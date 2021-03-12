親子好去處｜北潭涌度假營重新開放　一家$480一晚玩盡戶外活動

撰文： 李紫銘 最後更新日期： 2021-03-12 18:44

自疫情爆發以來，香港家庭對本地玩樂的需求急升，隨著近來疫情稍有緩和，保良局賽馬會北潭涌度假營亦重開部分設施和住宿服務。讓一家人能來這麼感受大自然的氣息，同時能參與平日城市生活難以接觸的活動，如：獨木舟、高空飛索等，而且價錢亦相當親民。 攝影：龔嘉盛

在看住宿詳情之前，當然要先看營地附近有甚麼活動更為實在！部分營地活動需支付遊戲券才能進行，家長可按需要先行購買，最便宜為$300元15張。至於一般球類活動及分組活動如射箭、單車、雪屐、石牆、彈床、兒童繩網等不用額外收費，家長可按活動開放時間帶同小朋友免費參加。

獨木舟體驗(雙人艇)

+ 10 + 10 + 10

射箭

+ 8 + 8 + 8

飛索體驗（8歲以上 )

+ 7 + 7 + 7

兒童繩網陣（免費）

+ 3 + 3 + 3

動物家族

+ 8 + 8 + 8

四人住宿低至＄480一晚

保良局賽馬會北潭涌度假營目前設有家庭營給4至8人住宿，無論是自己一家四口還是找來朋友的家庭結伴同行都是不錯的體驗，不過要注意社交距離及遵守營地防疫措施。除了家庭營外，推薦家長優先考慮預約北潭涌度假營內的賽馬會大樓，皆因賽馬會大樓在2019年落成，是營內最新的宿營舍，所有環境和設施都較「新淨」，如查詢後房間有空缺，便不要錯過。

按圖即看：住宿價錢收費

+ 20 + 20 + 20

保良局賽馬會大棠渡假村亦重新開放，查詢及預約住宿可瀏覽營地網頁: https://bit.ly/3sPUAJY

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