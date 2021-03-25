李元元跳BOOMBAYAH舞　吸引韓國女團BLACKPINK經理人IG分享

撰文： 余嘉文 最後更新日期： 2021-03-25 18:49

李璨琛囡囡李元元（Lucy）搞鬼性格引來非常多粉絲關注，最近Lucy沉迷在blackpink的音樂，媽媽經常分享Lucy又唱又跳的影片。早前媽媽貼出Lucy跳blackpink BOOMBAYAH舞的短片只見Lucy非常認真地跳舞，結果片段吸引韓國女團blackpink經理人分享，不少網民大呼：今舖真係直接韓國出道了！

李元元（Lucy）非常喜歡韓國女團blackpink的歌曲，她instagarm 有大量唱歌跳舞的短片，其中一段跳blackpink BOOMBAYAH的短片吸引韓國女團blackpink經理人分享！媽媽表示「一瞓醒收到千9幾萬個message話俾我知，阿blackpink個經理人post左妃LU，呢件事我真係笑到backpain，咩事呀成件事係咪搞笑㗎😂😱😂😱😂😱 #頒埋個終生榮耀大獎俾你啦妃LU😆」

韓國女團blackpink經理人分享了Lucy的條目片段。（ig：soonhoc）

不少網民紛紛表示「都話Lucy有機會成為YG最細嘅練習生啦🤣#泰國有Lisa #香港有Lucy 」、「今舖真係直接韓國出道了」、「揚威海外！李老母，最佳經埋人獎妳實至名歸呀！多謝妳三年前生咗 Lucy，帶到好多歡樂比我哋！」。

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