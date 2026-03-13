洗衫｜衣物污漬油漬難洗甩？即睇4種去污好物輕鬆去漬

衣物常常會遭遇各種污漬，相信不時都困擾著各位父母，其實生活上隨手可得的物品都有可能輕鬆去除污漬，以下是幾種常見的去污方法。



衣物去污方法【1】洗潔精

洗潔精絕對是家中必備的清潔用品。當衣物沾上污漬後，可以在油污直接塗上洗潔精，用手指或牙刷輕搓後靜置 10–15 分鐘，最後以溫水洗淨即可。如果清洗後衣物上仍然留下污漬，可重複以上步驟幾次，直到污漬完全去除。

衣物去污方法【2】卸妝油

由於卸妝油具備吸油的效果，能夠有效去除衣物上的油漬。只需在油污處上滴下幾滴卸妝油，用手指輕搓後靜置幾分鐘再以溫水洗淨，即可去除污漬。不過切記，由於卸妝油遇水後會乳化，因此在使用時必須確保衣物處於乾身的狀態。

衣物去污方法【3】梳打粉／小蘇打

梳打粉含有弱鹼性，能中和酸性皮脂污垢。若衣物沾上食用油漬，可以將梳打粉加入適量溫水攪成糊狀，再於污漬處塗上糊狀的梳打粉，以用手指或牙刷輕搓後，用溫水洗淨，直到污漬去除。

衣物去污方法【４】嬰兒爽身粉

由於嬰兒爽身粉主要的用途是吸附皮膚上的油脂，因此只需在在油漬處撒上大量的爽身粉，並確保覆蓋面積大於污漬本身，並靜置30分鐘後用溫水輕輕搓揉，即可將油份帶走。

