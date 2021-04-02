復活節好去處｜全家南區一日遊　坐舢舨遊避風塘再感受異國風情

撰文： 媽媽投稿 最後更新日期： 2021-04-02 17:30

南區是一個新舊交錯的特色社區。香港仔那邊仍保留著昔日的漁港風情，另一方面，本是工業區的黃竹坑，自從港鐵南港島綫通車後，有如注入了澎湃的新動力，發生翻天覆地的變化，湧現了不少異國風情的餐廳、藝術工作坊和藝廊等。復活節快到，不妨與小朋友到南區一遊，感受這個東西文化交滙的社區。 【作者為Sandy Chow】

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早上：乘舢舨遊避風塘

這是一條避風塘的內航線，本來有兩條支線，來往鴨脷洲（悅海華庭）和香港仔行人隧道口和珍寶碼頭。不過，珍寶海鮮舫已於去年三月停業，只剩下鴨脷洲往來香港仔行人隧道的航線。這條航線已有70年歷史，想當年，香港仔停泊了不少漁船和住家艇，漁民「登陸」後，又於香港仔聚居形成小社區。不過，香港漁業式微，香港亦由小漁村蛻變成今日的國際金融大都會，香港仔漁港也逐漸被遺忘。

家長可帶小朋友乘搭這條航線，由香港仔行人隧道上船，船程約4分鐘，收費大概兩至三元左右。船隻是傳統的舢舨，在漁港中穿梭，聽著舢舨摩打「卜卜」作響、感受着清爽宜人的海風，真是舒暢！這體驗確實有趣，因此我的外國朋友每逢來香港旅行，我都會推介他們乘搭這條航線。他們對水上人家的生活甚有興趣，漁船上晾曬着蝦乾和鹹魚等，吸引他們拍照留念。這種景象除了大埔三門仔之外，就只有在香港仔避風塘能感受到。

「艇仔粉」也非常值得一試。昔日，舢舨流行賣艇仔粉，內裏是河粉和燒味等配料，伴以熱騰騰的鮮魚湯。吃着艇仔粉，清涼送爽，確是風味十足！如要品嚐，可以先打電話call艇家，聯絡方法不難找，上網搜一搜即可。

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下午：鴨脷洲大街嚐地道海鮮

坐完街渡可以一遊鴨脷洲大街，區內居民一般都慣稱為「大街」。小店食肆可謂各適其適，串燒店有「大串」、叄瘋（主打台灣咖啡、蛋餅）文青咖啡店AP Coffee、潮洲鹵水鵝、小食糖水舖都有。來到舊漁村更加不能錯過的當然是海鮮小炒，市政大樓2樓及街舖都有好幾家做得不錯，食客可以自行在街市購買合心水的海鮮請食肆炮製。很多其他區的朋友來訪，都大讚海鮮價錢實惠，選擇又多。心水推介：專門賣蜆貝類的「全記鮮活」，老闆吐沙處理特別好，買回家的蜆從來都不擔心要自行再吐沙。

工業區異國風情食店：海鮮以外的選擇

不吃海鮮的話，可到黃竹坑逛逛。這裏本是工業區，如今已有不少創意行業、餐館，酒吧進駐，未來有港鐵黃竹坑站上蓋大型屋苑港島南岸，和商場THE SOUTHSIDE落成。想找特色餐廳，香葉道一帶有不少西餐廳和扒房。而工廠區一帶，亦有意大利風格咖啡館The Loft，可品嚐店內的意大利火腿、奶酪和Parma Ham等等。另外，還有一間充滿非洲風情的餐廳Africa Coffee & Tea，聽聞Africa coffee很不錯。這些餐廳都位處工廈，寬闊而景色開揚，部分位置更可以看到海景，認真寫意！

作者簡介：

南區達人Sandy Chow

住在南區20多年，育有一女，從事大數據Marketing工作。愛好烹飪、藝術。喜歡南區教育文娛康樂設施齊備，足不出南區，生活一樣多姿多采。

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