媽媽必搶海洋公園優惠　3.1下午4時率先推$88尊貴版海洋快證

撰文： 余嘉文 最後更新日期： 2021-03-01 13:13

早前海洋公園宣布推出「好賞！玩轉海洋公園」限量食玩樂優惠，大家可以以港幣$88搶購門票、海洋快證、攤位遊戲甚至鑽石吊飾等優惠。今日（1日)下午4時起開始搶購，各位爸爸媽媽不要錯過！

由2021年3月1日至3月11日期間指定日子，海洋公園推出限量食玩樂優惠，大家可以以港幣$88起搶購公園門票、美食套餐 、遊戲券及特色精品，當中更包括價值高達近港幣 8,000 元之海洋公園吉祥物「包包」鑽石吊墜，賣完即止。所有產品只於指定日子下午4時起於海洋公園網站發售，進入網站即可看見宣傳海報，即可搶購！

按圖即睇「好賞！玩轉海洋公園」食．玩樂限時搶購優惠詳情：

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而其中今日（3月1日）將會有100張公園「尊貴版海洋快證」打響頭炮，大家可以享用機動遊戲及設施之特快通行服務，其中包括「摩天巨輪」、「幻彩旋轉馬」、「登山纜車 (單程)」、「VR越礦飛車」、「極速之旅-VR太空探索」、「翻天覆地」及「橫衝直撞」等等設施的特快通行服務。每次特快通行服務只供一位遊客享用，而每項機動遊戲或設施只可選擇一次。

另一方面，海洋公園推出港人限定「無限次入場證」，2021 年 3 月 1 日至 5 月 31 日期間，購買「無限次入場證」更可享高達八折優惠，憑於 2020 年 9 月 18 日至 2021 年 5 月 30 日期間購買的港人限定優惠 65 折海洋公園日間門票，或「門票連港式美食通行證」，只需於遊園當日加付成人港幣 80 元，小童港幣 40 元，學生港幣 40 元，亦可以即時升級至「無限次入場證」。

按圖即睇海洋公園港人限定「無限次入場證」優惠詳情：

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