幼稚園校長教你運用ABC　培養小朋友良好品格學會欣賞及關懷

撰文： 育兒教室 最後更新日期： 2021-03-25 17:30

近年，無論幼稚園、小學以及中學都比以往更重視推行品格教育。美國教育界甚至提出「品格教育絕不是教育界的流行趨勢，而是良好教育的基本元素。」上文提及香港中華基督教青年會推行「品格教育A to Z」，將26個英文字母代表多於26種不同的重要品格和個人發展的重要基本特質。至於A至Z可以代表什麼? 今期就讓筆者為大家講解「ABC」! 【編按：作者為中華基督教青年會葵涌幼稚園校長梁倩婉】

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「A for Appreciation (欣賞)」

「A」代表「Appreciation」中文意即「欣賞」。中國人傳統講求謙虛，不少父母根深柢固地認為孩子讚得多會「讚壞」。不過，適當的稱讚其實是十分重要的，若父母讚得其法，對孩子成長是有正面的影響。

有句話說:「優秀的孩子都是被激勵出來的，而不是被罵出來的。」在幼稚園的課堂，老師會邀請孩子站出來，站在課室的中央位置向其他同學進行分享或滙報。每位學生完成後都會獲得鼓勵，眾同學會站起來拍手，亦會說「做得好!Well done!」等說話。

那時候，只要看看孩子的表情，不難發現他們的嘴角上揚，不期然露出由心而發的笑容。事實上他人的認同和言語上的鼓勵，可以令孩子產生的「內在成功感」;反之而言，假若孩子的努力得不到適當的鼓勵和認同的話，孩子很容易便會失去了努力的動機和決心了。

我們同時亦要讓孩子明白如何欣賞他人。懂得欣賞他人是一種智慧。古語有云「擇其善而行之」，若能培養孩子欣賞別人的情操，便自然會懂得待人謙遜，亦懂得汲取別人的優點和長處，會不斷進步變得更優秀。

因此，家長要培養小孩子欣賞別人的修養，自己亦要學會欣賞孩子，千萬不要吝嗇對孩子的讚美呀!

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「B for Bravery (勇氣)」

「B」代表「Bravery」，中文意思是「勇氣」。一想起勇氣，筆者便會聯想起瑪安-萊弗勒的著作《勇敢湯》。故事中，主角是隻名為哈林的浣熊，他是個膽小鬼，為了讓自己變得勇敢，他向森林裏的大熊請教。

大熊著哈林走入森林去找尋一個藏着「勇敢湯配方」的盒子，喝過勇敢湯便會變得勇敢。哈林果真爬越山河、排除萬難取得盒子，惟他得到後卻發現只是個空盒子。智者大熊此時道出「勇敢，其實一直藏在我們的心裏。」。

在教養的過程中，父母需要學習的是「放手」，過度的干預會窒礙孩子的發展，讓孩子變得膽小、懦弱。或許未來，孩子要面對的困難比我們現在面對的還要多，父母與其說「不要怕」，倒不如說「我相信你可以，我一直都在。」，給予孩子信心，陪伴孩子勇往直前。最後結果是成功也好，是失敗也好，對孩子來說，也成為成長過程中寶貴的一課。

「C for Caring (關懷)」

「C」代表「Caring」即「關懷」。關懷建基於「同理心」。家長們，你期望你的孩子專橫跋扈，肆無忌憚，還是彬彬有禮 ，待人誠懇，懂得為人設想？猶記得筆者見過一個孩子在朋友家中的雪櫃取飲料時，不慎將飲料跌在地上。

主人家見到便說：「你可以將飲品放回雪櫃，再選其他飲品呢!」你猜想孩子當時如何回應？孩子說：「飲品跌在地上，不應該留給別人。」十歲的孩子能夠懂得易地而處，體察別人，相信是父母以身作則的成果。

除了身教之外，說故事也是不錯的渠道去學懂「關懷」。家長可以從故事情節中引導孩子思考，從他人的處境出發，了解別人的世界、困難和感受。家長們，趁早打開孩子「同理心」的大門吧！

今天的社會，缺少了甚麼呢？應該就是「C」-「Caring」，大家多一分欣賞、多一分接納、多一分勇氣、多一分關懷，讓社會、讓學校、讓我們的家，多一分愛，人與人之間多一分和諧！父母與其期望孩子「贏在起跑線」，倒不如讓孩子打好品格根基，成為ABC人生勝利組吧 !

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