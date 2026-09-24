秋葵黏液能去醬油漬？研究證實天然吸附真相　附12個衣物去漬秘訣

浙江寧波屠女士在吃酒席時，意外發現秋葵黏液的神奇去污能力。當時桌上有一道蔥油秋葵，她夾菜時黏液滴落在沾有醬油的白色桌布上，沒想到醬油漬竟瞬間變淡、變白，像被「洗掉」了一樣。屠女士隨即拍下影片發到網上尋求答案。



事後查閱資料得知，秋葵黏液富含果膠和多糖，能形成膠體網狀結構，通過物理吸附將醬油中的色素微粒從布料纖維中剝離帶走，屬於物理吸附去污，而非化學反應，對新鮮輕度的醬油漬去除效果尤為明顯。網友看後紛紛感嘆，這效果堪比美白精華廣告。

浙江寧波屠女士在吃酒席時意外發現秋葵黏液的神奇去污能力（羊城晚報）

另據參考消息援引法新社報道，科學家還發現，秋葵萃取物可去除水中微塑料。美國德克薩斯州塔爾頓州立大學（Tarleton State University）的拉賈尼·斯里尼瓦桑博士（Dr. Rajani Srinivasan）及其團隊通過實驗證實，從秋葵黏液提取的多糖，與來自葫蘆巴的多糖配對後，對海水中的微塑料去除效果最佳；而同樣取自秋葵黏液的多糖，搭配羅望子提取物，則在淡水中表現最為出色。

這種基於物理作用的「綠色吸附」機制，不引入化學試劑，對環境友好，也為日常清潔提供了靈感。以下分享的小妙招，也可以幫助你輕鬆去除各種污漬，讓你的衣物煥然一新。

12種常見頑固衣物污漬急救攻略👇👇👇

12個去漬小妙招（01製圖）

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1. 油漬

將洗滌劑直接塗抹在油漬上，用溫水輕輕搓洗。如有需要，可以用牙刷或洗衣刷進行更徹底的清潔。

2. 咖啡漬

立即用冷水沖洗，然後使用淡鹽水或醋水浸泡並清洗。

3. 茶漬

用冷水沖洗茶漬，然後在漬點上倒一些適量的醋，再倒一些鹽，讓其吸收漬液。最後用溫水和洗滌劑清洗。

4. 口紅漬

將受漬部位朝下放在紙巾上，用清潔劑輕輕拍打或擦拭。然後使用溫肥皂水進行正常清洗。

5. 墨水漬

將受漬部位放在紙巾上，輕輕拍打或擦拭漬點。然後使用清潔劑或酒精進行輕擦，最後進行正常清洗。

6. 汗漬

在溫水中加入少量鹽，浸泡30分鐘後清洗。

7. 鐵鏽漬

將受漬部位浸泡在檸檬汁或白醋中，然後輕輕搓洗。如果是較大的物品，可以將檸檬汁或白醋倒在漬點上，然後用鹽搓洗。最後，用清水沖洗。

8. 香口膠

將受漬部位用冰塊冷凍，然後用刮刀或鏟子輕輕刮除香口膠殘留。如果還有殘留，可以用清潔劑輕輕擦拭。

9. 污垢漬

對於污垢或泥漬，首先等待它們乾燥，然後用刷子或牙刷輕輕刷掉乾燥的漬點。接下來，用洗滌劑和溫水進行正常清洗。

10. 咖喱漬

將受漬部位放在溫水中浸泡，加入少量洗滌劑和白醋，浸泡片刻後進行正常清洗。

11. 草漬

在草漬上塗抹適量的牙膏，輕輕搓洗，然後用溫水沖洗。如有需要，重複此步驟。

12. 血漬

將血漬部位浸泡在冷水中，輕輕搓洗血漬，以幫助血液溶解和分散。如果血漬仍然存在，可以考慮將血漬部位浸泡在稀釋的氧化漂白劑溶液中，按照產品說明進行操作。

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