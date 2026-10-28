聰明藥｜家長盼子女專注學習亂買處方藥 醫生提醒或影響腦部功能

聰明藥｜近日HOY TV節目《一線搜查》探討一種俗稱「聰明藥」的藥物，揭示部分家長為催谷子女成績，未經醫生處方自行到藥房或藥行購買藥物，有關行為本身已屬違法。醫生提醒，「聰明藥」實際上是用於治療專注力不足及過度活躍症（ADHD）的處方藥物，若兒童及青少年在沒有醫生評估下胡亂服用，隨時影響正常發育，甚至影響腦部功能。



聰明藥屬ADHD處方藥 醫生：非人人適用 拆解哌甲酯作用機制與適用對象

家庭醫學專科醫生林威智指出，坊間俗稱「聰明藥」或「益智藥」的藥物，主要成分為哌甲酯，屬中樞神經刺激劑，主要透過影響腦內多巴胺及去甲腎上腺素等神經傳導物質，協助合適的ADHD患者改善專注力及控制衝動。然而，醫生表示藥物並非適用於所有人，不代表服用後便能提升學業成績。

聰明藥圖

濫用聰明藥恐礙腦部發育 醫生列副作用清單：失眠、食慾不振、心悸、成癮風險

醫生提醒，由於藥物刺激腦部，沒有ADHD的兒童及青少年服用，可能引起失眠、食慾不振、心悸及血壓上升等副作用。情況較嚴重者可能出現情緒劇烈波動、焦慮及易怒等情況。若長期服用，甚至會產生依賴、藥物成癮。

醫生更提到，由於學童處於發育期，大腦前額葉功能尚未發育完成，長期受到藥物刺激，干擾大腦修復功能及自我調節能力。而此類藥物所導致的食慾不振，可能導致營養攝取不足，間接影響生長發育

過度重視成績損害親子關係 專家：孩子誤以為「好成績才值得被愛」 親子信任恐瓦解

行為科學研究專家李啟明提醒，若家長將對子女的愛與學業成績掛鈎，孩子可能誤以為只有取得好成績才值得被肯定。當孩子感受到父母為追求成績而忽視自己的健康與感受，親子之間的信任亦可能受到損害。