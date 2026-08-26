家長購物小心熱感紙收據！雙酚A可干擾荷爾蒙3種情況或增加吸收

有毒收據｜平日買餸、日用品，付款後隨手接過的收據看似是一張普通紙，隨時含有雙酚A等化學物質。長期接觸可能會增加經皮膚吸收的機會，有機會帶來潛在的健康風險。



雙酚A屬環境荷爾蒙 應減少接觸熱感紙

現時，大人小孩在生活上都經常會接觸熱感紙，例如收據、家用熱敏打印機的熱敏紙、快遞包裹的貨運單等。市面上許多熱感紙都含有雙酚A（BPA）、雙酚S（BPS）化學物質作顯影用途。

雙酚A及雙酚S都屬於環境荷爾蒙。一些動物實驗研究結果顯示，雙酚A會影響生殖及發育，會干擾人體的內分泌系統，也可能會對健康造成長期影響。由於雙酚A在人體會迅速代謝，然後經尿液排出，所以低劑量雙酚A不會有太大危害。

歐洲食品安全局訂定的雙酚A安全水平，每日可容忍攝入量，按每公斤體重計算為每日0.05毫克。家長平時也應減少接觸熱感紙，也要避免讓小朋友拿收據玩，甚至放入口中，以免增加接觸雙酚A的機會。

家長平日買餸、買日用品，付款後隨手接過的收據看似是一張普通紙，但其實可能含有雙酚A等化學物質。（Freepik）

3種情況接觸熱感紙 或增加雙酚A吸收量

雖然目前雙酚A（BPA）和雙酚S（BPS）未被世界衛生組織列為致癌物質，但仍可透過皮膚進入人體，帶來潛在的健康風險。研究發現，在某些情況下接觸熱感紙會令雙酚A的吸收量明顯增加，因此大家應避免在以下情況接觸：

1.手濕或流汗時：水分會令熱感紙表面的化學物質更易溶解並轉移到手上，濕潤的皮膚也會較易吸收雙酚A，因此應避免在手濕或手心出汗時接觸，先擦乾手再拿取收據。

2.雙手含油分時：雙酚A可溶於油脂，如果皮膚含油分會大量增加吸收量。塗完護手霜或吃過油膩食物後，應避免接觸熱感紙，以防經皮膚吸收更多雙酚A。

3. 剛用完酒精搓手液：雙酚A同樣可溶於酒精，如果酒精仍未完全揮發便拿收據，會令皮膚吸收雙酚A的量大幅增加。