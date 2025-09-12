研究證實嬰兒多聽「BB話」詞彙量更豐富　助刺激腦部語言區域發展

BB語言發展｜BB話會否影響語言發展？多講完整句子，有助嬰兒潛移默化地學懂更多字詞？不過，近年越來越多研究指出，原來「BB話」是嬰兒語言發展的重要工具。



愛丁堡大學的團隊早前進行了一項研究，追蹤47位初生嬰兒，分析他們在出生後最初幾年接觸的語言環境，並記錄他們的詞彙發展進度。過程中，研究人員嘗試分析如果父母常用「BB話」（infant-directed speech）來跟嬰兒溝通，會否對他們的語言學習速度有影響。

研究發現常接觸BB話嬰幼兒 語言發展較佳

研究結果發現，常常接觸「BB話」的嬰幼兒，他們每個月平均學的新詞，比其他不常接觸的幼兒多約3個詞。到他們21個月大的時候，平均已經認識大約176個詞語。相後，平日較少接觸「BB話」的幼兒，只會大約152個詞，有明顯差距。可見「BB話」對嬰幼兒語言能力發展有一定幫助，可以幫幼兒累積更多詞彙。

「BB話」的聲調較高、語速慢、咬字會更清楚，而且有不少重複音調，也會拖長尾音。例如家長在說「媽～咪～」時，會比起直接講「媽媽」更能引起寶寶的注意；「爹～哋～」也比「爸爸」更有記憶點。

（Freepik）

可能家長會怕講「BB話」太幼稚或者肉麻，不過對嬰幼兒來說卻是最好的教材。他們在這階段仍在學習如何分辨聲音單位，如果家長可以在說話時重複和拖長尾音，能幫助他們聽得更清楚，慢慢就能將聲音連結字詞的意思，長期下來就能加快大腦語言區域的神經連結。

三招教BB更快學懂新詞

家長可以在日常與寶寶說話時時，自然地說多點「BB話」，只要做到以下3點，日積月累，寶寶自然會能更快學懂新詞：

1.語速放慢，講得清楚一點。

2.適當拖長尾音，讓寶寶有時間消化說話內容。

3.可以重複講同一個詞，幫助他們記憶。