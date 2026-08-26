韓國親子好去處2026｜20+首爾/釜山博物館/展覽/快閃店/主題餐廳

韓國親子好去處2026｜暑假接近尾聲，即將迎來秋高氣爽的日子。韓國一向是香港家庭的熱門旅遊勝地！除傳統主題樂園外，近年韓國首爾、釜山及濟州島等地，有很多適合一家大細「放電」與「打卡」的互動展覽、快閃店及主題餐廳。以下為家長們精選整理超過20個韓國親子必去景點，方便各位爸爸媽媽提早為小朋友規劃豐富行程！



韓國親子好去處【1】博物館、科學館與主題館（期間限定特展）

韓國親子好去處【1.1】龍山：國立中央博物館 兒童博物館

首爾最具代表性的兒童博物館，將韓國傳統歷史與文化轉化為互動遊戲。館內分為多個體驗區，小朋友可以動手拼砌古代陶瓷、體驗傳統樂器，甚至穿上古代服飾。寓教於樂，而且室內空間寬敞，非常適合推BB車的家庭。

地址：首爾特別市龍山區西冰庫路137

交通：乘搭地鐵4號線或京義中央線至「二村站」，步行約10分鐘。

展覽活動日期：常設

（註：非常受當地人歡迎，建議最少提前一星期於網上預約）

參考連結：https://www.museum.go.kr/CHILDENG/main/index.do



韓國親子好去處【1.2】鐘路：國立兒童科學館

主打 STEM 互動學習的科學館，以「動手做」為核心。場內設有大型動力機械裝置、水力體驗區、天文宇宙館等，小朋友可以透過玩樂了解物理及科學原理。頂樓更設有戶外恐龍公園及天文台，絕對是讓小朋友瘋狂放電的好地方。

地址：首爾特別市鐘路區昌慶宮路215

交通：乘搭地鐵4號線至「惠化站」，步行約10分鐘。

展覽活動日期：常設（逢星期一休館）

參考連結：csc.go.kr



韓國親子好去處【1.3】江西：國立航空博物館

如果小朋友是飛機迷，就絕對不能錯過！這裡展示韓國航空歷史，並展出多架真實的退役飛機。最受歡迎的是兒童專屬的「機艙服務體驗」及「飛行模擬器」，小朋友可以穿上機師或空服員制服打卡，真實感十足。

地址：首爾特別市江西區天空路177（近金浦機場）

交通：乘搭地鐵5號線/9號線至「金浦機場站」，轉乘接駁巴士或步行約15分鐘。

展覽活動日期：常設（逢星期一休館）

參考連結：aviation.or.kr



韓國親子好去處【1.4】濟州島：泰迪熊博物館 (Teddy Bear Museum)

濟州島的經典景點，館內收藏來自世界各地、不同年代的珍貴泰迪熊。最特別的是將泰迪熊融入世界歷史名畫及場景中，如蒙娜麗莎、兵馬俑等，幽默又可愛。戶外更設有泰迪熊花園及巨型泰迪熊雕塑，適合一家大細影靚相。

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地址：濟州特別自治道西歸浦市中文觀光路110號街31

交通：於濟州國際機場乘搭機場巴士600號至「中文觀光團地」下車。

展覽活動日期：常設 （全年無休）

參考連結：teddybearmuseum.com



韓國親子好去處【1.5】果川：MMCA 國立現代美術館兒童美術館「Feel the Art, Play with the Senses」特展

專為兒童設計的當代藝術特展，主打透過「視覺、聽覺、觸覺」等五感感官體驗藝術作品。場內設有多個互動遊戲角落，讓小朋友在無拘無束的空間中發揮想像力與藝術潛能，非常適合親子共學。

地址：京畿道果川市光明路313（MMCA果川館 兒童美術館）

交通：乘搭地鐵4號線至「大公園站」，轉乘美術館接駁巴士。

展覽活動日期：即日起至2027年2月21日（期間限定，逢星期一休館）

參考連結：mmca.go.kr



韓國親子好去處【1.6】龍山：國立中央博物館「Amazing Thailand」及「The Korean Table」雙特展

除常設展外，博物館第一特展室目前正舉辦「Amazing Thailand」泰國古代藝術名作展，呈現豐富異國文化；第二特展室則有以韓國飲食、自然與生活為主題的「The Korean Table: Food, Nature, and Life」特展，讓小朋友一次過開拓國際與在地文化視野。

地址：首爾特別市龍山區西冰庫路137

交通：乘搭地鐵4號線或京義中央線至「二村站」，步行約10分鐘。

展覽活動日期：泰國展即日起至2026年9月6日；韓國飲食展即日起至2026年10月25日（期間限定）

參考連結：museum.go.kr



韓國親子好去處【1.7】仁寺洞：Museum Kimchikan 泡菜博物館

曾獲 CNN 評選為全球最佳食物博物館之一！館內透過精美模型、顯微鏡觀察乳酸菌、數位互動遊戲，深入淺出介紹韓國發酵飲食文化。現場更設有專為兒童設計的泡菜製作體驗工作坊，好玩又長知識。

+ 2

地址：首爾特別市鐘路區仁寺洞街35-4（仁寺洞 MARU 本館 4-6樓）

交通：乘搭地鐵3號線至「安國站」6號出口，步行約5分鐘。

展覽活動日期：常設（逢星期一休館）

參考連結：kimchikan.com



韓國親子好去處【2】互動展覽與沉浸式體驗（含期間限定特展）

韓國親子好去處【2.1】濟州島：Snoopy Garden 史努比庭園

近年爆紅的親子打卡聖地！佔地極廣的 Snoopy Garden 分為室內展覽館及戶外5大主題花園。室內還原《花生漫畫》的經典場景，戶外則將大自然與 Snoopy 角色完美結合，小朋友可以在森林中尋找查理布朗與史努比的蹤跡，放慢腳步感受療癒氣息。

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地址：濟州特別自治道濟州市舊左邑金天鵝路930

交通：建議包車或自行駕車前往，從濟州市區出發約需45分鐘。

營業時間：

夏季（4月－9月）：09:00 - 19:00（最後入場 18:00）

冬季（10月－3月）：09:00 - 18:00（最後入場 17:00）

參考連結：snoopygarden.com



韓國親子好去處【2.2】江陵 / 濟州：ARTE MUSEUM 沉浸式光影展

韓國最大型的沉浸式媒體藝術展，以「永恆的自然」為主題。透過震撼的視覺與音效，打造出巨型海浪、浪漫花海、神秘森林及星光瀑布等場景。場內設有「Live Sketchbook」互動區，小朋友在紙上塗鴉的動物，掃描後會立刻投射並「活生生」走進光影森林中，極具魔法感！

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地址：江原道江陵市蘭雪軒路131（江陵館） / 濟州特別自治道濟州市涯月邑魚林備路478（濟州館）

交通：江陵館可乘搭KTX至「江陵站」後轉乘的士（約10分鐘）。

展覽活動日期：常設

參考連結：artemuseum.com



韓國親子好去處【2.3】京畿道：光明洞窟

由廢棄礦坑改建而成的夢幻洞窟主題樂園，長年保持在舒適的12度左右，是夏日避暑、秋日探險的好選擇！洞窟內設有光影藝術空間、地下水族館、黃金瀑布，甚至還有令小朋友驚喜的「龍與恐龍」奇幻展區，猶如進入真實的地下冒險世界。

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地址：京畿道光明市駕鶴路85號街142

交通：乘搭地鐵1號線至「光明站」，轉乘17號巴士直達。

展覽活動日期：常設（逢星期一休館）

參考連結：gm.go.kr/cv



韓國親子好去處【2.4】中區：Max Siedentopf《Seriously Not Serious》沉浸式個展

位於 Groundseesaw Central 的幽默創作展，藝術家打破日常框架，將日常生活變成充滿荒誕與搞笑的沉浸式場景！場內包含多個大型互動裝置、攝影作品與影片，最吸睛的是「可能是世界上最大的拼圖」與 3 米高的巨型藝術雕塑，極度適合一家大細一起發揮想像力拍照打卡。

地址：首爾特別市中區世宗大路14（Grand Central A棟 3樓 Groundseesaw Central）

交通：乘搭地鐵1號/4號線至「首爾站」4號出口步行約2分鐘，或「市廳站」8號出口步行約5分鐘。

展覽活動日期：即日起至2026年8月30日（期間限定即將結束）

參考連結：groundseesaw.co.kr



韓國親子好去處【2.5】中區／新堂：National Geographic 特展《OCEAN: The Greatest Record》

國家地理雜誌舉辦的沉浸式海洋科學特展！透過巨型環形屏幕、光影投影以及擬真音效，帶小朋友深入深海世界，觀察巨型鯨魚、深海生物及珊瑚礁生態。場內設有互動觸控裝置與海洋保護體驗區，好睇又極具教育意義。

地址：首爾特別市中區退溪路387（忠武藝術中心藝廊 Chungmu Arts Center Gallery）

交通：乘搭地鐵6號線至「新堂站」9號出口步行約1分鐘，或2/4/5號線「東大門歷史文化公園站」2號出口步行約5分鐘。

展覽活動日期：即日起至2026年10月11日（期間限定，逢星期一休館）

參考連結：caci.or.kr



韓國親子好去處【2.6】江西：KAWS: FRIENDS AND NEIGHBORS 韓國首度美術館個展

街頭藝術巨匠 KAWS 於韓國首度舉辦的美術館個展！現場展示經典 Companion 巨型雕塑及最新系列繪畫，展場結合動態空間設計，小朋友可以在幾何線條與色彩繽紛的巨型公仔間穿梭，非常適合一家大細影相打卡。

地址：首爾特別市江西區麻谷中央8路32（Space K Seoul 美術館）

交通：乘搭地鐵9號線／機場鐵路至「麻谷渡口站」，4號出口步行約8分鐘。

展覽活動日期：即日起至2026年12月27日（期間限定，逢星期一休館）

參考連結：spacek.co.kr



韓國親子好去處【2.7】大邱：KOBE 嬰幼兒及兒童教育展 (KOBE Baby & Kids Fair 2026)

如果剛好在 8 月底前往大邱或釜山一帶遊玩，就不要錯過這個韓國大型的親子母嬰博覽會！現場除展示最新的兒童玩具、推車與教具，更設有室內遊戲體驗區與手作工作坊，適合帶幼童順道採購放電。

地址：大邱廣域市北區 EXCO 展覽中心

交通：由大邱站轉乘巴士或的士約 15 分鐘直達。

展覽活動日期：2026年8月27日至8月30日（4天限定）

參考連結：cobe.co.kr



韓國親子好去處【2.8】江南：BeFe 兒童與母嬰博覽會 (50th BeFe BABYFAIR)

全韓國規模最大的母嬰親子主題盛會第 50 屆展覽！現場集結數百個知名育兒與卡通品牌，設有大型角色波波池、STEM 玩具試玩區，以及多個供小朋友互動的體驗關卡。

地址：首爾特別市江南區永東大路513（COEX 展覽館 Hall A）

交通：乘搭地鐵2號線至「三成站」，地下通道直達。

展覽活動日期：2026年9月10日至9月13日（4天限定）

參考連結：befe.co.kr



韓國親子好去處【3】人氣限定快閃店 (Pop-up Stores)

韓國親子好去處【3.1】明洞：LINE FRIENDS SQUARE 明洞旗艦店（3D大螢幕 & 人氣限定快閃）

位於首爾觀光核心明洞的超大型旗艦概念店！建築外牆設有震撼的巨型3D 角色螢幕，店內兩層空間除常設展示與販售 LINE FRIENDS、minini 及 BT21 全系列周邊，更設有大型「主題快閃專區」，不定期舉辦熱門偶像與話題 IP 的限定快閃活動（如 NewJeans 聯名、限定藝術家特展等）。館內設有多個立體巨型角色打卡位與拍貼機，非常適合帶小朋友前來朝聖打卡！

地址：首爾特別市中區明洞街43（1-2樓）

交通：乘搭地鐵2號線「乙支路入口站」6號出口步行約4分鐘，或4號線「明洞站」6號出口步行約5分鐘。

營業時間：常設營運（當期限定快閃不定期輪替，每日 11:00–22:00）

參考連結：linefriendssquare.com



韓國親子好去處【3.2】汝矣島：The Hyundai Seoul 官方 Disney Store & 人氣主題快閃店

The Hyundai Seoul 是首爾目前最具人氣的潮流地標商場！位於 5 樓的官方「Disney Store」佔地超過 60 坪，長設販售迪士尼、Pixar（皮克斯）、Marvel 等逾千款正版玩具、文具及韓國限定周邊，並設有多個經典角色拍照打卡位。此外，商場 5 樓室內花園「Sounds Forest」以及 B2、6 樓特設展區更會不定期舉辦各類卡通 IP 與話題品牌快閃活動，非常適合全家大小一邊逛街一邊打卡！

地址：首爾特別市永登浦區汝矣大路108（The Hyundai Seoul 5樓）

交通：乘搭地鐵5號/9號線至「汝矣島站」3號出口地下連通道直達，或5號線「汝矣渡口站」1號出口步行約5分鐘。

營業時間：常設營運

（星期一至四 10:30–20:00；星期五至日 10:30–20:30；當期快閃檔期以官方公布為準）

參考連結：thehyundaiseoul.com



韓國親子好去處【3.3】弘大：KAKAO FRIENDS 弘大旗艦店（當季主題快閃與打卡專區）

來到韓國必逛的國民卡通 KAKAO FRIENDS！弘大旗艦店樓高 3 層，店內 1 樓入口特設大型「當季主題快閃專區」（Pop-up Zone），會隨季節與最新聯名企劃（如春植系列、秋季野餐、人氣 IP 合作等）定期更換巨型角色打卡造景與限定周邊。全店集結 Ryan、Choonsik 等數千款官方商品，3 樓更設有聯名主題 Cafe，提供角色限定造型甜品與飲品，是帶小朋友拍照放電的必到熱點！

地址：首爾特別市麻浦區楊花路162（1-3樓）

交通：乘搭地鐵2號線／機場鐵路至「弘大入口站」8號或9號出口，出站即達。

營業時間：常設營運（當季快閃主題不定期更換，每日 10:30–22:00）

參考連結：store.kakaofriends.com



韓國親子好去處【3.4】蠶室：樂天世界購物中心 Pokémon 寶可夢夏日限定快閃

寶可夢 30 週年夏季限定盛會！樂天世界購物中心 1 樓 Atrium 設有「寶可夢武陵桃源」主題快閃店，現場除大型角色充氣造景與打卡位，更首度在韓發售「鯉魚王」限定周邊與原創商品，戶外草坪亦同步設有夏日市集，是寶可夢迷小朋友不容錯過的盛事。

地址：首爾特別市松坡區奧林匹克路300（Lotte World Mall 1樓 Atrium）

交通：乘搭地鐵2號/8號線至「蠶室站」，地下連通道直達。

展覽活動日期：即日至8月31日（期間限定即將結束）

參考連結：lwt.co.kr



韓國親子好去處【3.5】龍山：I'PARK MALL 吉卜力橡子共和國 & 任天堂快閃

龍山 I'PARK MALL 是首爾動漫與玩具的集中地。除長設的吉卜力專賣店「橡子共和國」（設有巨型龍貓巴士打卡位），同層更不定期舉辦任天堂快閃店，販售《星之卡比》、《超級瑪利歐》的限量商品，滿足大朋友與小朋友的童心。

地址：首爾特別市龍山區漢江大路23街55 (6樓)

交通：乘搭地鐵1號線/京義中央線至「龍山站」，出站即達。

展覽活動日期：快閃店不定期更新

參考連結：hdc-iparkmall.com



韓國親子好去處【4】打卡必去！主題餐廳、Cafe 與特色體驗

韓國親子好去處【4.1】弘大：Cinnamoroll Sweet Cafe 大耳狗主題咖啡廳

位於弘大 AK PLAZA 商場內的官方 Sanrio 大耳狗主題 Cafe，裝潢以柔和的粉藍色及白色為主調，極具夢幻感！餐點提供大耳狗造型的窩夫、雪糕及特色漸層特飲。餐廳旁邊就是專屬周邊商品店，吃飽後可以直接購物。

地址：首爾特別市麻浦區楊花路188 (AK PLAZA 弘大 2樓)

交通：乘搭地鐵2號線至「弘大入口站」4號或5號出口，出站即達。

（註：週末人流極多，建議提早抽號碼牌候位）



韓國親子好去處【4.2】釜山：海雲台 Blueline Park 天空膠囊列車 (Sky Capsule)

釜山人氣 No.1 親子必去戶外體驗！彩色的復古空中膠囊列車行駛於高空軌道上，沿著海雲台海岸線慢速滑行，一家大細可在獨立私密的小車廂內一邊飽覽蔚藍無敵海景一邊拍照，附近更有沿海景觀咖啡廳，舒適又愜意。

地址：釜山廣域市海雲台區迎月路62號街13（尾浦站乘車處）

交通：乘搭釜山地鐵2號線至「萇山站」或「中洞站」，轉乘的士約5分鐘至尾浦站乘車處。

參考連結：bluelinepark.com



韓國親子好去處【4.3】濟州島：Hello Kitty Island 凱蒂貓主題咖啡廳

全粉紅色的三麗鷗夢幻世界！整座三層高建築以 Hello Kitty 為主題，設有夢幻客廳、公主臥室及互動體驗區。館內的 Hello Kitty Cafe 提供精緻的角色造型慕斯蛋糕、拉花咖啡及特色甜品，是深受小朋友及媽媽喜愛的打卡熱點。

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地址：濟州特別自治道西歸浦市安德面翰倉路340

交通：於濟州國際機場乘搭機場巴士182/800號至「中文觀光團地」或自行駕車前往。

營業時間：常設營運（每日 09:00–18:00，最後入場 17:00）

參考連結：hellokittyisland.co.kr



韓國親子好去處【4.4】麻浦：Koriko Cafe (魔女宅急便主題咖啡廳)

獲得吉卜力工作室正式授權的《魔女宅急便》主題咖啡廳。外觀是一棟充滿歐洲風情的鵝黃色兩層高洋房，神還原動畫中的麵包店！店內提供多款以黑貓吉吉（Jiji）為造型的蛋糕及精緻西點，每一個角落都充滿吉卜力的童話氛圍。

地址：首爾特別市麻浦區城美山路165-7

交通：乘搭地鐵2號線／機場鐵路至「弘大入口站」3號出口，沿延南洞林蔭道步行約12-15分鐘。

營業時間：每日 10:00–19:00（最後點餐時間 18:30，部分熱門甜品可能提早售罄）

（註：週末人流多時需於現場登記候位）

