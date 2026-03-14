洗衫｜衣服洗太香致皮膚敏感？醫揭洗衣液1成分有害 附選購秘訣
撰文：NOW健康
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穿上剛洗好的衣服，皮膚卻突然出現紅疹發癢？許多人以為這只是偶發狀況，卻不知道可能是每天使用的洗衣精（洗衣液）在作祟。
台灣兒童過敏免疫風濕科鄔碧瑜醫師指出，香氣持久的洗衣精為了讓香味長時間停留，往往添加定香劑成分，這些化學物質殘留在衣物纖維中，透過皮膚接觸長期累積，可能對健康造成意想不到的傷害。
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香劑的真面目 環境荷爾蒙恐悄入侵
鄔碧瑜醫師表示洗衣精中最常見的定香劑是鄰苯二甲酸酯，這種塑化劑能讓香味持久不散，卻也是公認的環境荷爾蒙。研究顯示，化學香精過度刺激人體感官，不僅容易引發過敏症狀如皮膚紅疹、接觸性皮膚炎，甚至嚴重時會導致脫皮；令人擔憂的是，鄰苯二甲酸酯會擾亂生殖系統運作，影響生育能力。
動物實驗發現，長期接觸這類環境荷爾蒙，會增加罹患乳腺癌的風險。台灣衛生福利部已明確公告，禁止在化妝品中添加鄰苯二甲酸二丁酯等鄰苯二甲酸酯類物質，足見其對健康的潛在威脅。
正確聰明選購洗衣精 守護家人健康
鄔碧瑜醫師建議，選購洗衣精時應優先考慮無香精或香味淡雅的產品，特別是嬰幼兒與敏感肌膚族群，更應選擇不含螢光劑、漂白劑、香精等添加物的洗衣精。可留意產品是否取得環保標章認證，這類商品從添加成分到污水排放都經過嚴格審核，相對安全。
鄔碧瑜醫師提醒使用時也要注意適量原則，過量的洗衣精殘留在衣物上反而增加皮膚刺激風險。日常生活中，貼身衣物建議與外出服分開清洗，並確實漂洗乾淨，讓家人遠離看不見的化學威脅。
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