小一自行分配學位│10個交表前注意加分位 專家分享家長烏龍事件

要為子女申請明年2023年9月入讀官立或資助小一的家長注意，「小一自行分配學位」階段由即日(26日)起接受申請，家長可於今日(26日)開始至9月30日一連5日，將填妥的申請表直接交回欲申請「自行分配學位」的學校。在交表前，升學及兒童發展專家Ken Sir分享過往有家長交表時遇上「烏龍」事件，另有10個常見計分難題及加分位，讓大家在交表前參考一下。



所有在2017年12月31日或以前出生的本港兒童，如尚未入讀小學及從未曾獲派小一學位，均可申請參加2023年9月入學的小一入學統籌辦法。家長由即日起至9月30日，可向學童就讀的幼稚園、幼稚園暨幼兒中心、各區民政事務處 （民政諮詢中心）、教育局學位分配組或區域教育服務處領取「小一入學申請表」，並於2020年9月26日至30日將填妥的申請表直接交回欲申請「自行分配學位」的學校。家長可根據教育局發佈「2023年度自行分配學位階段各小一學校網小學名冊」中，在不受任何校網限制下揀選屬意學校。

近10年小一自行派位成功率(01親子 製圖)

所有官立及資助小學，在自行分配學位及統一派位階段都不用面試，家長可在9月21至25日向一間心儀的官立及資助小學申請自行分配學位，將填妥的申報表格，連同有關的證明文件的正本及副本，於學校辦公時間內直接交至該校。如家長未能親自遞交申請表，可以書面授權親友帶同填妥的申請表及相關證明文件的正本及副本於上述期間遞交至所申請的小學。

自行分配學位與在翌年2月4日的統一派位各佔一半學額，即是說，如果你申請那間小學有100個學位，自行分配與統一派位便各佔50個，自行分配學位結果會在11月21日公佈。

世襲生是必收類別

自行分配學位是根據計分辦法準則來決定取錄學生的次序，家長除了要參考名冊內可供自行分配的學額數目外，更要考慮子女對於個別學校的分數，子女能否在這階段獲取錄，視乎他們跟學校的關係，如果小朋友有兄姊在心儀小學就讀，或父母在該校工作，就是坊間所稱的「世襲生」，是學校必收的類別，還有父母或兄姊是舊生，相同宗教等也會加分，詳情可參考下表。

即睇自行分配學位計分辦法:

即睇全港2022年自行分配學位階段各小一學校網學位

有個3區縮班最多



兒童發展及升學專家Ken Sir說：「每年九月中，教育局都會點算適齡人數，現時為止，有63間小學會在新學年縮減收生人數，減少70班小一，當中以屯門區、東區及黃大仙區為主。由於減班不是區區減，而受歡迎的學校並沒有減班，小一入學人數減少並不代表在自行分配學位裡面是必入的情況，因為自行分配學位只有兩個情況是必收，一是有兄或姊在校入讀，另一種是父母在該校全職工作，這個部份佔30%，餘下20%仍需透過計分準則去決定，分數越高入讀機會越大，雖然申請人數減少，但要留意今年直資學校的報名熾熱程度並沒有減退，即是，就算有人移民，但移民人口中非代表今年讀小一人口，所以在自行分配學位的階段裏，如果家長選校策略跟往年沒有分別，手持幾多分，在自行分配階段中選的那間學校，一旦落選，去到統一派位階段的甲一、乙一也應該選那間學校，因為此舉可透過俗稱的『3條1』來增加叩門勝算。」

即睇10個交表前注意加分位:

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交表擺烏龍事件

在交表前，Ken Sir提醒家長要特別注意幾點:「試過有家長以為小朋友就讀的幼稚園會代收申請表，於是大安旨意將份表放入小朋友書包，家長要記得表格是交去你選擇填寫那間「自行分配學位」的學校，即你想填「喇沙小學」，你要交去「喇沙小學」。期次，有家長一直以為其心儀自行的基督教小學與自己是相同宗教，手持有洗禮紙便可加5分，但原來家長所屬的教會不被列入該校認可之教會當中，結果就沒有了5分，建議家長提早交表，就算有錯漏也有時間補救，當遇到任何不清楚的地方，必須要向相關學校查詢。」

兒童發展及升學專家Ken Sir

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