親子工作坊│化身口罩設計師　再入探索實驗室製經典玩具

撰文： 許珞珩 最後更新日期： 2021-03-29 22:35

在新冠肺炎疫症持續肆虐的一年多，對於小朋友來說，戴口罩已成為習慣，但要令小朋友戴口罩戴得樂意，除了舒適之外，家長可能會買些小朋友喜歡的圖案口罩。近日有本地口罩生產商推出親子口罩工作坊，讓小朋友可以設計喜歡的口罩款式，導師更會教小朋友學習由挑選、戴上及保存口罩的正確方法，做完口罩再去「好玩日日」展覽玩互動遊戲。 攝影：鄭子峰

負責指導GOOD MASK親子設計口罩工作坊的First首先跟小朋友說口罩的來源，讓小朋友加深認識，並且教小朋友如何選擇一個適合自己的口罩，接著示範如何正確戴口罩。他說：「小朋友困在家裏長時間這個活動正正可以滿足他們對口罩的了解、認識，可以讓他們有新鮮感所以都很受歡迎。而工作坊要注意安全，因為壓花機器有150度高溫，不慎接觸便會灼傷，所以要有家長在旁。」

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工作坊更有機會讓小朋友了解更多關於口罩的故事，到底家長應該如何幫自己小朋友選擇適合的口罩，First說：「小朋友很多時會玩的忘形拉低口罩，所以家長最緊要檢查小朋友戴口罩時鼻樑位置是否貼著口罩。其次，選擇口罩的尺寸亦都很重要，留意小朋友的面形大小；有些家長會見到小朋友口罩繩過長就打一個結，這就盡量要避免，要避免口罩繩過長打結的方法是可以加一條口罩帶，為口罩繩打結始終會令小朋友耳朵不舒服。」

他表示一般兩歲小朋友可以開始戴口罩，因為太細的小朋友一旦戴上口罩後，感到不適亦都未必懂得去表達，所以家長可選用面罩。

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對於有小朋友很抗拒戴口罩，常常把口罩扯掉，First說:「現在大部分小朋友都戴口罩，我自己女兒三歲都已習慣戴口罩兩歲多的時候開始給它戴，口罩由於現在的款式比較多，選擇一個他喜歡的圖案或者顏色他就願意戴上，男仔都是一樣。」

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點圖即睇First示範如何正確戴口罩:

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【Good Mask 親子口罩DIY體驗坊】

地址：Good Mask中環旗艦店中環德輔道中55號協成行中心地下(舊中藝)

最近香港設計中心舉辦展覽「好玩日日」，以香港玩樂及文化作主題，免費讓大家入場，場內有遊戲互動裝置讓小朋友親身體驗。 攝影：歐嘉樂

香港設計中心（Hong Kong Design Centre，下簡稱HKDC）主辦及香港特別行政區政府「創意香港」贊助的「設計光譜」（Design Spectrum）舉辦全新展覽「好玩日日」，展覽於即日起至4月30日期間於灣仔茂蘿街7號免費開放，小朋友可以在這個展覽中發掘玩樂和設計的關係。場內除了有玩具和香港文化的展示，亦有部份可以讓小朋友親身參與體驗的互動遊戲，例如平衡積木、用球拍對戰、3D打印玩具製作等等。

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為呼應「好玩日日」的展覽主題，「設計光譜」亦會在是次展覽期間舉辦一系列免費玩作坊及導賞團等活動，當中創作你的光影裝置玩作坊、「禁忌之果」玩作坊和玩具製作工坊等等，詳情請留意「好玩日日」官網。

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「好玩日日」展覽

日期：2021年2月23日至4月30日

時間：上午10時至晚上7時（星期一至日）

地點：灣仔茂蘿街7號3樓

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