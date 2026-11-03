小朋友吃飯弄髒衣服？必學3招衣物急救法 切忌胡亂擦拭令污漬擴散

小朋友吃飯時經常不小心將食物或飲品弄到衣服上，有時家長帶孩子外出用餐，未必能立即回家清洗，若處理不當，更可能令污漬擴散，增加日後清潔難度。其實，不同類型的污漬需要採取不同處理方法，家長不妨學會以下3招衣物急救技巧，即使外出用餐也能先作適當處理。



1. 水溶性及液體污漬：先吸走水分 再利用濕紙巾輕拍

當衣服沾到果汁、茶、咖啡等液體時，家長應先用乾紙巾輕輕按壓污漬位置，吸走多餘水分，切忌來回擦拭，以免污漬擴散。如果可以脫下衣物，可以在污漬背面墊上數張乾紙巾，再用微濕的紙巾從衣物正面輕輕拍打，讓污漬逐漸轉移到背面的紙巾上。

日本洗滌專家中谷駿志（Nakaya Shunji）曾分享，處理水溶性污漬時，可以利用紙巾吸走表面水分，再透過內外墊紙及輕拍方式，將污漬轉移至另一張紙巾。至於醬油、醋等顏色較深的液體污漬，台灣洗滌技術師兼專業洗衣達人沈富育建議，可先用常溫冷水由背面沖洗稀釋。若含蛋白質成分，如肉汁、奶類，則嚴禁使用熱水，避免蛋白質凝固鎖死在纖維中。

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2. 油性污漬：先移除表面油脂 再用稀釋洗潔精處理

小朋友進食時，衣服亦容易沾到食油、肉汁及含油醬汁等油性污漬。這類污漬不能單靠清水去除，若直接用水或濕紙巾大力擦拭，更可能令油污擴散。

處理油性污漬時，可以先用叉子、湯匙或紙巾邊緣，輕輕刮走衣物表面的食物殘渣及醬汁，然後在污漬背面墊上乾紙巾，再將少量洗潔精加水稀釋，塗在污漬表面，利用微濕紙巾輕輕拍打，讓油污轉移至背面的紙巾，最後再用另一張微濕紙巾清除殘留的洗潔精。

若外出時未能取得洗潔精，家長可以先用乾淨紙巾吸走表面多餘油脂，避免來回擦拭，待回家後再作進一步清潔。

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3. 固體及黏稠污漬：先移除食物殘渣 避免用力揉搓

如果小朋友將飯粒、肉碎或濃稠醬料弄到衣服上，家長應先處理衣物表面的固體殘渣，而不是立即用紙巾擦拭。遇到肉醬、果醬及忌廉等黏稠污漬，可以利用湯匙或卡片刮走主要污垢，避免污漬沾染其他位置。

若是較大塊的食物殘渣，則可以先用紙巾輕輕抓起，注意控制力度，避免將食物壓碎，令污漬擴散。刮除時亦應小心，避免將污垢推向衣物其他乾淨位置。

以上方法主要是外出時的緊急處理，並不代表污漬已經完全清除。家長回家後應盡快按照衣物的洗滌標籤進行清洗。