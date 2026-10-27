聖誕親子好去處｜香港愛樂團「聖誕環球音樂之旅」獨家優惠85折起

聖誕將至，家長可以趁著佳節與小朋友一同感受節日氣氛！香港愛樂團誠邀大家一起展開《聖誕環球音樂之旅》，音樂廳將搖身一變成為熱鬧非凡的國際機場，由活力十足的空中服務員—姬素．孔尚治 (Crisel Consunji) 與盧洛達 (Roy Rolloda) 歡迎各位旅客登機，帶領大家穿梭世界各地，在音樂、歡笑、驚喜與濃濃聖誕氣氛中展開精彩旅程。現在更有01獨家優惠，門票低至85折！



《聖誕環球音樂之旅》不僅是一場音樂會，更是一趟充滿音樂、文化與節日歡樂的旅程！今年聖誕，不妨帶同小朋友一起參與這場充滿節日氣氛的聖誕合家歡活動，登上SARPO2026號航班，感受來自世界各地的聖誕魅力，一同歡度佳節並留下難忘回憶！

聖誕環球音樂之旅 現正登機：展開人生中最精彩的聖誕旅程！

日期：2026年11月28日 (星期六) 14:30 | 18:30 場次

日期：2026年11月29日 (星期日) 11:00 | 14:30 場次

地點：香港賽馬會演藝劇院

票價：A區$220｜B區$330｜C區$440｜VIP區$660

👉🏻01空間獨家優惠套票 低至85折



*12歲以下VIP票觀眾更有機會成為「小小指揮家」，親自帶領樂團演奏，創造難忘的美好體驗！

跟隨音樂環遊世界 感受各國文化魅力

旅程將帶領大家遊歷不同國家和文化：從美國充滿活力的節奏與搖擺樂韻，到奧地利優雅迷人的華爾滋；從法國浪漫典雅的芭蕾世界，到西班牙熱情奔放的舞曲節拍；再到墨西哥色彩繽紛的節慶慶典、德國濃厚的聖誕傳統，以及中國獨具特色的音樂文化。

每一站都透過耳熟能詳的古典音樂名曲和聖誕經典作品栩栩如生地呈現，讓觀眾以音樂感受世界各地的獨特魅力，小朋友可以在欣賞音樂的同時，認識不同國家的文化特色，感受各地獨有的音樂魅力！

👉🏻01空間獨家優惠低至85折 立即購票👈🏻

交響樂結合互動遊戲 投入音樂歷險之旅

演出匯聚完整交響樂團、青少年合唱團、芭蕾舞蹈員、沉浸式投影效果，以及豐富的機場主題互動遊戲和驚喜環節，讓每位觀眾都成為旅程的一部分。旅途中更會遇上意想不到的空中「氣流顛簸」體驗，讓原本平穩的航班瞬間變成一場刺激又有趣的音樂歷險！

化身小小指揮家 互動合唱歡度聖誕

沿途，小朋友不但可以認識管弦樂團各種樂器的特色與音色，更可跟隨節拍一起互動、拍手和歌唱。12歲以下VIP票觀眾更有機會成為「小小指揮家」，親自站上指揮台帶領樂團演奏，體驗成為音樂家的樂趣！

當旅程來到尾聲，大家將會發現：無論飛得多遠，家永遠是最溫暖的目的地。在歡樂的聖誕大合唱中，觀眾將與演員、樂團及全場旅客一同高歌，共同迎接充滿愛與祝福的節日時刻。

《聖誕環球音樂之旅》演出歌曲

1. Anderson – Sleigh Ride

2. Jingle Bell Rock

3. Holly Jolly Christmas

4. Frosty the Snowman

5. J. Strauss II – Emperor Waltz excerpts SHORTEN

6. Silent Night

7. Offenbach – Galop Infernal (‘Can Can’)

8. Delibes – Swanhilda’s Waltz (Coppelia)

9. J. Strauss II – Thunder and Lightning Polka

10. Arlen - Over the Rainbow SHORTEN

11. Bizet – Les Toreadors

12. Bizet - Habanera

13. Marquez – excerpt from Danzon no. 2

14. Feliz Navidad

15. O Tannembaum (O Christmas Tree)

16. Mozart - Eine Kleine

17. He Luting - The Evening Party

18. I'll Be Home For Christmas

19. Deck the Halls

20. Joy to the World

21. We Wish You a Merry Christmas



👉🏻01空間獨家優惠低至85折 立即購票👈🏻

香港愛樂團《聖誕環球音樂之旅》活動詳情

日期：

2026年11月28日（星期六）14:30 | 18:30 場次

2026年11月29日（星期日）11:00 | 14:30 場次

地點：香港賽馬會演藝劇院



01空間獨家優惠低至85折

親子4人套票獨家85折 -VIP區門票: $2244/4位 (原價$2640)

- B區門票: $1496/4位 (原價$1760)

- C區門票: $1122/4位 (原價$1320)

- D區門票: $748/4位 (原價$880)

親子2人套票獨家9折

- VIP區門票: $1188/2位 (原價$1320)

- B區門票: $792/2位 (原價$880)

- C區門票: $594/2位 (原價$660)

- D區門票: $396/2位 (原價$440)

單人門票

- VIP區門票: $594 (原價$660)

- B區門票: $396 (原價$440)

- C區門票: $297 (原價$330)

- D區門票: $198 (原價$220)

*12歲以下VIP票觀眾更有機會成為「小小指揮家」，親自帶領樂團演奏，創造難忘的美好體驗！

關於香港愛樂團

香港愛樂團是由一群業餘音樂愛好者組成的慈善團體。它成立的目標是：透過美妙動人的音樂，幫助有需要的社群。一直以來，樂團都朝著這個目標進發，以舉辦募捐音樂會的方式，為多個慈善機構籌募善款。自1999年起，樂團每年都會舉辦多場音樂會，迄今已為本地的民間慈善團體，籌得超過六千萬港元的善款。

樂團為推動兒童音樂教育亦不遺餘力。多場兒童古典音樂會受到廣大家長和兒童的熱烈歡迎，本來年紀較輕而不獲准進入古典音樂會的幼兒，亦藉此機會可以接觸到現場演奏，而這些音樂會同時還為慈善團體，籌得了巨額的善款，並為音樂學院學生提供獎學金。