洗衣球｜「抗菌除臭」、「室內晾衣」哪款較好用？應按一點作決定

洗衣膠囊只需將其投放到洗衣機中，便可輕鬆清洗衣物，提供了極大的便利性，吸引不少消費者。標榜着「抗菌除臭」和「室內晾衣」功能有何不同呢？對此，台灣家事達人陳映如建議，若家中無室內晾衣需求，選擇一般款式即可。對於冬季衣物難以乾燥和產生異味的問題，陳映如分享了3個室內晾衣的實用技巧。



洗衣球「抗菌除臭」和「室內晾衣」哪款最好用？

台灣家事達人陳映如早前於Facebook專頁「陳映如-Sona Queen的生活筆記本」發文透露，日前她在康是美排隊結帳時等待多時，原因是前一位顧客在購物籃中拿了兩款洗衣膠囊，分別是「抗菌除臭」和「室內晾衣」，並向店員詢問兩者之間的差異。雖然店員詳細解釋了一番，但該顧客仍難以做出選擇，導致結帳隊伍稍微卡住。

於是她上前給了建議，她指出，若沒有明確的室內晾衣需求，就選擇一般款式即可，而對於有室內晾衣需求的人，她建議選擇室內晾衣款。不過，若居家環境許可，仍然建議將衣物晾曬在露台、洗衣間等戶外場域，不僅能避免悶濕的氣味，還能防止洗劑中的揮發性有機物對身體造成潛在的危害。

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若真的有室內晾衣需求者，她提供3項建議：

1. 打開窗戶，保持空氣流通，將衣物曬放在靠窗的區域。

2. 使用電風扇對着曬晾的衣物吹風，可加快乾燥速度，同時減少異味的產生。

3. 晾曬的衣物保持約一個拳頭的距離，以促進更好的通風效果，有助於更快地乾燥。



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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：洗衣球「抗菌除臭」和「室內晾衣」哪款最好用？家事達人曝正確解答，教3招室內晾衣小撇步】