聖誕節｜聚會慣常各自看手機？過節有儀式感可助提升家庭凝聚力

聖誕節｜「家庭和諧，在乎溝通與關懷」，與家人互動的時間較多，家庭和諧度也較高。但因著科技發展，人們漸漸減少面對面交流，當家人在一起時，會否仍各自看手機而不說話？

本文作者：香港中華基督教青年會基督教事工主任彭素芬



不如趁著聖誕佳節，一家人一起通過不同的應節活動，提升家庭凝聚力，讓家裡充滿笑聲和暖意。

1. 家庭聖誕約會，創造精心的時刻

約定一個家庭時間，全家一起觀賞聖誕燈飾或商場佈置，參加教會的聖誕活動，一起佈置聖誕樹，甚至舉辦家庭聖誕電影夜，一同感受節日氣氛，以陪伴表達對家人的愛。這種刻意安排的聚會，不僅增加家人對節日的期待感，創造親子互動時光，也傳遞出「家庭優先」的訊息。

2. 家庭聖誕大餐，分享肯定的言語

安排一頓溫馨的家庭聖誕晚餐，席間可以透過遊戲，輪流分享「感謝家人的說話」。分享者坦誠表達自己的感受和想法，讓家人更了解自己；家人也積極、用心聆聽，不打斷也不評價。家庭習慣正向溝通，尊重彼此意見，將來遇到衝突時，也較易冷靜溝通，解決問題。

3. 家庭聖誕祝福，互表真心的禮物

禮物是一種「看得見、摸得到」的愛，鼓勵每位家庭成員為家人預備聖誕禮物，先留意過往家人喜歡收到甚麼的禮物，再按其喜好選購禮物，也可以預備手作禮物，例如手工咭、餅乾、繪畫等方法表達祝福。年紀小的孩子未必適合購買禮物給家人，但他們也能透過手作禮物傳遞心意，學會用行動表達愛意。

聖誕節是慶祝耶穌誕生的節日，耶穌把神的愛帶到世界，更把愛帶到每一個家庭。這些活動雖然看似簡單，卻在心理上提供了穩定感與歸屬感。對孩子而言，家庭儀式能讓他們感受到被愛與被重視，也有助於培養安全感與自信心。讓我們把聖誕節，變成全家人一年中最溫暖、最期待的日子吧！