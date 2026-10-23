小一選校｜小學概覽看收生人數及評估方式　選校不應只看滿意率

教育局數據顯示，2026/27學年小一統一派位首三志願滿意率為86.2%，較上年度的79.7%上升6.5個百分點，連同自行分配學位計算，整體滿意率則由90.0%升至93.6%，創下歷史新高。 派位滿意率上升背後反映甚麼選校趨勢，對下一年度家長部署選校有何啟示？《01親子》榮幸邀請到升學顧問專家梁永樂先生，拆解派位滿意率上升背後含義及小學概覽需要注意的地方。



不宜因滿意率影響選擇 保守選擇恐會後悔

升學專家梁永樂指出，小一派位首三志願滿意率只作參考，背後反映兩個現象。首先，家長選校時愈來愈懂得部署，通常會在首個志願作出較進取的選擇，再在其後志願作較保守的安排。若滿意率下降，亦可能反映當屆家長選校時整體較為進取。

由於難以預測其他家長的選擇，梁永樂提醒，家長不宜過分保守，否則或會感到後悔，因此不應單憑過往的滿意率影響選校決定。

梁永樂表示，受歡迎的學校不一定較難入讀，家長仍可在乙二選擇心儀學校。由於不少家長會將受歡迎的熱門學校放在甲部，若其他家長沒有在乙二選擇同一所學校，子女便有機會在這個志願獲派到該校。

其次，滿意率上升亦可能意味着適齡學童人口下降，部分家長入讀心儀學校的機會或有所增加。

小學概覽看收生人數及評估方式 助物色合適學校

梁永樂指出，隨着適齡學童人口下降，部分學校或面對收生困難。家長若發現學校開班數目減少，便需要進一步了解背後原因，以及有否面臨縮班甚至殺校的風險。不過，他強調，班數較少不代表學校質素較差，對有特殊教育需要的學生而言，部分學校或能提供更集中的照顧，並透過小班教學照顧學生的需要。

除了收生人數，家長亦應留意學校的學與教方式，包括評估次數及評估形式，從中了解學校的教學風格。例如，若學校考試次數較多，家長便可進一步了解學校是否較着重操練，從而判斷其教學模式是否適合子女。