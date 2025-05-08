腦部發展｜把握幼兒3個大腦發育黃金期 必知3大重要營養素

腦部發展｜兒童成長｜幼兒健康｜孩子在成長過程中，大腦會經歷3個關鍵發展黃金期，而大腦發展對小孩的智力和個性形成極其重要。父母若能抓住這些階段，適時提供陪伴，將有效促進孩子的大腦神經連結，為孩子的學習能力和成長打好基礎。



第一黃金期：0至3歲

嬰幼兒出生時經已有約1000億個腦神經細胞，但神經連結需要透過環境刺激進一步形成。這段時期孩子對世界充滿好奇，開始模仿父母的行為，在視覺、聽覺和語言的發展上極為敏感。在這個時期，由於孩子會熱衷於模仿父母，因此父母應以身作則，展現良好行為。同時可適當為孩子提供情感支持，幫助其情緒穩定，進而專注探索周圍事物。

第二黃金期：5至7歲

此階段是孩子語言、記憶、邏輯思維和社交能力快速發展的時期，亦是性格逐漸形成的時期。但由於未能清晰地判斷是非，容易吸收正確和不正確的行為模式。家長可以教導孩子理解行為後果，例如完成任務會得到讚美，錯誤行為則需糾正。同時，與孩子進行適當的遊戲學習有助於促進孩子的思維能力和社交技巧。

第三黃金期：8至10歲

進入學齡期後，孩子的神經網絡逐漸穩定，好奇心亦會開始減弱，同時表現出叛逆和固執的行為。在這個時期，父母可以經常鼓勵孩子提出問題並嘗試解答，培養批判性思維。同時與孩子建立良好的溝通，鼓勵孩子表達自己的想法和感受，能夠有效減少叛逆行為。

如何提升孩子學習力？簡單8招促進腦部發展

為把握黃金成長期，父母可在陪伴時適度加入學習元素，促進腦部發展與培養學習力。

1. 擁抱

擁抱可以給予嬰幼兒安全感，當孩子情緒穩定，就不會花太多時間哭鬧，反而會對周圍事物更具好奇心，進而探索與學習。

2. 新事物刺激

嬰幼兒接觸新事物時，腦中的突觸就會開始成長與連結，可以從五感給予刺激，加強突觸成長。

3. 共讀

0歲起就可以開始親子共讀，共讀有助於視覺與語言發展，更能加強親密接觸、提供安全感，可以說是一舉數得。

4. 3C使用計畫

美國兒科醫學會建議可以制定家庭使用3C計畫，其中0-5歲分別如下：

2歲以下：此時孩子的理解力和接受度有限，因此不宜使用，又或是在18至24個月大時嘗試選擇高質量的短片學習。

2～5歲：每天使用3C產品不超過1小時，選擇互動性高、具教育性的節目，並且與孩子一同觀看。

5. 居家遊戲

在家可以與嬰幼兒玩小遊戲，包括拍手唱歌、物體恆存遊戲、數數、搔癢等，透過各種遊戲注入各式能力，像是聽力、語言、記憶力、耐心等。

6. 戶外探索

帶寶寶到戶外走走好處多，包括公園、植物園、動物園、森林等，享受不同環境的刺激，還能帶孩子認識自然界中的花草蟲鳥，這些都能成為未來學習的養分。

7. 因果關係

嬰幼兒大約在4個月時就會知道因果概念，例如：哭鬧會有人來安撫，所以可以教孩子因果道理，像是他若亂打人，就要告訴他這是錯的行為，而且別人會痛。而當孩子做對事情時，像是把飯吃光，就要鼓勵他很棒不浪費。

8. 給予反應

爸媽對嬰幼兒的需求要給予回應，才能建立孩子的安全感與信任感，當孩子知道自己可以信任爸媽，才會願意釋放自己，並且選擇相信世界，相信爸媽為他建立的成長環境。

大腦發育關鍵期3大營養素

1. DHA

在大腦中，DHA佔所有多元不飽和脂肪酸的40%，有促進腦神經傳導和突觸生長發育的作用；佔神經元細胞膜的50%，有促進協調神經傳導的作用。因此，在孩子開始輔食餵養之後，可以通過富含DHA的食物來進行補充。大家都比較認可的，就是通過魚類海鮮（比如三文魚、鱈魚、鱸魚等）來進行補充。有專家建議，嬰幼兒每天DHA攝入量是100mg以上，最多不超過1000mg。

2. 蛋白質

蛋白質在大腦細胞成分中約佔35%。大腦裏有100多種傳遞信息的「神經傳導物質」，對大腦的發育起着至關重要的作用。而0.5至4歲的孩子，每天需要攝入20-30g蛋白質。優質蛋白質最好的來源是新鮮食物。我們生活中很多常見的食物其實都富含蛋白質。比如：牛奶、雞蛋、魚蝦、海蔘、牛肉、大豆類（尤其是黃豆）。

3. 葉黃素

葉黃素既能抵禦有害藍光，又能呵護視網膜神經細胞，在促進視覺發育方面，葉黃素所起到的作用非常之關鍵。而很多蔬菜水果中，也普遍都含有葉黃素。比如：紅蘿蔔、韭菜、甘藍、菠菜等蔬菜；芒果、葡萄、橙、奇異果等水果。

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大腦發育黃金期 與孩子建立良好溝通

正經歷大腦發育黃金期的孩子，容易因好奇心而出現叛逆和固執的行為。在這個時期，父母可與孩子建立良好的溝通，能夠有效減少叛逆行為。不過，父母的話語對孩子的情感和行為發展將會產生深遠影響，因此應注意避免說出傷害性的說話。

避免對孩子說的10句話

1.你做錯了，你真失敗！

2.為什麼你一直學不懂？你怎麼這麼笨？

3.你是個麻煩製造者，當初沒生你出來就好了！

4.你這樣下去，將來沒有出息？

5.你為什麼不能像你的兄弟姐妹一樣好？

6.你如果（做到某件事），我就給你買（某樣東西）！

7.不用問我為什麼，就是不行！

8.你再這樣鬧，很失禮我。

9.我不想管你了，你不要跟我説話。

10.你為什麼不能像別的孩子一樣出色？

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