聖誕老人回信率最高三大地址 附截郵日期及回信攻略 愈早寄信愈好

每逢聖誕節，不少小朋友都會親手寫信給聖誕老人，分享自己的生活點滴及心中所想，期待收到來自聖誕老人的回信，為節日增添一份驚喜。以下整理3大回信率最高的地址及寫信貼士，家長不妨陪伴孩子一起寄出信件，讓孩子收到聖誕祝福。



3大回信率最高的聖誕老人收信地址 加拿大郵政表示會回覆所有信件

1. 加拿大郵政

加拿大郵政的聖誕老人回信計劃已有超過40年歷史，每年協助聖誕老人回覆來自世界各地逾100萬封信件。當中的郵遞區號「H0H 0H0」就是諧音聖誕老人的笑聲。官方郵政表示，聖誕老人會回覆所有收到的信件，並使用與來信相同的語言回覆，讓不同國家的小朋友都能收到祝福。

加拿大郵政

官方郵寄地址：Santa Claus, North Pole, H0H 0H0, Canada

當地截郵日期：2026年12月9日



2. 芬蘭聖誕老人村

位於芬蘭羅瓦涅米的聖誕老人村被譽為聖誕老人的官方故鄉，當地更設有聖誕老人總郵局，每年接收來自世界各地的大量信件。芬蘭聖誕老人總郵局由芬蘭郵政（Posti）運作，全年均收信，但若期望聖誕前收到回信，由於每年處理逾50萬封信件，建議家長最遲於11月中旬至11月底前空郵寄出。

芬蘭聖誕老人村

官方郵寄地址：Santa Claus' Main Post Office, Tähtikuja 1, 96930 Arctic Circle, Finland



3. 德國郵政

德國郵政每逢聖誕都會設立聖誕郵局，由聖誕老人及助手負責閱讀和回覆小朋友的信件。根據德國郵政公布的2026年安排，聖誕老人將於11月26日從北極抵達Himmelpfort，並與聖誕天使一起回覆來自世界各地小朋友的信件，直至平安夜。

德國郵政

官方郵寄地址：An den Weihnachtsmann, Weihnachtspostfiliale, 16798 Himmelpfort, Germany

當地截郵日期：2026年12月13日



香港郵政提供聖誕回信服務 逾40年來安排聖誕老人回信

除了海外的聖誕老人郵政服務，香港其實亦有聖誕老人回信傳統。根據官方表示，香港郵政約40年來一直安排人員代聖誕老人回信，每年收到約6,000封來自世界各地的聖誕信件及賀卡。

郵政人員會組成聖誕老人的助手團隊，細閱小朋友的來信，再以聖誕老人的身份回覆，每年亦會設計不同的聖誕卡寄給小朋友。過往有小朋友除了寫下聖誕願望，亦會分享生活中的喜事，郵政人員更有機會在回信中加入繪畫，與孩子互動。

香港郵政總局

官方郵寄地址：香港中環康樂廣場2號香港郵政總局（信封面請註明「聖誕老人收」）



3個聖誕老人回信攻略 以畫畫代替文字增添溫暖

想增加收到聖誕老人回信的機會，除了要留意郵寄地址及截止日期，信件內容亦可以花點心思。

1. 信件內容日常簡潔 以圖案為信件增添溫度

信件內容毋須太長或過於正式，小朋友可以先寫上自己的名字並向聖誕老人問好，簡單分享日常生活點滴或近況。家長亦可從旁引導孩子自由表達，以輕鬆自然的語氣寫下心意，毋須刻意修飾字句。

家長亦可以讓小朋友自由發揮創意，在信紙上畫上聖誕樹、雪人、馴鹿等圖案，或貼上喜歡的貼紙，甚至親手設計獨一無二的信封。透過圖畫表達心意，讓聖誕老人感受到孩子的童真，令信件變得更有溫度。

2. 確保提供回郵資料及足夠郵費

寄信前需檢查清楚在信件或信封上有沒有寫上小朋友的姓名及完整回郵地址，包括屋苑、街道、地區及國家名稱，方便聖誕老人寄回信件。另外，寄往海外的信件亦須貼上足夠的國際郵票，家長應按信件重量及目的地確認郵費，避免因郵資不足而影響寄送。

3. 越早寄出信件越好 預留充足郵遞時間

家長宜盡早陪同小朋友寄出信件，尤其是選擇寄往海外的聖誕老人收信地址，更要留意各地的截郵日期及郵遞時間，以免信件未能及時送達，錯過收到回信的機會。