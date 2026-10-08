香港航空假客服詐騙｜受害人收到航班取消訊息 假客服以退款誘騙

收假冒香港航空欺詐短訊｜多名市民網上分享指，紛紛收到香港航空（Hong Kong Airlines）的短訊，聲稱其訂購的機票因航班變更或系統故障已被取消，要求即時聯絡客服處理退款或改期。近日，更有受害人中招兼被騙走136萬，警方指受害人接獲自稱港航職員的詐騙電話，被誘騙登入虛假網站並以「轉帳驗證」為名多次匯款，累計損失高達136萬元。



出發前夕突收取消通知 網民揭假客服精準報出航班資料

網民指，曾在香港航空官網購買往日本、上海等地機票，上機前一天就收到假冒香港航空的詐騙電話。對話中，該人員能清楚說出網民旅行日期及指定航班編號，並指基於航空管制要取消航班，現時則提供兩大方案作退款。該人員說先退＄300 保險費到旅客戶口，並要求當事人提供戶口資料。旅客當時質疑，為何不以電郵通知，對方指網站已被黑客入侵，所以只能用電話聯絡。

部分旅客隨即收線，即時網上查看航班情況以及致電香港航空官方熱線查詢，知道航班並沒有問題，並肯定是假冒香港航空人員以此誘騙。

起飛前一天接普通話來電誘騙改簽 事主墮轉帳驗證陷阱痛失136萬

警方指，其中一宗嚴重個案損失達136萬。事主早前經香港航空官網購買兩張機票，原定9月30日出發。在出發前一日，事主接獲自稱港航職員的普通話來電，對方能精準說出航班編號及起飛時間，並指航班已取消，現時可安排改簽及每張機票賠償300元，要求事主透過WhatsApp聯絡「保險職員」。

事主未有起疑，更於上班期間按指示登入虛假網站，並透露多個銀行戶口結餘。騙徒隨後以「轉帳驗證」為名要求事主轉帳，聲稱完成後會「原路退回」。事主在其指示下多次轉帳至不同戶口，最終累計損失高達136萬元。

香港航空發嚴正聲明澄清 絕無致電索取資料及指示轉帳

香港航空發出聲明，指近日接獲通報，有人士涉嫌冒充本公司人員致電旅客，訛稱旅客所乘航班已被取消，並以此為由聲稱可提供賠償、退款及／或替代航班安排。部分個案中，來電者亦要求旅客提供個人或付款相關資料。

上述來電並非由香港航空撥出，來電者所提供的相關資訊亦與香港航空毫無關聯。對於因該類詐騙電話而產生的任何損失（無論經濟上的損失與否），香港航空概不負責。港航已就此事向警方報案，並呼籲所有受影響人士向香港警務處反詐騙協調中心（ADCC）的防騙易熱線 18222舉報。

香港航空只會透過官方電話號碼39163666(香港）或95071500(內地）聯絡客戶。 如需查詢航班狀況、退款安排或核實來電真偽，請前往香港航空官方網站，使用「在線諮詢」服務，或致電「聯繫我們」頁面所列的客戶服務電話，與我們的客戶服務團隊核實查詢。

拆解假客服3大詐騙套路 警方呼籲善用防騙視伏器自保

1. 釣魚短訊：騙徒利用偽基站或網上簡訊群發系統，向公眾隨機發送帶有惡意連結的短訊。短訊內容以航班取消、行程變更或行李遺失補償為名，製造時間緊迫感作誘騙。

2. 高仿官網且收集敏感資料：受害人點擊連結後，會被引流到高仿的航空公司頁面。騙徒更要求受害人填寫姓名、身份證號碼、信用卡資料及 CVC碼，騙取個人資料及金錢。

3. 即時攔截驗證碼（OTP）：假客服會以驗證身分為名，要求受害人輸入手機剛收到的銀行一次性密碼（OTP），隨即在背景完成非法高額盜刷。