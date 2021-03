英國升學｜兒子英文能力弱　為增學習信心　港媽選校首要睇呢樣⋯

撰文: 王淑君 最後更新日期: 2021-03-31 07:00

BNO擴權後,香港人移民英國變得更容易,而子女亦可以在當地享有免費教育。不過,不少家長也擔心,英語程度稍弱的小朋友到達英國之後,會不適應全英語的生活環境,甚至打擊他們學習的自信心。育有一子一女的小豬媽媽在去年年底舉家移民英國,坦言5歲大兒子小豬的英文程度弱,自信心也比較低,於是在選校方面多下苦功,為兒子締造最好的學習環境。現時,在英式少功課的教育之下,小豬對學英文的信心增強了,還自發地把握機會學中文! (圖片由受訪者提供)

英國的教育比香港活潑,而且功課壓力少,很多家長也希望讓子女享受學習。但如果小朋友的英文能力弱,又擔心他們的學習信心會受打擊。小豬媽媽分享5歲兒子從小在屋邨的免費幼稚園就讀,學校沒有外籍老師,家中也沒有聘用外傭,平日家人溝通也全用廣東話,給兒子的英文語境近乎零。「佢勉強識答What is your name,但問佢How old are you,冇畀答案選擇就唔識答。」小豬媽媽說。

她又指,兒子屬於比較害羞的個性,擔心把他放入9成白人學生的校園環境之中,會令他對學習更恐懼。兒子5歲尚未足齡讀小一,而是報讀學校的預備班(reception),她亦在選校方面多做了不少功夫。

選擇以英語為第二語言的學校

家長可以遞交6個學校申請,而英國學校收生的其中一個較大的考慮因素是居住距離,很多家長也猶豫是不是要跟隨好的校網而決定居住的地點呢?過來人小豬媽媽則認為,決定落腳點需要多方面的考慮,「例如我哋唔揸車,就要考慮有公共交通嘅地方,亦要顧及大人工作嘅需要」,因此他們選擇了在倫敦附近居住。

而選校方面,除了參考Ofsted report看學校的評級之外,小豬媽媽也特意看了學生的組合,發現有一間Outstanding級的學校較多不同種族的學生入讀,流動性也較高,推斷是很多家庭為工作需要旅居而入讀。「因為學校習慣迎接不同種族嘅學生,相信對插班生嘅支援亦會較好。」而且,小豬媽媽認為,當學生很多都把英語當成第二語言,兒子也不會太在意自己的英文說得不好。

入學前預備

小豬媽媽指,因為小豬在英語會話上的對黎答能力近乎零,但十分有語言天分。在準備移民之前,她特意安排了一個英語會話課程給兒子,但目標不是希望他的英文突飛猛進,而是習慣和外國人溝通,不會感到害怕。

雖然兒子懂得英文拼音,但仍處於伴讀的階段,「需要講一句、譯一句」,而且他即使拼得出英文字的讀音,也因為少接觸生字而不明白其意思。小豬媽媽亦認為,在繪本上看到的英文句式亦和日常生活接觸的英文有所不同,在增強會話能力上的幫助不大。

而到埗英國之後,她多了和小豬伴讀,也「鬆手」給他多看電視。「以往睇電視都需要翻譯佢聽,但而家已大約估到意思,對答之中亦夾雜幾個英文。」小豬媽媽認為,小朋友的適應能力很快,現在反而著重在家和小豬多說廣東話,維持他對中文的語文能力。

如果想小朋友更快適應當地的校園生活,小豬媽媽建議給小朋友觀看YouTube上一段「Time to school」的短片,是真實記錄預備班的上課情況,當然每間學校在編排上會有所不同,但也能給小朋友一個心理準備,知道上課是做什麼。另外,她亦有著意教小豬一些必要的英文句子,例如告訴老師上廁所、飲水。「小豬好怕玩集體遊戲,我同佢講如果真係好擔心,就同老師講I am scared。佢又真係識講,可以唔使玩。」她說。

學英文素材建議:

有預算的話可考慮私校

小豬媽媽心儀的學校,學生的流動性高,故小豬等待2個月左右已有插班學位入讀。但如果家長擔心小朋友的適應和升學問題,而又預算較為鬆動的話,可以先安排子女入讀私校。「一來對國際學生的支援會較多、較有經驗;二來教學上也會更有質素。」建議家長按自己小朋友的能力和情況而決定。

