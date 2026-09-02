小一自行分配學位27/28｜學額出爐手持15分點部署？附5大填表攻略

升小｜2027年9月入學的「小一入學統籌辦法」正式展開。教育局宣布，小一「自行分配學位」紙本申請表格於9月1日起派發，各官立及資助小學的自行分配學額資料亦已上載至官方網站。家長可於9月17日至25日經「小一入學電子平台」遞交申請，或於9月21日至25日遞交紙本表格至心儀小學。



面對學額公布及填表在即，不少手持15分基本分數的家長感到迷惘，疑問到底15分是否注定「陪跑」？是否仍需死守「1-1-1」？升學顧問專家梁永樂就此為大家逐一拆解填表疑難。

升學顧問專家梁永樂拆解小一自行分配 5 大關鍵 Q&A

Q1：全港小一學額有否縮減？「高才通」子女會否加劇競爭？

A：學額隨人口下降而減少，只會加劇學校之間的「貧富懸殊」。減班情況除了少部分是「被逼」之外，絕大部分集中在中下游非受歡迎學校；至於傳統熱門受歡迎學校，競爭雖然或稍有減少，但依然非常激烈。

至於外界關注的「高才通」及「優才」等人才引進計劃，其子女入學影響暫時未顯著反映於小學界，更極少於小一階段參與派位計劃，準小一家長現階段不用過分考慮或過度憂慮。

Q2：坊間指「15分不必考慮名校」，是否注定陪跑？

A：這說法並不全面！手持15分的家長，若選擇報讀沒有宗教背景的學校（例如官立小學、慈善團體辦學團體如順德聯誼總會、保良局、東華三院等），可大大減輕「宗教分」帶來的差距。這些辦學團體旗下亦有不少頂尖地區名校，甚至擁有直屬或聯繫中學，極具升學優勢。

「15分不必考慮名校」主要適用於大熱宗教名校。以荃灣區為例，極受歡迎的浸信會聯會小學等，在自行分配階段「宗教分」已是基本入圍門檻。

Q3：15分應放手搏大熱名校，還是選二線小學求「一擊即中」？

A：建議家長召開家庭會議後，選定全家「最心儀」的那一間學校，以「不後悔」為唯一取捨標準。在整體適齡學童人口下降的趨勢下，派位結果往往會帶來驚喜，尤其在隨後的統一派位（大抽獎）階段更是如此。

教育局公布2027年9月入學「小一入學統籌辦法」。(資料圖片)

Q4：為後續叩門鋪路，今次是否必須堅持「1-1-1」？

A：以往「1-1-1」（即自行分配、統一派位甲部第一志願及乙部第一志願均填同一學校）的做法，是為了在6月叩門階段向心儀學校展示最大誠意。

然而，近年全港叩門學額大減，加上學生人口減少，不少名校已放寬限制，不再硬性規定只有「1-1-1」申請者才能獲得叩門面試機會，而是改為直接按學生個人實力收生。話雖如此，依然建議家長採取「1-1-1」策略填表，因為專一選校可以避免三心兩意，無須為自己增添「想太多」的心理壓力。

Q5：9月交表在即，家長有何關鍵準備？常見盲點是甚麼？

A：在9月自行分配階段，家長需要預先準備好「宗教分」或「母校分（父/母/兄/姊為畢業生）」的有效證明文件。若對計分資格有任何不清楚之處，應立即致電相關學校查詢，切勿憑空幻想「我以為是這樣」，最終因不符資格而白白失分。

另外，自行分配階段選校不受校網限制；但若家長決定日後「搬屋轉校網」參加翌年1月的統一派位大抽獎，最遲須於12月前向教育局辦理地址更改手續。

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小一自行分配學位重要日期與申請途徑

紙本申請表派發：9月1日起（可向幼稚園、民政諮詢中心或教育局區域服務處索取）

電子平台網上遞交：9月17日至9月25日（須以「智方便+」綁定帳戶）

紙本申請表遞交：9月21日至9月25日（直接遞交至所申請的官津小學）

注意事項：每名學童只限遞交一份申請，切勿重複向多於一所學校或同時以電子及紙本方式交表，否則申請作廢；凡已獲直資小學取錄並接受學位者，將不能透過統籌辦法獲派官津學位。