意孩子最近有沒有出現一些不尋常的轉變。以下列出了9項容易被忽略的線索，可以幫助分析小朋友情緒。

1. 變得比平日更沉默，減少與家人或朋友交流。

2. 突然變得退縮，經常獨處或長時間留在房間。

3. 容易發脾氣、哭泣或焦躁，對小事反應強烈。

4. 經常表示頭痛、肚痛、頭暈或疲倦，但沒有明顯身體原因。

5. 睡眠或食慾明顯改變。

6. 對原本喜歡的活動失去興趣。

7. 拖延或抗拒上學，不願談及學校。

8. 專注力或學習表現突然下降。

9. 經常說「我不能」、「我好累」或「沒關係」等負面說話。

陳醫生解釋上述表現不一定代表孩子患有精神健康問題，但如果這些轉變持續加劇，甚至影響日常生活的話，照顧者便應提高警覺，了解孩子是否需要進一步支援。

關注孩子精神健康

給家長的5大建議 需先學會聆聽孩子

陳國齡醫生補充：「開學的適應不是一場短跑。家長應給孩子時間和空間,在關心學習進度的同時，也問一問他們是否適應、是否感到安全，以及是否需要有人聆聽他們的心聲。對孩子而言，被看見和被聆聽是重要的第一步。」以下有5個建議給家長學會如何與孩子溝通。

1.留意隱形訊號

家長可從日常生活觀察孩子有沒有突然轉變，例如持續難以入睡、食慾受影響、對原本喜歡的事情失去興趣或比平日更加依賴父母。

2.開學前逐步調整

家長可在開學前兩至三星期逐步調整孩子的睡眠、起床、用膳和活動時間，讓他們慢慢適應開學後的生活節奏。

3.用開放式問題表達關心

家長可避免在孩子放學後立即追問功課和成績，改為問：「今天有沒有跟朋友一起玩？」、「小息做了什麼？」或「今天所有課當中最有趣的是什麼？」讓孩子感受到父母關心的是他們整天的經歷和感受，而不只是分數。

4.接納情緒，不批判

當孩子表達擔心時，家長可先讓他們訴說，再考慮是否需要提供意見。應避免說「有什麼可怕？」、「每個人都是這樣的」或「你想多了」等說話去否定孩子的情緒。

5.適時尋求專業協助

若孩子的焦慮情緒以及症狀持續一個月或以上，並影響學習和正常生活，家長應向學校社工、輔導人員或專業人士尋求協助。

家長應給孩子時間和空間適應

家長分享：從日常小事陪伴孩子準備開學

香港救助兒童會推廣正向管教的「從心所育」計劃。其中參加者 May 表示，她的兒子霖霖即將升讀小二，她留意到孩子雖然沒有明顯抗拒上學，但對暑期功課較為抗拒。同時，面對新老師及久未見面的同學亦可能會感到不安。

所以她計劃在開學前提早讓霖霖逐步適應日常生活節奏，例如安排閱讀時間之餘，亦會預留時間探望親人、遊玩和進行孩子喜歡的活動，幫助他放鬆心情。

May 表示：「小朋友升高一個年級，不代表一下子便能適應所有事情。每個孩子的能力和步伐都各有不同，我會繼續留意他的情緒和行為，多聆聽他的想法，給他時間慢慢適應。」