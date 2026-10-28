幼童玩鬼口水黏頭髮！媽媽崩潰網上求助 附5招快速清除且不用剪髮

鬼口水黏頭髮不用剪？一位台灣媽媽日前在網上發文，分享女兒玩鬼口水黏頭髮令她崩潰的事。鬼口水（史萊姆/黏土）為幼兒常見的玩具，具流動變形及延展性的果凍狀紓壓玩具。若然不小心黏到頭髮上，需要採用有效方法清除，切記切勿用力梳開頭髮或剪掉，即看5招有效清除法。



幼童睡前玩史萊姆黏滿頭髮 台媽崩潰求助與清潔經過

台媽網上分享一件令她崩潰的事，就是女兒說「睡前想玩黏土一下」，回頭看黏土已在頭髮上緊緊黏着。從圖片可見，黏土已黏著頭頂頭髮上。網民隨即留言教路，提供多個解決方法，包括：溫水、護髮素、食用油等；熱水及牙膏不宜直接使用

最後，台媽使用了護髮素來清除，還好能夠清除鬼口水，不過情況早已使她嚇壞了。事後，她說道：「小朋友玩耍時，不能讓小朋友離開視線…」。

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鬼口水黏頭髮5大清除法：溫水、鹽水、護髮素、檸檬酸、油脂點揀？

1. 溫水沖洗，避免使用熱水以免燙傷頭皮

鬼口水多以PVA膠水、硼砂、色素及香料等製成，用溫熱水浸泡或沖洗，可以讓鬼口水慢慢軟化、降低黏性並洗掉。

2. 鹽水浸泡：用約1至2湯匙食鹽溶於一盆溫水

將約1至2湯匙食鹽溶於一盆溫水中，將頭髮浸入並輕輕梳理，有助軟化鬼口水，輔助脫落。

3. 護髮素

在黏住的頭髮上抹上大量護髮素，讓髮絲潤滑，再用細齒梳輕輕由下往上慢慢梳開，最後用溫水沖淨。

4. 食用級檸檬酸粉（需稀釋）加水，先做皮膚測試並避免入眼

將食用檸檬酸溶於水中，塗抹在黏著處慢慢擦拭處理。

5. 椰子油 / 凡士林

利用油脂包覆並降低鬼口水的黏性，再慢慢梳理清除。

消委會9大鬼口水安全提示：陪玩、存放、清潔與何時棄置

• 小朋友玩耍「鬼口水」時，家長或成年人最好陪伴在旁

• 家中若有幼兒或寵物，要小心存放「鬼口水」確保幼童或寵物不會誤食

• 玩樂前應先清潔雙手，以免手部的細菌污染「鬼口水」或黏土

• 避免讓「鬼口水」或黏土玩具觸及眼睛、口、鼻及傷口，以及避免同時進行飲食

• 玩樂後應盡快及徹底清潔雙手；若出現皮膚痕癢、紅腫，應立即停玩

• 切勿將「鬼口水」或黏土玩具放在床上， 以免睡覺時與該類玩具長時間接觸

• 每次使用「鬼口水」後，應存放於原有包裝盒或密封盒中

• 「鬼口水」或黏土沾滿塵或毛髮時，應立即棄掉

• 曾多人一起玩「鬼口水」，或玩耍者患有傳染病，應適時棄置