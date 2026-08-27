家長小心！粉嶺商場疑有偷拍事件　外傭懷疑有人偷拍女童裙底

偷拍兒童｜家長帶小朋友外出遊玩時，應留意孩子會否因坐姿或動作不慎走光，平日亦可多提醒他們注意保護自己的私隱部位。近日，有網民轉發帖文，指在粉嶺聯和墟海聯廣場懷疑有人偷拍女童裙底，女童家人其後表示已報警備案。不過，單憑現場相片未能確認是否涉及偷拍行為。



外傭懷疑有人偷拍女童裙底

近日，有人在Facebook群組轉發訊息，有人匿名分享幾張相片，指在22日晚上，家中外傭表示，在聯和墟海聯廣場等小朋友下課時，留意到一名人士行為可疑，觀察了一段時間後，懷疑對方偷拍女童的裙底。

當時外傭不知應該怎樣處理，便拍了幾張相關人士的相片給發文者。發文者表示希望相中女童的家人會見到帖文，能提醒家中外傭多加留意周圍環境。

有人匿名分享幾張相片指在22日晚上，家中外傭表示，在聯和墟海聯廣場等小朋友下課時，留意到一名人士行為可疑，觀察了一段時間後，懷疑對方偷拍女童的裙底。

有留言稱是女童家人：已報警備案

有人在留言區稱是相中女童的家人，表示已經周圍問有沒有證人，由於缺乏證據，因此報警後只能作備案處理。該名人士留言指希望發文者能私下聯絡女童家長，協助提供更多資料及證據。

有留言提醒，涉事地點附近有舞蹈學校，不少小朋友都會穿着貼身舞裙出入，令人擔心。家長平日應多加留意，提醒孩子保護自己的身體，外出時亦要注意周圍環境。

網民指單憑相片未能確認偷拍

不過亦有留言指出，相中人士的手機似乎使用廣角鏡頭，而非刻意放大畫面，亦有人表示，單憑相片中的手機畫面來看，未見明顯異常，未能確定對方是否正在偷拍女童裙底。