小朋友畫畫顏色反映性格？心理學家拆解8種顏色背後情緒心理特質

撰文：阿言
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兒童畫作的顏色可能代表他們的內心的情緒狀態！喜歡的顏色也反映他們的個性特質。美國心理學家曾透過分析兒童畫作，探討顏色運用與人格發展的關係。家長不妨透過孩子喜愛的顏色，了解他們的內心世界！

美國心理學家Rose H. Alschuler和La Berta Weiss Hattwick，曾透過分析兒童的畫作，探討兒童繪畫與人格發展之間的關係。她們認為，兒童對顏色的偏好與運用方式，能反映他們的情緒狀態及個性特質。

8種顏色背後情緒及心理特質

1. 紅色

紅色是色彩強烈的顏色，有兩種截然不同的象徵意義。當小朋友情緒穩定時，偏好選用紅色，往往代表熱情、友善、追求自由。當情緒波動時，並用粗重、強烈的紅色線條，大面積地塗滿畫面，表示他們較主動，但也有攻擊性，較易表露憤怒。

2. 黃色

偏好黃色的小朋友通常人緣較好、受人歡迎。這類孩子性格大方，樂於與人分享，也較願意表達自己。黃色亦代表正面、愉快及幸福的感覺，但同時可能反映孩子較依賴他人，獨立性較弱。

如果小朋友在畫作中同時使用黃色和藍色，可能象徵快樂和依戀；如果搭配黑色，可能是代表失望的情緒。

3. 橙色

偏好橙色的小朋友通常都比較內向。這類孩子一般容易逃避現實，沉醉在幻想中。雖然有豐富的想法但欠缺行動力。

兒童對顏色的偏好與運用方式，能反映他們的情緒狀態及個性特質。（PhotoAC）

4. 綠色

偏好綠色的小朋友較為理性，能控制自己的情緒和行為。綠色會令人聯想到大自然景物，有安心、平靜的感覺。因此，喜歡綠色的孩子性格溫和、冷靜，也能自我約束。

5. 藍色

喜歡藍色的小朋友一般比較合群，能適應不同環境，也懂得表達自己的需要。雖然藍色常帶憂鬱的感覺，但也代表孩子喜歡思考、處事審慎。這類孩子性格比較成熟穩重，與人相處時會照顧他人感受。

6. 紫色

紫色給人浪漫的感覺，喜歡紫色的小朋友想像力與感情都較豐富，容易受情緒和感受影響，處事時傾向以感受作主導，而非從理性角度分析事情。

7. 啡色

啡色是較少小朋友用的顏色。啡色容易令人聯想到茶葉、木材等靜態物件，一般喜歡啡色的小朋友性格都較沉穩和內向，情緒亦相對穩定。

8. 黑色

黑色有神秘、壓抑的感覺。喜歡黑色的小朋友一般較喜歡獨處，性格內斂，處事穩重，也較重視個人私隱。當孩子感到不安、恐懼或受壓抑時，亦可能較傾向使用黑色。如果孩子在畫作中用大量黑色，有機會是反映內心有強烈的負面情緒，甚至可能有攻擊傾向。

01親子全港學生創作比賽2026

「01親子」主辦「全港學生創作比賽2026」，誠邀學生發揮無限創意，宣揚正面訊息！學生可按班級揀選參賽組別，以「繪畫填色」或「中文作文」形式參賽。小朋友可以盡情發揮創意，用喜愛的顏色創作獨一無二的作品！

1.繪畫填色比賽

幼兒組比賽形式為「繪畫填色」，參賽者需以「搭東鐵北上之旅」為主題，透過繪圖及填色描繪乘搭東鐵綫列車，經港鐵羅湖站或落馬洲站北上的旅程體驗。歡迎參賽者於圖畫中加入豐富繪畫，突顯旅程體驗。

題目：搭東鐵北上之旅
繪畫指引：透過繪畫、填色或加上其他自由創作元素，描述旅程的經歷或景色。

👉🏻立即下載填色原稿紙

2. 初小組（小一-小二）

初小組比賽形式為「繪畫填色」，參賽者可按自己的美感為題目主體添上色彩，同時發揮創意加入其他繪畫元素，記錄你「最快樂的一次鐵路旅行」！

題目：最快樂的一次鐵路旅行
繪畫指引：透過繪畫、填色或加上其他自由創作元素，描述旅程的經歷或景色。

👉🏻立即下載填色原稿紙

3.中小組（小三-小四）

中小組別比賽形式為「中文作文」，按作文題目及寫作指引要求完成一篇中文文章。每篇文章之要求字數為300字至400字（包括標點符號）。

題目：我最幸福快樂的夢境
寫作指引：
- 記敍一次我最幸福快樂的睡夢
- 描述夢境的細節及故事發展，自己有甚麼感受或想法？

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4.高小組（小五-小六）

高小組別比賽形式為「中文作文」，按作文題目及寫作指引要求完成一篇中文文章。每篇文章之要求字數為 500字（包括標點符號）。

題目：
假如你成為香港推廣大使，主力推廣香港代表食物，你希望如何推廣香港食物？
寫作指引：
- 你認為哪些香港食物具代表性或充滿集體回憶？
- 你認為哪些食物較容易推廣到全球地區？
- 你最希望推廣哪一款香港食物？為什麼？
- 請具體如何推廣香港食物到海外地區。

👉🏻立即下載作文原稿紙

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