小一自行分配學位2027｜2027/28學年小一自行分配學位結果於11月23日公布。教育局發言人表示：「今年有32,104名兒童申請官立及資助小學的自行分配學位，有18,148名兒童獲派此類學位。其中屬於有兄／姊在該校就讀或父／母在該校就職類別共8,270人，餘下9,878 人則屬按『計分辦法準則』分配類別。」



小一自行派位成功率達56.5% 適齡學童名校競爭反加劇？

小一入學自行分配學位結果已於11月23日公布，而教育局發言人指今年有32,104名兒童申請官立及資助小學的自行分配學位，有18,148名兒童獲派此類學位。其中屬於有兄／姊在該校就讀或父／母在該校任職類別共8,270人，餘下9,878人則屬按「計分辦法準則」分配類別。

小學超收如何直接扣減明年統一派位「大抽獎」學額？

綜合全港逾40間熱門小學公開的取錄人數，至少14間學校出現超收情況。以沙田區浸信會呂明才小學為例，該校原定自行學額為50個，昨日實際取錄70人，超收20人。假設該校小一總學額為100個，原本留給統一派位的50個名額，在扣除超收的20人後，僅餘約30個供公開抽籤（最終數字仍以教育局明年1月公布的《統一派位選校名單》為準）。

事實上，每所官立及資助小學的自行分配學額約佔小一總學額50%，包括甲類（必收生／世襲生）30％以及乙類（計分辦法準則）20％。當某校的世襲生人數超過30%上限時，學校須先用盡乙類名額；若仍不足，便會直接扣減該校在統一派位階段的學額，形成超收的情況。

當出現超收情況，意味著該校在明年1月統一派位(大抽獎)階段剩餘的學額減少，競爭更趨激烈。

2027全港40間熱門官津小學自行分配收生及超收學額名冊（港島／九龍／新界）

港島區（12間） 校網及地區 學校名稱 原定 自行學額 實際 取錄人數 超收學額 11（中西區） 嘉諾撒聖心學校 63 63 11（中西區） 聖士提反女子中學附屬小學 50 50 11（中西區） 聖公會聖彼得小學 50 50 12（灣仔區） 瑪利曼小學 50 50 12（灣仔區） 聖若瑟小學 63 63 12（灣仔區） 軒尼詩道官立小學 63 63 12（灣仔區） 軒尼詩道官立小學（銅鑼灣） 63 63 14（東區） 番禺會所華仁小學 50 50 14（東區） 滬江小學 50 50 14（東區） 北角循道學校 50 50 14（東區） 中華基督教會基灣小學（愛蝶灣） 50 54 4 16（南區） 中華基督教會基灣小學 50 50

九龍區（13間） 校網及地區 學校名稱 原定 自行學額 實際 取錄人數 超收學額 31（油尖旺區） 油蔴地天主教小學（海泓道） 63 63 31（油尖旺區） 油蔴地天主教小學 63 67 4 31（油尖旺區） 嘉諾撒聖瑪利學校 50 50 31（油尖旺區） 循道學校 50 54 4 32（油尖旺區） 中華基督教會協和小學 75 75 32（油尖旺區） 聖公會基榮小學 50 50 32（油尖旺區） 大角嘴天主教小學 63 63 32（油尖旺區） 大角嘴天主教小學（海帆道） 63 72 9 34（九龍城區） 協恩中學附屬小學 38 38 34（九龍城區） 陳瑞祺（喇沙）小學 63 63 35（九龍城區） 黃埔宣道小學 63 63 41（九龍城區） 喇沙小學 90 90 41（九龍城區） 瑪利諾修院學校（小學部） 75 75

新界區（15間） 校網及地區 學校名稱 原定 自行學額 實際 取錄人數 超收學額 62（荃灣區） 海壩街官立小學 63 63 62（荃灣區） 香港浸信會聯會小學 63 80 17 65（葵青區） 聖公會仁立小學 63 67 4 65（葵青區） 聖公會仁立紀念小學 63 71 8 66（葵青區） 聖公會何澤芸小學 63 66 3 71（屯門區） 順德聯誼總會何日東小學 50 50 72（元朗區） 獅子會何德心小學 63 63 74（元朗區） 光明英來學校 63 82 19 80（北區） 鳳溪第一小學 50 50 84（大埔區） 聖公會阮鄭夢芹小學 63 63 91（沙田區） 浸信會呂明才小學 50 70 20 91（沙田區） 浸信會沙田圍呂明才小學 63 74 11 91（沙田區） 培基小學 50 57 7 95（西貢區） 保良局馮晴紀念小學 63 66 3

95（西貢區） 將軍澳循道衛理小學 75 79 4

統一派位填表攻略：避開雙位數超收地雷校 必學3招自救

1）核實乙部剩餘學額：教育局將於2027年1月中旬向未獲派位兒童的家長寄發《選校通知書》，並公布各校最新統一派位暫定學額。若心儀小學在自行階段超收達雙位數（如沙田91網或元朗74網個別學校），乙部第一志願的「中籤率」將大幅下降，家長需評估是否改以較穩陣的次選學校放於「乙一」博取高機率入讀。

2）善用甲部不受校網限制：統一派位甲部佔全校總學額約5%（即統一派位學額的10%），不受住址校網限制，最多可填3間小學。家長可將最心儀的學校（不論跨網或本網）放於甲部第一志願，即使落空亦不影響乙部派位次序。

3）緊記關鍵時間表：家長須於 2027年1月18日至24日 透過「小一入學電子平台」辦理統一派位選校手續（或於1月23日至24日親身前往指定中心遞交表格），派位結果將於 2027年6月2日至3日 公布。