傳熊黛琳為孖女轉讀寶山幼兒園　李兆基孫女伏明霞女兒也是校友

撰文： 余嘉文 最後更新日期： 2021-03-22 14:08

位於渣甸山的「寶山幼兒園」在家長之間一直被譽為「終極神校」、「香港幼稚園中的哈佛」的寶山幼兒園，孕育了不少政界名人的二代及星二代。不過在網絡上卻難以找到這間幼兒園的資料，究竟這間神秘的「幼稚園中的哈佛」寶山幼兒園面試過程是怎樣？

寶山幼兒園被譽為「香港幼稚園中的哈佛」，張學友女兒張瑤華、四叔李兆基孫女、律政司長黃仁龍女兒、伏明霞女兒、林海峰女兒林泳、霍啟剛郭晶晶兒子霍中曦等等。最近亦有傳熊黛林與老公郭可頌有意讓兩個女兒，由現時就讀的銅鑼灣維多利亞幼稚園暨國際幼兒園學前班，在下學年K1時轉到寶山幼兒園就讀。早在孖女一未夠歲，兩夫婦更親自前往幼兒園交表辦手續，為一對孖女申請入讀該校的2歲學前班，孖女最終入讀銅鑼灣維多利亞幼稚園暨國際幼兒園2歲學前班。

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據悉，寶山幼兒園並非會接見所有遞交入學申請表的申請人，由校方揀選再約個別家長及小朋友面試，因為寶山幼兒園收生嚴謹，學生非富則貴，要入讀並不容易。

（圖片：寶山幼兒園校網）

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按圖即睇寶山幼兒園與其他幼兒園有甚麼不同：

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除了寶山幼兒園，不少星二代都選擇入讀著名的私立幼稚園。

國際英文幼稚園暨幼兒園

國際英文幼稚園暨幼兒園（St Catherine's International Kindergarten）是著名的星二代學府，不但有優良校譽，而且升小派位成績亦非常不俗。學校非常受星二代歡迎，現正就讀的包括陳敏之兒子雷子樂、胡諾言兒子等，已畢業的就有蔡少芬女兒張楚兒、陳慧琳兒子劉昇和劉琛、林文龍女兒林天若、郭羡妮女兒Kylie、文頌嫻女兒Jamie、王浩信陳自瑤女兒王靖喬等等都曾是校友。

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維多利亞國際幼稚園

維多利亞教育機構旗下的維多利亞國際幼稚園 (Victoria Kindergarten)有數間分校，其中又以銅鑼灣維多利亞幼稚園最多星二代入讀。銅鑼灣維多利亞國際幼稚園與滬江維多利亞學校為聯繫小學，配合 IB 探究式學習，非常受星媽歡迎。現正就讀的包括郭富城女兒、及關心妍女兒，而已畢業的則有劉德華女兒、楊千嬅兒子丁進諾、李嘉欣兒子許建彤、吳君如女兒陳是知、楊冪女兒小糯米、黎姿女兒馬家蔚及馬家鎂、張名雅女兒蔡浚鏗等。

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學之園

學之園幼稚園暨雙語幼兒園（學之園）是知名私立男女幼稚園，由於學之園的派位成績理想，學生多成功考入著名直資及私立小學包括拔萃男書院附屬小學及拔萃女小學等，因此非常受家長歡迎，吳若希女兒、張嘉兒女兒皆就讀於學之園。

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英基國際幼稚園 （ESF International Kindergarten）

英基國際幼稚園是一共有5間分校，其受歡迎之處為就讀英基幼稚園的學生，可獲優先面試入讀英基的小學，過去均有逾九成半學生升讀英基的小學，而英基的小學至中學為「一條龍」教育，因此受到家長的歡迎。張繼聰、謝安琪大仔張瞻以及羅敏莊、陳國邦女兒陳禛皆為英基國際幼稚園的學生。

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即睇其他星二代就讀的幼稚園：