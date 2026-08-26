小紅書流傳小學作業答案！家長憂變相鼓勵抄功課　公開上載或侵權

暑假抄功課｜有家長發現，有人在小紅書公布小學課本內容，部分帖文更直接標示作業答案，令家長擔心是變相鼓勵學生抄功課，影響學習環境。事件引起關注，亦令不少人好奇此舉是否構成侵權。



有人公開小學作業答案 家長憂養成抄功課習慣

近日，有家長向東張西望報料，表示發現有人將小學課本作業的答案發布至社交平台「小紅書」，指出本身只有老師才有相關答案，如今答案在網上公開，變相鼓勵小朋友直接抄功課。

報料人認為事態嚴重，因此希望更多人知道事件，她更希望有關平台能介入處理，防止學生養成抄答案的習慣，保障正常的學習環境。

涉事帳號專門分享小學練習 疑為澳門帳號

報料人提供小紅書帖文的截圖，流出答案的帳號IP位址是在澳門，帳號的個人簡介中稱是「教學練習」、「分享」、「解答」。該帳戶發文記錄中，更有一個帖文分類名為「練習分享」，可見這個帳號主要是分享小學練習題庫、答案等相關內容。

最近的幾個帖文更以「澳門小學常識練習題庫」、「今日人文作業」為主題，部分文中更附上作業的相片，相片圈出作業的正確答案。

公開上載教材內容或侵犯版權

根據香港《版權條例》第41A條，學校、教師或學生如因教學或學習需要，在合理範圍內使用部分版權作品，可在符合公平處理原則下獲得豁免。不過，如果私自大量複製或公開上載教科書、作業或答案，尤其涉及商業或牟利用途，就未必在豁免範圍內，甚至有機會構成侵權。

如果是為業務或牟利目的複製、分發或出售侵權教材，除了可能會面對刑事責任之外，版權持有人亦可以循民事途徑追討賠償，或申請禁制令，要求侵權人士停止使用及發布相關內容。