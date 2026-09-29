萬聖節活動2026｜香港150+好去處：鬼屋/展覽/親子遊戲/商場市集

萬聖節好去處2026｜萬聖節Halloween又到了！各位父母計劃好如何與孩子們一起度過了嗎？《01親子》為大家整合多個必玩活動及商場打卡好去處，本文將會一一介紹。



萬聖節2026【1】精選活動好去處

萬聖節2026【1.1】Disney Halloween Time

迪士尼惡人全面現身，將整個度假區反轉成為親朋好友盛裝打扮，相約暢玩的萬聖節目的地。全新登場及人氣回歸體驗傾巢而出，包括全新登場的「米奇與好友萬聖奇遇」、盛大回歸的「惡人反轉大街派對」、於惡人出沒時段與迪士尼惡人互動，還有一系列玩味十足的迪士尼朋友互動體驗、趣味滿分的主題美食、萬聖限定好物及酒店主題活動。

日期：2026年9月18日至11月1日

香港迪士尼樂園度假區



萬聖節2026【2】商場打卡好去處

萬聖節2026【2.1】Mira Place「味」來漫嚐主題活動

活動集結多個平日本地隱世老字號及原創品牌，將經典港式風味巧妙結合 AI 科技與懷舊情懷，打造圍繞 4 大港式主題的跨 時空味覺及視覺體驗！

「港」啡：全港首個商場AI咖啡機械人現場即沖「奧林比亞接臣咖啡（OGE Coffee）」精品咖啡

「港」茶：老字號「香記」奶茶師傅即場手拉港式奶茶

「港」味：創新「港」式口味Mochi遇上茶啡，搭配即製糖蔥餅及懷舊小食，嚐盡新舊交融的滋味

「港」風：霓虹燈打卡位 ，透過科技與傳統手藝的極致碰撞

日期：2026年9月30日至10月11日

地點： Mira Place B1中庭

開放時間： 11AM – 9PM



萬聖節2026【2.2】港鐵商場萬聖節體驗

香港樂高®探索中心年度最受歡迎的親子萬聖節盛事《小魔怪狂歡派對》，五大創新互動遊戲包括詭魅夜光工作室、南瓜奇趣園、骷髏仔墓園尋寶遊戲、搞蛋小鬼大巡遊及萬聖節馬賽克拼畫挑戰。

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日期：2026年9月28日至11月1日

時間：11:00 – 19:00（星期六、星期日及公共假期 10:00 – 19:00）

地點：香港樂高®探索中心（九龍尖沙咀梳士巴利道18號 K11 MUSEA 地庫1樓）



萬聖節2026【2.3】Pompompurin 30周年「Chill式」生活 @ New Town Plaza

3米高的巨型瑜珈Pompompurin則空降1期3樓Pompompurin 30周年主題Chill Park，還有，3期1樓中庭的Pompompurin 30 周年互動展覽展出Pompompurin初稿及初代公仔原型，各位更可透過連串打卡位、互動展品、人氣投票發掘Pompompurin不為人知的秘密，全情投入Chill級精彩的Pompompurin周年活動之中！

日期： 2026年9月30日至11月15日

地點： 新城市廣場1期1樓東翼、1期3樓chill park、3期1樓中庭



萬聖節2026【2.4】朗豪坊「Walk me to Mars」

商場4樓通天廣場將展出英國知名藝術家 Luke Jerram 的世界 巡展鉅作——《MARS》火星裝置。是次展覽不僅是《MARS》的香港首展，更突破傳統藝術館的框架，將巨型公共藝術帶入香港最繁忙的城市日常。火星懸浮於朗豪坊中庭，市民抬頭便能與火星相遇。

日期： 2026年9月30日至11月1日

時間： 上午10時半至晚上10時半

地點： 朗豪坊4樓通天廣場



萬聖節2026【2.5】港鐵商場萬聖節體驗

港鐵商場今年首度攜手打造獨特萬聖節體驗，橫跨港九新界五大商場——由港島南生活文化地標THE SOUTHSIDE的趣怪幽默玩「懼」節、圍方的本地鬼怪傳說、青衣城的科幻星際「外星萌友」，以至將軍澳PopCorn及The LOHAS康城的日與夜狂歡。

-THE TOYrifying SOUTHSIDE玩懼節

日期：2026年10月2日至11月1日

地點：THE SOUTHSIDE各樓層及戶外廣場

-圍方 HalloWAI x 香港鬼怪百物語

日期：2026年10月2日至10月31日

地點：圍方L2中庭、2B園藝花園、L4活動空間、4C園藝花園及L5活動空間



-青衣城 「外星萌友迷失萬聖夜」

日期： 2026年10月5日至11月1日

地點： 青衣城2期2樓平台花園 (10月5日率先開放)；青衣城1期1樓中庭 (10月9日正式登場)



-PopCorn 及 The LOHAS 康城「喪玩日與夜」

日期： 2026年10月5日至11月1日

地點： PopCorn 1期1樓演薈廣場、The LOHAS 康城 L3 中庭



萬聖節2026【3】玩樂好去處

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