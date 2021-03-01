親子好去處｜3個兒童體驗學習館重開3月預約　部分周末周日已滿額

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新冠肺炎疫情和緩，博物館及康樂設施陸續重開。3個免費兒童體驗館在今日（1日）起接受個人參觀預約，包括消防及救諼教育中心暨博物館、水務署水知園和T PARK源區，惟只開放部分設施。

(育茶手記FB圖片)

新冠肺炎的確診數字持續維持在低水平，博物館、公共圖書館和康體設置也陸續開始予公眾參觀預約。受小朋友歡迎、又有教育意義的消防及救護教育中心暨博物館、水務署水知園和T PARK源區於3月1日起重開部分展覽設置，公眾節目、互動式展品、兒童設施繼續暫停，並已開放3月的預約。

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記者嘗試預約3間體驗館，消防及救護教育中心暨博物館及T PARK的3月周五、周六和周日的預約已額滿；水知園則尚有周末及周日的預約參觀名額。

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進入場館要掃「安心出行」或登記資料

在2月19日起，康文署博物館亦已重開部分展覽，每日實施特別開放時間由上午10時至下午5時（休館日除外），並限制館內人數。

以上博物館的入場人士必須使用「安心出几」流動應用程式或登記姓名、聯絡電話和到訪日期及時間，以便在出現確診個案時進行接觸者追蹤。

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