開學用品｜小一護脊書包是否必要？即看5大挑選重點及試背貼士

撰文：阿言
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小一書包｜一到暑假和開學季，不少家長都開始為子女挑選新書包。談及書包類型，不少家長都會疑惑是否一定要買護脊書包？護脊書包到底點算揀？以下分享揀選護脊書包重點，以及試書包攻略。

小一就要用護脊書包？網民家長分享用後感

近日，有媽媽在社交平台發文，表示帶即將升小一的孩子挑選書包時，發現護脊書包不但價格昂貴，本身亦有一定硬度和重量，好奇是否一定要用護脊書包。這相信也是不少小一家長的共同疑問，帖文隨即引起不少家長熱議。

許多家長都紛紛分享自己的經驗，有人指質素較好的書包能為肩膊卸力，揹上後有明顯差別。雖然書包價格較高，但非常耐用，使用三年後仍未變得殘舊，清洗後更可以轉贈他人，花大費約900元能使用三年，仍算物有所值。

不少留言亦建議選購護脊書包，因為只要調校好書包的肩帶貼合背部，便能有助分散重量，小朋友背上書包後能自然挺直身體，減輕肩膊及背部負擔。亦有人表示，家長替孩子背書包時，很多時只會掛在單邊肩膊，令書包無法發揮分散重量的作用，但小朋友用雙肩背書包，重量能平均分布，實際感覺反而沒有想像中重。

如何挑選護脊書包？

1. 必備胸帶及腰帶

兩款帶的設計有助將書包固定於小朋友身上，避免因書包重量而影響學童身體向前傾、減低走路時書包的震盪，有助增加走路時的舒適度。

2. 具厚度及彈性的肩帶

肩帶帶有厚度及透氣性功能，能夠減低肩膀的壓力，同時減低學童肌肉痛等問題。肩帶建議為2吋至2吋半寬度，有助將重量壓力平均分佈至兩邊肩膊。

3. 具厚度及舒適的背墊

很多書包都具備硬板或透氣背墊，有助保護背部及維持背部透氣感。若背墊中間位置有坑紋，能夠減低脊骨直接受壓的機會。

市面上的護脊書包款式繁多，價格亦普遍較高，不少家長都會疑惑是否一定要買護脊書包？（PhotoAC）

4. 多類型收納位

收納位功能性多，同時有助平均分散書包壓力。而書包內部近背部位置，若有彈性帶或收納帶為佳，能夠將較重的書本貼近身驅，避免書本向前傾等情況出現。同時，彈性帶可固定書本，使學童揹書包時的舒適度提升。

5. 挺身而輕巧的書包

書本重量難以改變，選購書包時可考慮其重量，避免過度增加學童背部的壓力；而挺身的書包可以減低書本向下墜的情況，有助避免學童身體向前傾遷就書包重量等問題出現。

試書包5大重點

1.小朋友能輕鬆背上及卸下書包

2.背上後沒有任何痛楚或不適，肩膊亦不應出現紅印。

3.胸帶應位於腋下約1至2吋，腰帶則應繫於盆骨上方。

4.書包頂部應位於頸椎下方；書包底部在臀部上方。

5.應按小朋友的身高及體型選擇合適尺寸，不宜一味追求大容量，以免書包過大，導致背部不適、寒背或影響步姿。

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