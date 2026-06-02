香港救助兒童會：家庭情緒傷害深遠　逾半受訪者因家長言行感自卑

香港救助兒童會發表調查報告《聽見孩子：家庭互動如何影響青少年心理健康》，調查收集了逾400份問卷，探討家庭互動對心理健康影響。調查發現，不少家長在管教時，往往忽略了孩子的情緒需求，甚至以比較、否定及高壓方式溝通，令孩子長期承受情緒壓力。



逾400份問卷探討家庭互動對心理健康影響

最近，香港救助兒童會發表調查報告《聽見孩子：家庭互動如何影響青少年心理健康》，探討家庭互動對青少年心理健康的影響。

機構邀請了6名14至17歲的學生組成「青少年研究小組」，由他們共同決定調查內容與重點，確保調查貼近青少年的真實處境。研究於2026年3月至4月進行，成功收集了408份來自13至18歲兒童及青少年的線上問卷。

家庭情緒傷害被忽視 以愛與管教合理化

香港救助兒童會表示，隨著香港《強制舉報虐待兒童條例》於2026年1月生效，截至2月底，政府已接獲66宗懷疑嚴重虐兒的舉報，涉及70名兒童。然而，法規背後忽視家庭內的情緒傷害。這類傷害會對兒童的成長造成深遠的負面影響。

報告指出，根據社會福利署的最新虐兒個案數據，在2025年共錄得1,354宗虐兒個案，當中「心理虐待」佔11.2%（16宗），而在2023年則為0.5%（7宗）。這數字與前線社工和老師的實際觀察明顯不一致，反映出很多在家中發生、看不見的情緒傷害，都常常以「愛與管教」之名被合理化，令受害者長大後難以擺脫。

此外，數據亦顯示，在64%的虐兒個案中，施虐者為父母、兄弟姊妹、繼父母、祖父母及其他親屬，共有894宗，顯示家庭成員往往是最主要的相關人士。

有物質照顧但情緒關懷不足

根據調查結果，63.5%的受訪者反映，家長習慣以「煮飯照顧」等實際行動來表達關懷，卻忽略了孩子內心的情緒需求。另外，高達74.3%的青少年表示，家長在過去一年「甚少或從不」給予擁抱或拍背等肢體關懷。

結果反映，香港家庭在情感表達上較為內斂，家長往往習慣以「物質與生活照顧」來代替「情感連結」。

調查發現，不少家長在管教時，往往忽略了孩子的情緒需求，甚至以比較、否定及高壓方式溝通，令孩子長期承受情緒壓力。（PhotoAC）

讚賞與挑剔並存 抵消孩子成就感

有41.2%受訪者表示，家長在稱讚子女取得成就時，會夾雜著「下次如何可以做得更好」的督促。21.4%的受訪者表示，經常被家長拿來與同輩比較；另有20.4%的受訪者長期被要求「表現完美」。這些要求都為他們帶來沉重壓力。

在這種讚賞與挑剔並存的管教邏輯下，孩子的成就感往往瞬間被抵消，難以建立真正的自信心。

長期心理壓力會增加焦慮與抑鬱風險

長期聽見「你真沒用」、「你學吓人哋」等貶低性語言，會讓孩子產生深刻的自我批判。調查數據顯示，超過一半的受訪青年因家長的言行而覺得自己比別人差；另有超過三成人覺得無論多努力都無法達到家長期望。

香港大學的研究指出，經歷過這類童年逆境的兒童，長大後患上抑鬱症和慢性焦慮的風險會顯著增加。另外，有學術研究指出，長期的心理壓力會引發難以解釋的身體不適，如慢性失眠、持續頭痛和消化問題。

調查結果亦顯示，當受訪青年在家中遇到衝突或惹上麻煩時，37.1%的人會出現失眠、胃痛或頭痛；亦有38.1%人會出現精神緊張、發抖或心跳加速的急性焦慮反應。

青少年傾向避開大人 寧向朋友或網上傾訴

當兒童及青少年感到難過時，他們的求助都傾向「避開大人」，有86.3%的受訪者會優先找朋友傾訴；有78.7%人亦表示會在社交媒體上抒發。絕大多數人「甚少或從不」向家長（73.3%）、老師（96.8%）或社工（97.5%）求助。

近半數受訪者傾向獨自消化處理問題。背後原因其實除了偏向自己解決問題（47.3%）外，更多是因為覺得「沒有人真正了解或幫到自己」（45.3%）、不想成為別人的負擔（29.9%），甚至擔心求助後會被批評、誤解或惹上麻煩（18.4%）。

報告指出，目前的兒童保護系統，大多在等待孩子「主動向大人求助」。然而，受了情緒傷害的青少年，往往因為不信任大人，或害怕說出來會惹上更多麻煩，而選擇把自己藏起來、拒絕任何輔導。這導致孩子早已對老師和社工關上心門，徹底切斷了所有求助的可能性。

青少年最反感的話語、行為與最渴望的鼓勵

問卷中加入了三道開放式問題，讓受訪者分享他們希望家長「不要再講」的一句話、「不要再做」的一件事，以及「請多啲做」的話或事。

‧最傷人的話語：惡意比較「你學吓人哋」、價值否定「你真係好令人失望」，及獨裁命令「我話唔准就唔准」。在語言層面，青少年最反感家長對他們核心價值的攻擊與否定。

‧最反感的行為：情緒失控「發脾氣」、侵犯隱私「睇我電話」，以及事事干預「咩都要話事」。在行為層面，青少年則更重視於「情緒安全」與「物理及心理邊界」的建立。

‧最渴望的鼓勵：直接肯定「你做得好」、無條件支持「我支持你」，以及真誠信任「我信你得」。在家庭中，其實青少年最需要的是被看見、被回應及被善意地對待。

正向溝通與情緒支援是關鍵

研究中許多青少年反覆提到，最渴望的並非更多的要求或責任，而是簡單而真誠的肯定與支持。這些行為和話語看似微小，卻直接影響孩子如何看待自己的價值，以及在遇到困難時，是否願意向大人求助。

研究亦提醒，家長面對生活的高壓，並非不愛孩子，而是不知道如何在自身的焦慮和擔憂中，以不傷害孩子自尊的方式來表達關愛；另一方面，青少年亦未必懂得如何開口表達內心需要，最終只能選擇沉默或獨自承受。

香港救助兒童會表示，除了鼓勵家庭在日常互動中多一份理解與正向回應外，社會也有責任透過學校、社區及制度層面提供支援。社會需要系統性地培養孩子的情緒管理能力，並協助家長學習正向溝通的教養技巧。