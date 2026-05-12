微塑膠無處不在！兒童攝入量比成人更多　專家揭恐損孩子腦部發育

塑膠微粒不再只是環保議題！近期有越來越多研究顯示，塑膠微粒除了遍布在空氣、飲食與日常生活環境外，更已進入人體各個器官。



為提高社會對塑膠微粒影響的關注，台灣婦產科醫學會早前於年會舉行「塑膠微粒與健康」單元專題演講。會中多位專家表示，無論室內外皆存在大量塑膠微粒，也陸續有研究揭露可能的健康隱憂；同時專家也提醒，兒童較常使用塑膠餐具、在地面爬行接觸塵埃，塑膠微粒的暴露風險更是值得留意。

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塑膠微粒遍布全身 研究：高溫增加釋出風險

台大公衛學院專案計劃研究員及兼任教授、台大醫院環境及職業醫學部鄭尊仁醫師表示，動物試驗已發現，在暴露於塑膠微粒的情況下，中樞神經、心血管、肺部及生殖發育等系統皆出現變化，可能與氧化壓力與發炎反應相關。

他進一步說明，塑膠微粒可經由空氣與食物鏈進入人體，從微粒毒理學角度來看，其表現與PM2.5類似，被吸收後可能遍布至全身各個器官。雖然目前檢測方法尚未標準化，因此各項研究數據存在差異，不過塑膠微粒的潛在危害已引起國際重視。

兒童攝入塑膠微粒更多 推測使用塑膠餐具、爬行增暴露風險

至於兒童的塑膠微粒暴露，台北醫學大學公衛學院簡伶朱教授指出，兒童因處於生長發育階段，加上體重較輕，塑膠微粒暴露風險與成人明顯不同。研究顯示，兒童每日透過飲食攝入的塑膠微粒，聚碳酸酯（PC）約為成人的4倍，聚對苯二甲酸乙二酯（PET）更達14倍，推測差異可能與兒童日常行為有關。

她舉例，像是嬰幼兒常吸吮手指或把物品放入口中，為安全起見，家長也會讓孩子使用塑膠製的學習杯與餐具。此外，孩童也常在地面爬行，容易接觸沉積在地面的塑膠微粒，都可能提高暴露風險。

簡伶朱教授說明，過去研究已顯示，塑膠微粒與兒童生長發育，特別是腦部與學習能力等的變化可能有關。另外，塑膠微粒表面容易吸附鎘等重金屬，可能進一步加劇對健康的影響。動物研究顯示，同時暴露於塑膠微粒與鎘時，觀察到腸道與肝臟狀況改變；簡伶朱教授與團隊的研究也發現，在共同暴露的情況下，兒童的腸道菌群及代謝功能表現與過往不同，相關風險值得關注。

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研究：高溫下塑膠微粒更易釋出 專家籲減塑守健康

鄭尊仁醫師表示，過去他與團隊的研究發現，塑膠茶包在高溫中僅5分鐘，就可能釋出上千億個微粒，其中約9成小於200奈米，較小的尺寸也更易被人體吸收，同時證實高溫環境下塑膠微粒的釋出風險明顯增加。

生活型態也可能提高塑膠微粒暴露風險。簡伶朱教授表示，研究發現，每週外帶食物超過兩次的家庭，孩童糞便中的塑膠微粒含量相對較高。她提醒，民眾應減少使用塑膠製品，也要關注生活環境的暴露狀況，以助守護兒童的健康。

空氣暴露難防範 專家揭室內外塑膠微粒來源

台灣中國醫藥大學公共衛生學系榮建誠副教授則指出，從塑膠微粒進入人體的途徑來看，飲食還算相對可控，但透過呼吸道吸入卻是防不勝防。今（2026）年一項全球大氣模型研究指出，塑膠微粒主要來自人為活動，並以汽機車輪胎磨損及農業塑膠使用（如塑膠農膜與包裝）為大宗。高溫與紫外線也會加速塑膠在環境中的裂解，使微粒更易形成並懸浮在空氣中。

研究顯示，台灣的塑膠微粒濃度「室外高於室內」，與歐美結果相反。榮建誠副教授推測，可能與台灣氣候整體偏高溫，以及都會區輪胎磨損與號誌燈、交通標誌等的大量塑膠材料在日光照射下分解有關。室內的塑膠微粒來源，則多來自衣物、棉被與帽子等纖維製品。家電使用也會影響暴露程度，就有研究指出，剛開啟冷氣時，微粒濃度會短暫上升，之後趨於穩定；而電風扇則可能將沉積的塑膠微粒重新揚起，使得濃度持續偏高。

戴口罩減少暴露！專家籲擴大本土研究 釐清對人的潛在危害

面對無所不在的塑膠微粒，榮建誠副教授指出，雖然口罩與皮膚摩擦可能產生少量塑膠纖維，但佩戴口罩仍可減少約20倍的微粒攝入量，還是建議外出時可用於防護。此外，使用空氣清淨機也有助降低室內微粒濃度，但需注意若同時使用電風扇，所產生的氣流可能影響清除效果。

鄭尊仁醫師強調，目前人體研究仍不足，尚未能證實明確因果關係，但動物與細胞實驗已逐步觀察到潛在危害。台灣民眾的塑膠使用情形可能與國外不同，例如常見用塑膠容器外帶熱食。對此他也呼籲，應進行更貼近一般人的塑膠暴露狀況的研究，並進一步釐清其對人體健康的長期影響、製定相關規範，以保障全民健康。

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