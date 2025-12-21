日本人氣插畫家聖誕食譜　親子共製免機器熱壓多士、明太子芝士鍋

日本推特超人氣的料理插畫家！Bokuさん用筆下Q萌的棉花糖海豹和牠的動物朋友們帶著大家一起做菜，不僅步驟簡單、快速而且還非常美味，光是看著插畫就快要讓人忍不住流下口水，不愧是高達71萬追蹤數，就連食譜書都出過好幾本的插畫料理研究家。



編按：聖誕節將至，在這裡特別介紹兩道好評不斷的食譜，讀者們不妨搭配療癒插畫捲起袖子一起嘗試看看，在聖誕節當天給自己加個餐吧！

一. 沒有機器也能變出餐廳級「熱壓BLT三明治」

想來份酥脆熱壓當作早餐或是點心卻沒有專用的機器嗎？只要多加一步小巧思無論什麼口味都能自己變出來！

作法：

1. 選用一條8片那種多士（吐司）

■ 把50克切成條狀的煙肉（培根）排在多士四邊，在正中央打顆蛋後擠上日式沙律醬（美奶滋）與鹽和胡椒。

2. 放上大量萵苣絲後蓋上另一片多士，把平底鍋上的奶油融化後放上三明治，在三明治上方擺上盤子和水盆（重物）用小火煎2～2分半鐘，接著翻面重複以上動作就完成超誘人的酥脆三明治了！

更詳細請參考Bokuさん製作的YouTube影片

二. 聖誕節就煮這道「明太子芝士鍋佐法國麵包」

大家時常會到美式賣場買份量超大的真空包裝馬蘇里拉芝士，想要快速消耗又想展現特殊節日的儀式感端出這道就對了，除了沾酥脆麵包享用外還可以變成意大利麵，一鍋就能吃到飽實在是太方便了！

作法：

1. 在鍋內放入馬蘇里拉芝士100克（整顆畫十字）、明太子兩條（剪數段）、蘑菇5個、蒜片、鹽1／3小匙、橄欖油100cc

2. 蓋上蓋子用小火加熱7～10分鐘就可以了，烤到酥脆的法國麵包片沾著會牽絲的芝士真的有夠幸福，也可以搭配蔬菜、蝦子、熱狗做變化，最後把剩下的油料和意大利麵一起拌炒保證大家都能吃得超滿足！

看著看著肚子是不是有點餓了起來？那就一定要把這篇用力收藏，再起身去挖挖冰箱照著食譜做做看，有什麼材料就用它去變化，料理就是因自由度大才更有樂趣，筆者也準備好要來去滿足自己的口腹之慾囉！

【本文獲「Japaholic」授權轉載。】