疫情下小朋友欠動機活動身體　小學體育堂全班玩Ring Fit帶來刺激

撰文： 李紫銘 最後更新日期： 2021-03-29 20:47

香港小朋友的運動時數本身已經不多，在疫情下更加雪上加霜。世界衛生組織建議5至17歲的兒童及青年應每天進行累計至少60分鐘的中高強度身體活動。而凝動香港體育基金早前公佈的「SportsHour 中小學生運動參與時數研究計劃」結果亦顯示，九成半青少年都未能達到世衛標準，當中最大原因是為缺乏時間及功課過多。因此，體育堂對小朋友來說便變得特別珍貴，在疫情下老師們都絞盡腦汁，只望小朋友能「郁多啲」。

小朋友運動動機大減

三水同鄉會禤景榮學校體育科陳廣裕主任（左）、體育科的岑信哲老師（右)

三水同鄉會禤景榮學校體育科陳廣裕主任表示，自疫情爆發後小朋友已失去了很多參與運動的機會，例如各球類校隊，只能做簡單體能訓練，同學心中的「波癮」只能持續壓抑，在球技上會損失很多。而Zoom課堂（網課）更是一大挑戰，只能設計一些不需大量空間且安全的體適能運動。目前已有部分同學會回校面授，陳主任直言:「個個都肥曬！」

主要任教低年班體育科的岑信哲老師則更有感受，因為Zoom課堂變成重覆做某一類的動作，是會變得十分苦悶，同學的動機會大大減少，投入程度都不足，現在網課的主要目的基本上只是希望同學能盡量多動動身子。

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用遊戲重拾運動動機

凝動香港體育基金舉辦由瑞銀集團贊助的「校園體感運動大激鬥！」是全港首個校際體感運動遊戲比賽，三水同鄉會禤景榮學校是其中一間參與小學，同學在三月期間，回校面授的同學會進行Nintendo Switch的健身環大冒險（Ring Fit Adventure）挑戰，並每周上傳運動數據，月尾會統計各校成績，根據排名有不同獎勵。

陳主任表示：「參與此計劃輸贏不是重點，而是能為同學帶來新的刺激。縱使部分同學家中都接觸過這類體感電子遊戲，但能夠全班同學一起參與，是不能媲美的歡樂。」最初陳主任觀察到由於控制器只有一個，當一位同學在用時，其他同學便失去了「動機」，只在一旁觀望。有試過用藤環給予其他同學，但因為沒有彈性最終採用更接近實物的膠環代替，而成效十分好，即使大家都知道 「Ring Fit」只有一個，但儀式感令他們更投入，全班一起跟著遊戲主角深蹲、擺臂，爭取好成績。

目前計劃已來到尾聲，但透過此計劃，老師不難發現小朋友並不是抗拒運動，只是各種限制與形式，令他們覺得沒趣，才會出現同學在Zoom課堂（網課）心不在焉的情況。凝動香港體育基金亦打算吧「校園體感運動大激鬥！」推廣到更多學校試行，讓同學善用體育課，釋放壓力。

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