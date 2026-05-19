澳洲促4大遊戲平台交代兒童保護措施　防誘騙兒童及極端內容滲透

澳洲網路安全監管機構要求多間大型線上遊戲平台，包括Roblox、Minecraft、Fortnite和Steam交代其安全措施及風險應對機制。不少兒童會透過網上遊戲建立社交圈，但是許多平台都成為不法分子誘騙和接觸未成年人的渠道，甚至被用來散播極端內容。



澳洲網路安全監管機構（eSafety Commissioner）近日向Roblox、Minecraft、Fortnite和Steam等大型線上遊戲平台，發出具法律約束力的透明度通知。

不法分子利用網上遊戲誘騙兒童

機構表示，在網絡犯罪案件中，有性罪犯利用網上遊戲誘騙兒童，亦有極端組織透過遊戲來散播暴力宣傳訊息，令青少年變得激進化。網上遊戲及相關平台，包括加密通訊服務，往往會成為兒童與犯罪分子的初次接觸渠道。

澳洲網絡安全專員Julie Inman Grant表示，他們發現有不少不法分子在網上遊戲與兒童接觸後，會進一步引導兒童用私人通訊服務與他們繼續聯繫。

為了保護兒童免受網絡危害，機構要求遊戲平台解釋會如何識別、預防及應對被不法分子利用的風險，並說明會如何處理網絡欺凌、仇恨言論等問題。同時亦要求平台交代，他們的系統設計、人手配置及安全設計措施，是否符合澳洲政府的網上安全準則，如果違規準則最高可被罰款4,950萬美元。

在網絡犯罪案件中，有性罪犯利用網上遊戲誘騙兒童，亦有極端組織透過遊戲來散播暴力宣傳訊息，令青少年變得激進化。（Freepik）

9成澳洲兒童曾玩網絡遊戲

網絡安全專員指出，遊戲平台是澳洲兒童最常使用的網上平台之一。機構進行的調查顯示，澳洲8至17歲的兒童中，約有9成人曾玩過網絡遊戲。

不法分子正正就是利用這一點，透過誘騙（grooming）或在遊戲中向兒童滲透恐怖主義和暴力極端主義內容，增加兒童捲入性罪行、被激進化，或在平台外受危害的風險。

四大遊戲平台現極端內容

Roblox、Minecraft、Fortnite和Steam四大平台都存在不法分子誘騙未成年人的行為，以及有以恐怖主義、暴力極端主義為主題的遊戲，例如Roblox上就有重現大規模槍擊事件的遊戲，以及受伊斯蘭國啟發的遊戲；有極右翼團體在Minecraft上重現法西斯主義圖像；Fortnite中有人重現美國國會大廈騷亂，以及二戰時期的集中營。

機構認為現時有數百萬兒童使用這些平台，因此必須採取措施來保護他們。eSafety亦會發布報告，讓公眾了解現存的風險及應對措施，並推動科技公司在平台設計上預防這些問題。