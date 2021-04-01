子女學習態度懶散提不起興趣　校長分享用3個字母教好小朋友

撰文： 育兒教室 最後更新日期： 2021-04-01 17:54

常問小孩子有什麼目標?不少孩子都會說：我要做一個好學生、好孩子!怎樣才是一個好孩子呢？好學生的定義又是什麼？其實答案很多，也很廣泛，不過相信有良好的學習態度，包括「勤奮」、「好學」，以及「懂得寬恕別人」是必然的答案之一。就讓我們今次談談「品格教育A to Z」的DEF: 「勤奮」D-Diligence 、「好學」E-Erudition，以及「寬恕」F-Forgiveness。 【作者為中華基督教青年會葵涌幼稚園校長梁倩婉】

「勤奮」D-Diligence

常聽說:「不勤於始，將悔於終」，凡事要有付出，才會有收穫。如果一個人不努力，即使有如何偉大的夢想也只會是空想，永遠不會成功。勤奮用功是一種基本的處事態度和做法，亦是一項需要從小培養的習慣與適應的品格，對孩子的發展起關鍵的作用。

筆者見過不少孩子在幼稚園階段時表現優秀，但當升上小學後，尤其升至小學三年級，成績便開始落後。原因是當年級愈高，學習負擔便愈重，學習上的要求亦相對提高。若孩子不主動學習，缺乏自身學習的驅動力，停留在被動的學習態度「踢一踢、郁一郁」又怎能應付越來越艱深的課程呢？

「好學」E-Erudition

現今的小學生每天需要花上不少時間做家課，同時亦要應付默書、測驗和考試等，部份孩子週末假日還需要參加頻繁的興趣班，令孩子身心俱疲。筆者曾接觸過一名孩子，一天「走」六場，時間表排得密密麻麻。事實上，人之所以「好學」，皆因「好奇」。不少研究發現，好奇心是孩子學習、發揮創意，學會思考的重要基礎。可是，過於密集的學習模式，令人喘不過氣來，亦蠶食了孩子原有的學習興趣。

那麼可以怎樣培養孩子勤奮好學的德性呢？

(一)家長應以身作則，為自己訂立生活目標，並持之以恆。當孩子看見父母朝著目標，努力工作和學習時，他們會認同「勤奮」是天經地義的事。相反，當父母生活態度散漫，下班後手機不離手，在耳濡目染下，孩子也會有樣學樣。

(二)有一句話說得很好：「書中自有黃金屋」，打開一本書就如同開啟一個世界。建議家長每週最少帶孩子到圖書館一次，讓孩子不時借閱自己喜歡的書籍。同時在家中營造「書香」氛圍，例如擺放固定的書架，令孩子可以隨手就拿到書本; 將每日睡前十五至二十分鐘設定為閱讀時間，孩子可自行閱讀、跟父母輪流讀書，或由父母說故事也可。這些習慣堅持下來，便會累積不少閱讀時間，關鍵是持之以恆。

(三)子曰：「好學近乎知」，當孩子對事物遇到不明白時，家長宜把握機會引導孩子找尋答案，「是這樣嗎？不如我們去找找有關書本吧？」，陪伴孩子探索知識是最好的身教，也是最好的教育。

(四)每週與孩子共同訂立工作清單，例如：訂立溫習時間及科目，父母需要教導孩子堅持。勤奮的習慣需要時間培養，亦容易打破，絕非一蹴可幾。當孩子稍有進步時，請家長不要吝嗇對孩子的讚美，給予肯定和讚賞。若家長對孩子表現出信任和欣賞，孩子會感受到父母的愛，他們自然有積極向上的動力。

F -Forgiveness「寬恕」

在小孩子的世界裡常出現各種小摩擦，應如何教導孩子學會寬容呢？

當孩子認為被人傷害，感到生氣或傷心時，家長第一步需要做的是「聆聽」，先處理孩子的心情。千萬不要說「好小事，都係你小氣。」、「都不知有甚麼好生氣。」家長這樣說，是會打壓孩子的情緒，讓孩子否定自己的感受。

第二步是「跟孩子一起回想和憶述過程」，此時家長需將心比心，用同理心理解孩子的處境和感受，可以回應說，「我明白你，因為......所以你很生氣。」第三步是「回憶過去曾被寬恕的經歷」，讓孩子記得自己也曾做錯事被他人原諒。

最後第四步「陪伴孩子找情緒的出口」，如果已原諒了別人但自己仍有不開心，和孩子一同透過畫畫、寫信等，來抒發心中的情感。

小學是小朋友培養良好品格、打好學習基礎的重要階段，而培養孩子美好的品格，必須從家庭做起。從今天起，和孩子經歷多一次DEF學習旅程吧！可能有些家長認為這個「頂尖工程」難度高、不易為，但換個角度來看，這就是你與孩子共同學習、共同成長的好機會啊！

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