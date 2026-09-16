IKEA買家具後接詐騙電話！騙徒掌握訂單詳情網民懷疑個人資料外洩

最近在IKEA買過家具要小心！有網民表示在IKEA購買家具後收到詐騙電話，對方聲稱貨品在送貨途中損壞，希望協商賠償方法，甚至能說出訂單詳情。不少苦主亦留言分享相同經歷，懷疑IKEA是否出現客戶資料外洩問題。



IKEA購買家具後接詐騙電話 騙徒掌握訂單資料

近日，有網民在社交平台分享一宗詐騙經歷，他指自己前一日在IKEA程式中購買家具，並安排本週送貨。翌日早上先是收到IKEA傳來的防詐騙訊息，同時便先後接獲兩通陌生來電。

他接通其中一個來電後，有普通話口音的人士詢問他是否在宜家傢俬買了家具，並聲稱貨品在送貨途中損壞，希望「協商賠償方法」，但事主感到可疑便掛斷電話。對方不但知道他曾在IKEA購物，更能說出所購買的家具種類，令他懷疑個人及訂單資料遭外洩。由於同日早上已收到官方傳來的防詐騙訊息，令他質疑：「其實IKEA係咪知道自己俾人HACK晒？」

多位網民遇相似騙案 懷疑IKEA資料外洩

有不少網民都留言分享類似經歷。有人指，早前在IKEA購物後收到疑似詐騙電話，對方自稱物流公司職員，聲稱其訂購的大型家具在運送至倉庫後損毀，由於貨物已交由物流公司處理，家具公司不會受理，因此會由物流公司作出賠償。

事主覺得非常可疑，隨即表示自己沒有訂購家具並掛斷電話。他指自己下單時填寫了正確的電話號碼，但使用了另一個姓氏，而來電者亦掌握相關資料，因此懷疑資料是從IKEA方面外洩。

IKEA發防詐騙聲明 未回應是否資料外洩

另外亦有許多人表示在購買家具後就收到電話，有普通話口音人士詢問是否購買了傢俱。隨着愈來愈多苦主出現，不少人都懷疑IKEA資料外洩，要求IKEA出面回應事件。

隨後，IKEA在社交平台發布防詐騙聲明，提醒客戶提高警覺，慎防任何自稱IKEA職員的詐騙電話、短訊或訊息。若接獲自稱職員的來電並被要求提供個人資料，切勿透露一次性密碼、驗證碼或銀行帳戶等敏感資料。如有懷疑，應透過官方渠道向IKEA核實，亦可致電香港警務處反詐騙協調中心「防騙易18222」熱線舉報。不過，聲明未有回應事件是否涉及客戶資料外洩。