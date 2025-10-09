深色衫洗得多變白變淡？日專家「傳授2招」保養衣物切忌陽光直曬

衣服頻繁清洗便容易褪色，近日就有網友發文求助，該如何挽救洗白的黑色衣服，並表示不確定是否與洗衣精有關，對此，日本清潔用品公司也透露，衣服褪色的主因，其實和將衣服放在陽光下曝曬，導致衣物染料受紫外線影響變色，及清洗衣物時，洗衣機不斷滾動，導致衣服反覆摩擦等情況相關。



深色衣服一洗就褪色怎麼辦？日本專家教簡單2招

一名網友在Facebook群組「我愛全聯-好物老實説」發文表示，發覺黑色衣服容易洗白，「請問有洗衣達人可以求救嗎？是洗衣精問題，還是是正常的？」貼文曝光後，有網友認為衣物只要不洗，就能減緩褪色，「我自己也是幾乎所有衣物都是黑色，所以超級有感，只能一陣子就忍痛換新衣物」；有人則表示，曬太陽衣服容易變白，「反過來用洗衣網包着洗，曬衣時避免太陽直接曝曬」、「曬太陽也很容易變白，紫外線的緣故」。

相關文章：室內晾衫衣物易產生異味！未必與洗衣液有關「5大方法」可改善

+ 8

日本清潔用品公司獅王則解釋，造成褪色恐有2個主因，首先當衣服被曝曬在陽光底下，衣物染料會受到紫外線影響，而產生顏色變化，因此建議採取陰乾方式，而若能翻面陰乾則更好，避免晾置過久，而造成變色。

此外，衣物纖維摩擦也可能造成褪色，舉例來說，當洗衣機清洗衣物時，衣服會和其他衣物或洗衣槽發生摩擦的情形，穿在身上時則亦是同樣道理，因此要將衣服翻面放入洗衣網，加入預防變色的冷洗精和衣物柔順劑，再使用較弱的水流清洗，藉此提升衣物的柔軟度和滑順度，抑制因摩擦產生的變色問題。

另外，關於晾衣服的技巧，獅王提醒，若吊掛時是從脖頸處放入衣架，則脖頸處的布料則容易變形，因此使用衣架時，應該從下襬放入衣架，如此一來便能預防衣料被拉長或是走樣，而要拿掉衣架時，也別忘了從下襬取出。

延伸閱讀：晾衫｜只用衣架就做到！5招實用「衣物快乾術」毋懼凍濕天氣洗衫

+ 18

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：深色衣服一洗就褪色怎麼辦？日本專家教簡單2招，衣物永久不掉色，快乾又不變形】