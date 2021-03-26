迪士尼｜復活節與Duffy在酒店歎小旅行、玩手工　品嚐主題美食

撰文： 王淑君 最後更新日期： 2021-03-26 21:26

由即日起到4月29日，香港迪士尼樂園的Duffy與好友準備好「食、玩、買、住」春日復活節小旅行！除了推出「奇妙同慶」團票優惠，最高享有7折優惠之外，亦在主題酒店準備了主題房間、美食、工作坊和一系列春季精品，讓一家大小來個春季「小旅行」。 攝影：歐嘉樂

風和日麗，令人想外出走走！入住香港迪士尼酒店除了可以飽覽海景之外，還可以住進「Duffy與好友之旅」主題佈置房間，小朋友又可以參加手工藝工作坊，或者一家大小升級體驗翠樂餐廳的「Duffy與ShellieMay便當製作連晚餐」，享受動手的樂趣。

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除了玩，「小旅行」也少不了品嚐美食。今個復活節，迪士尼推出一系列Duffy與好友主題美食，分別在酒店和樂園的大街餐廳能品嚐得到！餐點甜美，造型可愛，令人捨不得吃！

於迪士尼酒店，「芊彩茶點鬆一鬆—Duffy與好友」有多款精致甜品，包括藍莓杯子蛋糕、熱情果棉花糖和鬆餅等。

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迪士尼樂園亦準備了Duffy的繪畫節目，以及一系列的復活節精品「Spring into Dance」，共超過30款，可愛的Duffy和好友戴上兔子帽的公仔、掛袋飾物、頭飾等。

全新米奇與好友復活節彩蛋造型神祕禮物盒，每盒內藏一隻以色彩繽紛的復活節彩蛋為造型的迪士尼朋友！最後，StellaLou粉絲萬勿錯過以她為主題的系列，即將上架！

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