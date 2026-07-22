台灣親子好去處2026｜40+暑假展覽活動小丸子/Chiikawa/蠟筆小新

台灣親子好去處2026｜暑假將至，台灣一向是香港家庭短線遊的熱門地點，除了夜市與主題樂園外，今年暑假台灣台北、新北、台中、台南、屏東及高雄等地更舉辦多個精彩的展覽。以下為整理超過40個台灣暑假展覽及親子景點，方便家長提早為小朋友規劃豐富行程！



台灣親子好去處【1】台北、新北展覽

台灣親子好去處【1.1】松菸：櫻桃小丸子原作40週年特展

經典卡通《櫻桃小丸子》迎來原作40週年！展覽重現漫畫經典場景及展示珍貴原稿，非常適合家長帶同小朋友一同重溫童年回憶，場內更設有多個可愛打卡位及限定紀念品。

地點：松山文創園區 5號倉庫（台北市信義區光復南路133號）

交通：乘搭捷運板南線至「國父紀念館站」或「市政府站」，步行前往。

展覽活動日期：即日起至2026年9月28日



台灣親子好去處【1.2】松菸：伊藤潤二展 誘惑

日本恐怖漫畫大師伊藤潤二的大型特展，展出多幅經典恐怖畫作及沉浸式恐怖體驗場景。展覽精選《富江》、《漩渦》、《十字路口的美少年》等代表作，讓觀眾深入感受伊藤潤二獨特的線條表現與構圖張力，現場結合多媒體內容播放訪談影片，揭示創作背後的靈感來源與思考脈絡。

地點：松山文創園區 4號倉庫（台北市信義區光復南路133號）

交通：乘搭捷運板南線至「國父紀念館站」或「市政府站」，步行前往。

展覽活動日期：即日起至2026年9月28日



台灣親子好去處【1.3】松菸：我獨自升級展

改編自超人氣韓國網絡漫畫及動畫的《我獨自升級》特展，現場還原作品中震撼的戰鬥場景與角色設定，透過細節的場景設計、燈光音效，加上精心動線規劃，建構出一座多層次的沉浸式空間，動漫迷絕對不能錯過。

地點：松山文創園區 2F 多功能展演廳（台北市信義區光復南路133號）

交通：乘搭捷運板南線至「國父紀念館站」或「市政府站」，步行前往。

展覽活動日期：即日起至2026年8月9日



台灣親子好去處【1.4】松菸：愛麗絲夢遊仙境兔子洞秘密

以《愛麗絲夢遊仙境》為主題的奇幻展覽，帶領一家大小跳進兔子洞，探索充滿童話色彩的魔法世界，是小朋友最愛的夢幻打卡熱點。展覽採用實體裝置藝術與五感互動體驗，融入最新科技的 AI 鏡像體驗，讓觀眾能與作品產生深度科技互動。

地址：松山文創園區 藝巷空間（台北市信義區光復南路133號）

交通：乘搭捷運板南線至「國父紀念館站」或「市政府站」，步行前往。

展覽活動日期：即日起至2026年9月13日



台灣親子好去處【1.5】松菸：古夫金字塔 VR 沉浸體驗

結合最新VR虛擬實境技術，讓家長與小朋友彷彿穿越時空，親身走進古埃及金字塔內部，探索現實中未對外開放的王后密室與隱藏通道，登上金字塔頂端，俯瞰吉薩高原與馬斯塔巴陵墓。

地址：松山文創園區 東向製菸工廠二樓(A7 E203)（台北市信義區光復南路133號）

交通：乘搭捷運板南線至「國父紀念館站」或「市政府站」，步行前往。

展覽活動日期：即日起至2026年9月28日



台灣親子好去處【1.6】華山：OSAMU GOODS 50週年展

來自日本被譽為「可愛始祖」的插畫家原田治所創立的經典品牌 OSAMU GOODS。充滿復古美式風格的 OSAMU GOODS 迎來50週年，展出多款經典可愛的復古插畫及周邊雜貨，呈現原田治老師創作歷程。

地址：台北市中正區八德路一段1號（華山1914文創園區中 4B 館）

交通：乘搭捷運板南線或中和新蘆線至「忠孝新生站」，步行約3分鐘。

展覽活動日期：即日起至2026年9月13日



台灣親子好去處【1.7】華山：CHIIKAWA DAYS

日本超人氣角色CHIIKAWA「吉伊卡哇」官方大型沉浸式特展，以「衣、食、住、行」為核心的主題場景，並結合上百座經典立體雕塑與互動體驗，重現經典名場面，如拉麵店、討伐場景等。另外，特別推出全球首發原創「台灣夜市」主題區與限定系列，角色化身為滷肉飯、地瓜球等在地美食，打造充滿在地體驗的專屬打卡點。

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地址：台北市中正區八德路一段1號（華山1914文創園區 東2館四連棟）

交通：乘搭捷運至「忠孝新生站」，步行約3分鐘。

展覽活動日期：即日起至2026年9月27日



台灣親子好去處【1.8】華山：波隆那世界插畫大獎展

被譽為「插畫界奧斯卡」的波隆那插畫展，匯集來自世界各地頂尖插畫家的得獎繪本作品。波隆那國際插畫展從全球創作者的投稿中選出78位藝術家、390幅年度作品。展覽以四大展區鋪陳，以「透過插畫，看見想像與世界」為核心，有助啟發小朋友的藝術觸覺與想像力。

地址：台北市中正區八德路一段1號（華山1914文創園區 西4館、西5-1 & 西5-2館 ）

交通：乘搭捷運至「忠孝新生站」，步行約3分鐘。

展覽活動日期：即日起至2026年9月28日



台灣親子好去處【1.9】三創：九井諒子展及迷宮飯

日本爆紅動漫《迷宮飯》一推出迅速登上影片串流平台的熱門榜單，最近更為粉絲帶來製作第二季的喜訊，讓一眾劇迷引頸以待！INCUBASE Studio 帶來《迷宮飯》「迷宮探索展」，透過精心打造的場景佈置與空間演出，讓觀眾彷彿親自踏入地下迷宮，展開一場真實有感的冒險體驗。

地址：台北市中正區市民大道三段2號（台北三創生活園區 6樓 INCUBASE Arena）

交通：乘搭捷運至「忠孝新生站」，步行約5分鐘。

展覽活動日期：即日起至2026年8月30日



台灣親子好去處【1.10】中正：Oh！海郵-海洋生物郵票特展

以海洋生物為主題的特色郵票展，透過精美的郵票設計帶領小朋友認識豐富的海洋生態，設有「小海龜回家趣」與「彩繪海洋」等寓教於樂互動體驗，是親子共學的好去處。展場有特製的「6色套色印章」，完成集章可為留下紀念。

地址：台北市中正區重慶南路二段45號（郵政博物館6樓特展室）

交通：乘搭捷運至「中正紀念堂站」，步行約5分鐘。

展覽活動日期：即日起至2026年11月29日



台灣親子好去處【1.11】富邦：林布蘭到哥雅-托雷多美術館珍藏展

「古典光影大師：林布蘭到哥雅」精選美國托雷多美術館珍藏之歐洲繪畫作品，匯聚超過五十件橫跨十六至十九世紀的大師之作。作品涵蓋肖像、宗教、神話、風景、靜物與日常生活場景等多元題材，呈現歐洲繪畫在不同時代、地域與藝術傳統中的豐富樣貌。展覽分為六個主題，呈現繪畫在歐洲歷史中所扮演的核心角色。

地址：台北市信義區松高路79號（富邦美術館）

交通：乘搭捷運至「市政府站」或「台北101/世貿站」，步行前往。

展覽活動日期：即日起至2026年10月19日



台灣親子好去處【1.12】NOKE 忠泰樂生活：炎上展

以網絡幽默與話題為核心的特色展覽，帶來充滿趣味與反諷的創意視覺體驗。除日本引進的經典場景，台灣站特別加入經日方審核授權的「台灣專屬展品」。展覽主打在不傷害他人的前提下，盡情釋放現實生活中的壓抑與叛逆，做自己不必道歉。

地址：台北市中山區樂群三路200號（NOKE 忠泰樂生活 3F UNCANNY）

交通：乘搭捷運文湖線至「劍南路站」，步行約3分鐘。

展覽活動日期：即日起至2026年8月11日



台灣親子好去處【1.13】微風：San-X 90週年紀念展

角落小夥伴、輕鬆小熊等超人氣角色的母公司 San-X 舉行90週年大展，現場充滿治癒系打卡位，保證小朋友樂而忘返。本次展覽打造「台灣原創在地設計」，讓多個超人氣角色們，手拿珍珠奶茶、小籠包、雞排等台灣經典美食，可愛演出專屬台灣的日常。

地址：台北市松山區復興南路一段39號（微風廣場藝文中心 Breeze MEGA Studio 8F C廳 & 9F D廳）

交通：乘搭捷運至「忠孝復興站」，步行約5分鐘。

展覽活動日期：即日起至2026年8月30日



台灣親子好去處【1.14】信義：平面不服 SUPERUNFLAT

Contemporary by U 呈獻日本立體裝置藝術家松枝悠希（Yuki Matsueda）全新個展——「平面不服 SUPERUNFLAT」。本次展覽透過其標誌性的符號及日常物件，打造一場突破平面與空間界線的感知實驗，讓原本受限於二維世界的圖像與符號掙脫框架、向外延伸，在現實空間中展開一場顛覆視覺慣性的叛逆革命。

地址：Contemporary by U 畫廊（信義區忠孝東路四段553巷42-1號）

交通：乘搭捷運至「市政府站」。

展覽活動日期：即日起至2026年8月24日



台灣親子好去處【1.15】北美館：造公園

北美館的空間改造藝術展，將美術館化身為概念性的「公園」，3個主題，「形狀與感知」、「自然與建構」及「公共性與再想像」，以展覽內容包裹公園所蘊含的多重面向，引導觀眾重新思考人與自然、人與人之間的關係。

地址：台北市中山區中山北路三段181號（臺北市立美術館）

交通：乘搭捷運淡水信義線至「圓山站」，步行約10分鐘。

展覽活動日期：即日起至2026年8月30日



台灣親子好去處【1.16】北美館：超現實主義：對話中的世界

由德國圖賓根文化交流協會策劃，探討超現實主義思想，以及其自發軔以來跨越百年的影響力。展覽透過對話式的呈現，將1920年代的超現實主義運動時期的作品，與其後各世代藝術家的創作並置。展覽分為四個單元，演示跨世代乃至當代的超現實主義實踐，如何成為對當前與未來進行批判性及帶反諷意味的思考方式。

地址：台北市中山區中山北路三段181號（臺北市立美術館）

交通：乘搭捷運淡水信義線至「圓山站」，步行約10分鐘。

展覽活動日期：即日起至2026年8月30日



台灣親子好去處【1.17】北美館：共感：存在節奏

「共感：存在的節奏」展在概念上呼應現代物理學所揭示的現象，在量子層次中，某些粒子之間存在不可分割的關聯。透過聲音、影像與空間設計的結合，帶來一場多感官的藝術體驗，讓參觀者感受生命與存在的節奏。

地址：台北市中山區中山北路三段181號（臺北市立美術館）

交通：乘搭捷運淡水信義線至「圓山站」，步行約10分鐘。

展覽活動日期：即日起至2026年9月20日



台灣親子好去處【1.18】北美館：鏡•亭•山：相看兩不厭

《鏡‧亭‧山》回應北美館室外廣場的環境條件，將地面輕輕掀起，創造具遮蔭且通透的空間，讓人們願意停留，「空白的、缺席的」廣場重獲公共性。《鏡‧亭‧山》的目標與其說成為一件具有強烈意圖的作品，更希望能夠「創造環境（shape blank）」，在這個新環境中的人、事、物都是作品的一部分，願歡笑、哭泣、黑貓、窸窸窣窣、雨滴、含羞草、蜻蜓、歌聲、夢，在這裡自由而茁壯。

地址：台北市中山區中山北路三段181號（臺北市立美術館）

交通：乘搭捷運淡水信義線至「圓山站」，步行約10分鐘。

展覽活動日期：即日起至2026年7月26日



台灣親子好去處【1.19】北美館：物質世界

展覽回望從農業社會轉變為工商社會之際至今，物質的生產與流通如何深刻改變諸多事物。小至我們的生活型態，大至推動、介入社會運作的機制，與隱沒在其後的力量。我們好奇物質是如何在社會、空間、尺度與感知中持續生成世界，而不同時期的創作者又是如何轉化時代性的感受，成為物質性的創作與實驗呈現，進一步回應我們伴隨其所改變的感知與想像。

地址：台北市中山區中山北路三段181號（臺北市立美術館）

交通：乘搭捷運淡水信義線至「圓山站」，步行約10分鐘。

展覽活動日期：即日起至2026年8月16日



台灣親子好去處【1.20】新北美術館：托馬斯•薩拉切諾：共織宇宙

「共織宇宙」為托馬斯．薩拉切諾（Tomás Saraceno）於臺灣舉辦的首次大型個展。展覽邀請觀眾與「生命之網」一同感知世界，向空氣、蜘蛛、雲層、孢子、種子、暗物質、煤煙與污染微粒，以及宇宙本身學習。在沉浸式裝置中，蜘蛛與蛛網的結構，以及由回收材料組成的「飛行博物館」，成為想像多重未來的載體；同時，觀眾也將看見藝術家與阿根廷北部大鹽沼（Salinas Grandes）原住民社群長期合作的成果。

地址：新北市鶯歌區館前路300號（新北市美術館）

交通：乘搭台鐵至「鶯歌站」，步行約10分鐘。

展覽活動日期：即日起至2026年9月6日



台灣親子好去處【1.21】新北美術館：擺渡：回望民間

展覽規劃為「民俗入畫」、「祭典現場」及「人間觀察室」三個子題，展現藝術家透過對民俗符號、信仰題材與祭典場景的觀察與轉譯，以藝術性的手法記錄、拆解並重新編碼這些文化元素，或是藉由民俗信仰的視角，揭露當代的社會現象與人性光譜。

地址：新北市鶯歌區館前路300號（新北市美術館）

交通：乘搭台鐵至「鶯歌站」，步行約10分鐘。

展覽活動日期：即日起至2026年8月2日



台灣親子好去處【1.22】中正紀念堂：圓潤魔法波特羅特展

以「圓潤」風格聞名的藝術大師波特羅特展，畫作與雕塑中的人物及動物都變得圓滾滾，造型幽默可愛，深得小朋友歡心。特展呈現波特羅作品的豐富面貌，涵蓋油畫、素描、水彩與立體雕塑，匯集高達118件作品。

地址：台北市中正區中山南路21號（中正紀念堂）

交通：乘搭捷運至「中正紀念堂站」，出站即達。

展覽活動日期：即日起至2026年10月11日



台灣親子好去處【1.23】科教館：anna & daniel 特展

來自西班牙的Anna & Daniel，作品結合建築美學與創意攝影。特展主打「Step into the story 沈浸式互動展」，為觀眾帶來愉悅、具啟發性的體驗。展覽強調以故事敘事、手作創意與生活觀察為主軸，規劃了多個絕佳的互動體驗，每一處都是打卡點，讓觀眾「成為畫作的一部分」，創造專屬個人的作品，傳遞「另一種創作方式的可能性」。

地址：台北市士林區士商路189號（國立臺灣科學教育館 7樓東側特展區）

交通：乘搭捷運至「劍潭站」或「士林站」，轉乘接駁巴士前往。

展覽活動日期：即日起至2026年9月28日



台灣親子好去處【1.24】科教館：UNIQUE 史萊姆夜光實驗室

走進被夜光史萊姆、UV光影與動態互動覆蓋的史萊姆實驗基地，打造前所未見的全感官沉浸體驗。10大互動實驗區包括，360度光波掃描、多巴胺實驗場、夜光攝影空間、赤足感應池、巨型夜光泡泡、心率共振鼓等。

地址：台北市士林區士商路189號（國立臺灣科學教育館 7樓）

交通：乘搭捷運至「劍潭站」或「士林站」，轉乘接駁巴士前往。

展覽活動日期：即日起至2026年8月30日



台灣親子好去處【1.25】科教館：侏羅紀恐龍奇遇記

恐龍迷必去！《侏羅紀恐龍奇遇記》將整個展場變成充滿未知的恐龍世界，運用體感互動科技，帶大家直接穿越時空、跳躍紀元，親身體驗跟史前巨獸近距離接觸的震撼瞬間。

地址：台北市士林區士商路189號（國立臺灣科學教育館 7樓南側特展區）

交通：乘搭捷運至「劍潭站」或「士林站」，轉乘接駁巴士前往。

展覽活動日期：即日起至2026年10月11日



台灣親子好去處【1.26】科教館：動物王國大探險展

《動物王國大探險展－比薩大學自然史博物館》由國際金獎團隊打造，攜手義大利比薩大學自然史博物館合作，集結珍貴動物標本、生態展示、沉浸式影像與互動體驗，帶領觀眾踏上一場橫跨全球生態系的探索旅程。

展覽以「生存」為核心主題，規劃森林、沙漠、草原、海洋、極地與史前生命六大展區，透過真實動物標本與沉浸式場景還原，揭開動物如何適應環境、演化身體構造，並發展出各種獨特生存策略的祕密。

地址：台北市士林區士商路189號（國立臺灣科學教育館 7樓西側特展區）

交通：乘搭捷運至「劍潭站」或「士林站」，轉乘接駁巴士前往。

展覽活動日期：即日起至2026年10月11日



台灣親子好去處【1.27】史博館：埃及木乃伊一永生傳說

《埃及木乃伊—永生傳說》由義大利最古老的考古博物館「佛羅倫斯國立考古博物館」首次海外授權來台展出，集結超過百件珍貴文物，包含4具真實木乃伊、木乃伊面具與彩繪棺槨等遺珍。其中「真／偽嬰兒木乃伊」首次在台公開亮相，揭開古代喪葬與防腐技術的神祕面紗。

地址：台北市中正區南海路49號（國立歷史博物館）

交通：乘搭捷運至「小南門站」或「中正紀念堂站」，步行前往。

展覽活動日期：即日起至2026年9月28日



台灣親子好去處【1.28】關渡：恐龍大復活 關渡探險樂園

親子話題展《恐龍大復活 關渡探險樂園》在台北關渡碼頭登場。佔地1,500 坪、集結近 70 隻超擬真動態恐龍的大型戶外沉浸式樂園。園區包含三疊紀、侏羅紀、白堊紀三大生態場景重建，最大恐龍高達 13 公尺、長 20 公尺。孩子可在自然環境中尋找恐龍蹤跡，盡情放電。

地址：關渡碼頭貨櫃市集

交通：乘搭捷運淡水信義線至「關渡站」，轉乘巴士或步行。

展覽活動日期：即日起至2027年2月21日



台灣親子好去處【2】台中、台南、屏東展覽

台灣親子好去處【2.1】科博館：鯨掘

特展分為五大單元，從地質演變的角度出發，帶領觀眾了解臺灣島嶼的誕生與演變，再深入認識臺灣獨有的化石寶庫與恆春半島生態環境。展場設有鯨豚清修實驗室與鯨骨展示，重現2022年重大發現現場。隨後透過歷史與人類學角度探討鯨魚在人類文化中的多元角色與歷史互動，最後聚焦當代擱淺事件與鯨豚保育議題，並配合真實骨骼標本與教育資源延伸應用。

地址：台中市北區館前路1號（國立自然科學博物館）

交通：於台中火車站轉乘市區巴士至「科博館站」。

展覽活動日期：即日起至2026年9月20日



台灣親子好去處【2.2】科博館：大地瑰寶

《大地瑰寶》展區分為3廳、近600坪，匯聚本館30餘年珍稀礦物蒐藏，現場精選1800餘件礦物標本。透過展示將其轉譯為可親近的知識。展覽以礦物原生環境為起點，透過情境敘事呈現礦物的物理特性、化學分類、生長方式與生長環境，呈現博物館獨特的展示美學與科學價值。

地址：台中市北區館前路1號（國立自然科學博物館）

交通：於台中火車站轉乘市區巴士至「科博館站」。

展覽活動日期：即日（參觀時間09:00至16:45）



台灣親子好去處【2.3】中友：孤獨搖滾！動畫展

動畫展以動畫內容為核心打造多個特色展區，完整呈現角色設定與作品經典場景。其中包含小孤獨創作靈感滿載的房間空間、衣櫥實景展示，以及動畫中令人印象深刻的「渴望被肯定的怪物」大型互動裝置，讓觀眾能近距離感受作品獨有的幽默與共鳴。場內更規畫多款展覽限定商品，將台灣在地元素融入設計，喜愛音樂及動漫的年輕一代絕對要來朝聖。

地址：台中市北區三民路三段161號（中友百貨B、C棟13F大廳）

交通：乘搭市區巴士至「中友百貨站」。

展覽活動日期：即日起至2026年8月23日



台灣親子好去處【2.4】文化資產園區：AI繪動的畫特展

結合最新AI人工智能技術與藝術創作，畫作不僅會「動」起來，還能與參觀者互動，為小朋友帶來前所未有的科技體驗。

地址：台中市南區復興路三段362號（文化部文化資產園區 藝文展覽館BCD館）

交通：於台中火車站步行約12分鐘即可抵達。

展覽活動日期：即日起至2026年8月30日



台灣親子好去處【2.5】奇美：埃及之王：法老

《埃及之王：法老》由奇美博物館與大英博物館共同合作，匯聚280件作品，是歷年埃及法老文物來臺規模之最！本次展覽以嶄新的觀點切入，透過七大主題探索法老的多元角色。藉由巨型雕像、金飾珍寶、外交泥板書信等珍貴文物，窺見統治歷史上最偉大的古代文明之一的神話與現實。

地址：台南市仁德區文華路二段66號（奇美博物館）

交通：乘搭台鐵至「保安站」，步行約15分鐘或轉乘巴士。

展覽活動日期：即日起至2027年1月10日



台灣親子好去處【2.6】國家美術館：慕夏百年經典特展

新藝術運動大師慕夏的唯美畫作展，展出150餘件作品，涵蓋繪畫、珠寶設計、攝影、插畫、版畫、海報及商業設計。慕夏的生涯呈現出二十世紀之交，設計如何拓展藝術所觸及的社會層面。透過海報、書籍、包裝、珠寶及室內裝飾，慕夏的圖像超越沙龍展覽與畫廊的範疇，融入現代都會生活的脈動之中。

地址：台中市西區五權西路一段2號（國立台灣美術館）

交通：乘搭市區巴士至「美術館站」。

展覽活動日期：即日起至2026年9月30日



台灣親子好去處【2.7】屏東：當繁花盛開日本當代藝術展

共匯集16位日本當代藝術家之繽紛花卉主題作品，展出之作品形式涵蓋書法、繪畫、攝影、雕塑與裝置等多樣媒材，呈現日本當代藝術的精神性與感官性，並與南方的自然環境、情感經驗與時間感知產生共鳴。展覽透過6個主題，梳理日本當代藝術隨社會變遷與文化觀念轉向所形成的發展脈絡。

地址：屏東縣立美術館（屏東縣屏東市菸廠路1號，屏菸1936文化基地）

交通：乘搭台鐵至「屏東站」，轉乘接駁巴士。

展覽活動日期：即日起至2026年8月30日



台灣親子好去處【2.8】屏東：蠟筆小新玩轉！時空大冒險

蠟筆小新 《玩轉！時空大冒險》互動體驗展，結合8大互動遊戲，穿過時空隧道，躍入小新大電影中的多元宇宙，探索多個不同年代的經典電影場景，感受前所未有的互動體驗。巡迴展覽集豐富多感官互動遊戲、一比一角色重現、沉浸式宇宙劇場於一身，展區更有蠟筆小新與小白戶外巨型氣偶。

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地址：屏東縣民公園

交通：乘搭台鐵至「屏東站」，轉乘當地巴士。

展覽活動日期：即日起至2026年10月11日（每週三休館）



台灣親子好去處【3】高雄展覽

台灣親子好去處【3.1】駁二：好想兔10週年特展

本次特展活動有六大主題，時光隧道、島嶼居所、寶島曼波大到、冰宮Disco、未來展望、郵局商售區，我們重建了那些年的麵店（好想兔作者家以前是開牛肉麵店）、照相館、冰果室、夜市、檳榔攤，還有爸媽那一代跳舞的冰宮Disco，每個場景都藏著台灣人的共同的記憶。

地址：高雄市鹽埕區大勇路1號（駁二藝術特區-自行車倉庫）

交通：乘搭高雄捷運橘線至「鹽埕埔站」，或輕軌至「駁二大義站」。

展覽活動日期：即日起至2026年8月30日



台灣親子好去處【3.2】駁二：世界古文明 沉浸體驗展

世界古文明展以河流為起點，串連美索不達米亞、埃及、印度與地中海四大文明，透過33件展品與光影沉浸場景，延伸50項知識點，呈現人類在水域環境中發展城市、信仰與思想，從洪水與穩定中建立制度與世界觀，帶領觀眾穿越文明節點，重新理解歷史流動與人類起源的提問。

地址：高雄駁二藝術特區 P3 倉庫（803高雄市鹽埕區大勇路1號）

交通：乘搭高雄捷運橘線至「鹽埕埔站」，或輕軌至「駁二大義站」。

展覽活動日期：即日起至2026年9月8日



台灣親子好去處【3.3】駁二：Baby Shark 守護海洋大冒險

風靡全球、突破166億次點擊的 Baby Shark，首次結合SDGs14海洋教育與沉浸式互動體驗！集結大型氣墊、互動闖關、嚕嚕車迷宮、彩繪塗鴉與音樂遊戲，一票暢玩。現場還有限定美食與拍照互動，打造最歡樂的親子海洋冒險！

地址：高雄市鹽埕區大勇路1號（駁二大勇區P2倉庫）

交通：乘搭高雄捷運橘線至「鹽埕埔站」，或輕軌至「駁二大義站」。

展覽活動日期：即日起至2026年9月6日



台灣親子好去處【3.4】駁二：獵人實境解謎遊戲一貪婪之島篇

《獵人實境解謎遊戲－貪婪之島篇 高雄站》遊戲全程約 75 分鐘，以沉浸式實境解謎體驗為核心，完整打造動畫中的經典場景，包括 「戀愛都市愛愛」、「瑪莎多拉」、「一坪海岸線」 等，玩家登入貪婪之島後，需與同行隊友組成三人一組，合作完成任務並破解謎題，就有機會獲得指定口袋卡片。

地址：高雄市鹽埕區大勇路1號（高雄駁二藝術特區 蓬萊B4倉庫）

交通：乘搭高雄捷運橘線至「鹽埕埔站」，或輕軌至「駁二大義站」。

展覽活動日期：即日起至2026年9月6日



台灣親子好去處【3.5】駁二：還是先躺一下再說？

一個以「放鬆、療癒」為主題的趣味展覽，設計了多個讓人軟爛躺平的創意裝置，讓疲憊的家長與小朋友齊齊放慢腳步，重新感受身體、環境與日常生活的關係。

地址：高雄市鹽埕區大勇路1號（駁二藝術特區大勇區 C5 當代館）

交通：乘搭高雄捷運橘線至「鹽埕埔站」，或輕軌至「駁二大義站」。

展覽活動日期：即日起至2027年3月1日



台灣親子好去處【3.6】左營三越：走進史努比的藝術人生

除展出多位藝術家，以《花生漫畫》為靈感的創作，更將帶來多款獨家藝術家聯名系列商品，包括限量藝術家系列娃娃、甜甜圈鑰匙圈、地墊、餐盤等百款商品，將藝術家的創作語彙與《花生漫畫》角色巧妙結合，讓藝術不只停留在作品之中，更能走進日常。

地址：高雄市左營區高鐵路123號（新光三越高雄左營店10F）

交通：乘搭高鐵或捷運至「左營站」，出站即達。

展覽活動日期：即日起至2026年9月28日



台灣親子好去處【3.7】左營三越：Hello Kitty展

風靡全球的 Hello Kitty 大型特展，場內一片粉紅夢幻世界，特展將帶來Hello Kitty展覽史上最大規模的周邊展示，以及和充滿個性魅力的藝術家聯名作品、原創影像內容等多元展區設有多個專屬拍照區，絕對能滿足各位小公主的少女心。

地址：高雄市左營區高鐵路123號（新光三越高雄左營店10F）

交通：乘搭高鐵或捷運至「左營站」，出站即達。

展覽活動日期：即日起至2026年8月30日



台灣親子好去處【3.8】高雄車站：樂師少女獨語

以熱門人氣動漫《藥師少女的獨語》為主題的特展，還原動漫中充滿古典宮廷風的唯美場景。

地址：高雄市三民區建國二路320號（高雄車站）

交通：乘搭台鐵或高雄捷運至「高雄車站」，出站即達。

展覽活動日期：即日起至2026年9月13日

