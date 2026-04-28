親子關係｜踏入青春期難溝通？心理學家提醒照顧子女情緒最重要

親子關係｜對許多家庭而言，「青春期就像暴風期」是再貼切不過的寫照。在彼此都重視對方的前提下，為何溝通仍如此困難？

本文作者：余欣泉（香港中華基督教青年會輔導組臨床心理學家）



對評價特別敏感的腦袋

青春期的大腦對他人的眼光格外敏銳，父母、老師、同學，甚至從未謀面的網友，都能成為壓力來源。他們更容易把別人沒有說出口的內容，補上一段段「內心小劇場」，讓一句普通的說話變得尖銳刺耳。因此，父母以為自己一句善意的提醒，在他們耳中可能聽成批評，甚至否定。

那個不斷挑剔自己的內在聲音

各種壓力會悄悄變成一個內在聲音——「批評中心」。它會不斷挑出自己的不是，在沒有挫折的日子，列出一份又一份「我應該更好」的清單。當遇上考試失利、跟朋友起爭執、被父母責備，「批評中心」便開始加碼，讓孩子覺得自己處處都不夠好。它批評的對象，往往是我們最核心的部分——「心」。

「心」承載著一個人的情緒、動力、價值觀及喜惡。當它覺得自己不夠好，感受到不被接納，會變得緊張、焦躁，小心翼翼地過每一天。這種狀態下，他們的表現往往更差，於是又迎來更多的自我批評。久而久之，子女可能陷入低落或焦慮的狀態，難以自拔。

父母無心的說話 卻可能加重負擔

看到子女沒有動力，家長自然會着急，也會想用說教或道理去推動孩子。例如：「成績對你很重要」、「你太懶了」、「這樣將來怎搵工？」這些說話背後，是父母的關心，但落在子女耳中，往往成了「批評中心」的新燃料，他們的心反而更受壓。

如何協助子女走出內心風暴？

以下四個方向，也許能成為父母和子女間的一道橋：

1. 了解子女重視什麼：

包括興趣、價值觀、對未來的憧憬等——這些都是他們的動力核心。

2. 放下目標，單純相處：

與成績、表現無關的相處，能讓「批評中心」停一停。

3. 給予空間與信任：

不只是房門後的空間，也包括讓子女自己安排時間、參與生活中的決定，讓信任成為動力的一部分。

4. 照顧自己內心：陪伴青春期的孩子，有時像逆風而行，既費力，也考驗耐性。因此，家長的心同樣需要被照顧。當大人能好好安放自己的情緒與壓力，孩子自然更容易感受到安全，也更願意靠近。

筆者早前就此議題為本會家庭社會工作小組舉辦網上家長講座「緩憂解困：家長如何照應青春期子女的情緒需要？」，歡迎重溫完整內容：https://youtu.be/1ot2xkmb6ws?si=o_J0Zmrqeuxvnw05