內地女撕開受潮洗衣珠爆漿濺眼致角膜灼傷！附急救方法及3大禁忌

洗衣珠方便使用又容易控制用量，不少家庭都會用洗衣珠來清洗衣物。內地一名女子因兩粒洗衣珠受潮而黏在一起，於是便用手分開洗衣珠，怎料其中一粒突然破裂，裡面的濃縮洗衣液直接濺入眼睛。她即時沖洗眼睛，但仍然感到疼痛，求診後才發現眼角膜化學灼傷。



洗衣珠突然破裂 女子沖洗眼睛後仍劇痛

內地一名網民早前拍片，指妻子準備洗衣服時，發現洗衣珠因受潮黏在一起，之後嘗試分開時，其中一粒突然爆開，洗衣液噴出更濺入眼內。

之後妻子立即用清水沖洗眼睛，沖了10分鐘眼睛仍感到疼痛，於是便前往醫院急症室求醫。醫生建議她轉往眼科急症接受檢查，並用生理鹽水為她沖洗眼睛和塗抹藥膏，更提醒她要再找專家跟進角膜狀況。後來，醫生發現她有一小部分眼角膜受到腐蝕，要接受角膜修復治療。

洗衣珠化學成分可灼傷眼角膜

據內媒報道，浙江中山醫院眼科主任王潔解釋，一般洗衣液有效成分濃度約10%至20%，而洗衣珠的高濃縮界面活性劑、鹼性助劑可達80%以上，一旦直接接觸眼睛，可能會比普通洗衣液造成更嚴重的傷害。

她指洗衣珠中的鹼性物質具滲透性，接觸角膜後會繼續深入眼部組織，短時間內可能會腐蝕角膜表層，幾分鐘內便可造成化學灼傷，令傷者出現眼睛劇痛、怕光及視力下降等症狀。

全球每年逾16,000宗兒童接觸洗衣膠囊意外

根據澳洲競爭及消費者委員會（ACCC）統計，全球每年有超過16,000宗兒童因接觸洗衣膠囊導致意外的事件，當中有不少意外都涉及眼睛受傷。

洗衣珠膠囊裡面含高濃度的洗衣液，膠囊的包裝色彩繽紛、手感柔軟，兒童極易誤認為糖或者玩具。膠囊一旦破裂，裡面的液體會高壓噴出，可能直接射入眼睛或皮膚，在幾秒內造成嚴重灼傷。眼科醫生解釋，兒童的眼角膜組織薄，受傷後需要的復原時間長，如果傷得深的話或會永久影響視力。

相關閱讀：澳洲4歲女童不慎弄破洗衣膠囊 眼睛嚴重灼傷接受3次手術險失明

洗衣珠液體入眼正確沖洗及急救方法

內地國家緊急廣播提醒，如果洗衣珠液體不慎入眼，首先應立即用清水沖洗眼睛，充分稀釋入眼的洗衣珠液體，建議沖洗時長不少於15分鐘，進液量較大時可延長沖洗時間至30分鐘。

沖洗時可平躺並仰起頭部，應避免用水直接沖向眼球中央，可以上下左右轉動眼球，盡量沖走殘留在角膜及結膜囊內的洗衣液。沖洗後，應立即前往醫院求醫。如果配戴隱形眼鏡，沖洗時應先摘除，以免化學物質附著在鏡片上，持續刺激角膜。

（Freepik）

洗衣液濺入眼忌做3件事

1. 勿揉眼或擦拭眼球：切勿用手揉眼睛，亦不要用紙巾、毛巾等物品擦拭，以免令洗衣液擴散，進一步加重傷害。

2. 切勿自行用其他液體中和：切勿嘗試用醋、蘇打水等液體來中和洗衣液，以免引起二次化學傷害。

3. 切勿因為眼睛不痛就忽略傷勢：即使沖洗後痛楚減輕或消失，亦不代表眼睛沒有受傷，應盡快前往醫院接受檢查。

如何存放洗衣珠？

1. 不要一次購買太多洗衣珠，應存放在乾燥通風處，避免放在高溫潮濕的地方，避免陽光直射，遠離熱水管道或暖氣系統，以免外膜溶解。

2. 避免擠壓、堆疊或堆放，以免將洗衣珠擠破。

3. 部分洗衣珠色彩鮮艷，兒童極易誤服，家長須加倍警惕，切勿存放在兒童容易觸及的位置。