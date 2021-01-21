鬼口水含有毒性硼砂帶黏性細菌容易附上　引致作嘔甚至影響生育

撰文： 李紫銘 最後更新日期： 2021-01-21 22:08

鬼口水是由膠水、水和硼砂混合而成的粘液狀物質，介於固體和液體之間，但卻又不會粘手，拿在手裏觸感非常奇特，是近年更在小學年齡層十分流行的玩物，香港不少格仔舖、玩具店均有售現成品，此外有有店鋪開設工作坊教授製作方法，而製作鬼口水的材料之一硼砂，其實包含毒性，小朋友或會在玩鬼口水的時候有不良影響。

鬼口水全含有硼砂 內地有樣本超歐盟標準近3倍

香港不少鬼口水的產地都是來自內地，央視財經記者在市面上隨機購買4款不同廠家生產的鬼口水進行檢測。並用薑黃試紙蘸取4個樣本溶液，發現試紙明顯呈現不同程度的紅色，即4款鬼口水均含有硼砂；試紙上紅色愈深色，代表硼砂含量愈多。

不過這只能表示鬼口水含有硼砂，並不代表會轉移到人體上，因此專家再用試紙直接接觸鬼口水，亦能明顯看到硼砂轉移。最終，按照國際相關標準和測試方法，總結出4個樣本的硼砂含量均超過歐盟每千克300毫克的相關標準，其中一款每千克硼元素遷移量更高達826.2毫克，超過歐盟標準近3倍。

玩鬼口水後不洗手或會中毒

北京交通大學理學院副院長、教授唐愛偉指出，對於成人而言，硼砂的中毒量大概是1至3克，致死量是15克，但對嬰幼兒而言，致死量是2-3克，兒童致死量是5克。若小朋友玩鬼口水的過程中不注意衛生，或者玩後不洗手直接用餐，硼砂就有機會隨食物進入體內。

美國公共利益研究小組（US Public Interest Research Group）於2018年11月公布的玩具安全研究報告指，玩具中的硼化合物屬於較新的毒性危害，若經口服途徑攝入過量硼可致危險，又強調若攝入中等至高劑量硼，可引致作嘔、嘔吐，長遠更可能對個人生殖健康造成影響。

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鬼口水帶黏性 細菌較容易附上

消委會於2019年測試了市面上20款「鬼口水」及黏土玩具樣本，發現當中七成樣本的硼遷移量過高，有兩款樣本更檢出的微生物總量微生物起出歐盟建議限值23,999倍及119倍。

自製鬼口水風險更高

消委會也不建議家長與小朋友自製「鬼口水」因為接觸硼砂有機會灼傷皮膚，吸入眼睛接觸到硼砂的粉塵時，亦可能出現刺激，另外，大部分的黏合劑含有如乙醇的溶劑，揮發出來的氣霧，同樣可刺激眼睛及呼吸道。

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