日本家庭主婦盛行無印良品理財法　一本護照套釐清所有家庭開支

撰文： 李紫銘 最後更新日期： 2021-04-05 09:00

理財是無分大小的，雖然媽媽們不是「秒秒鐘幾廿萬上落」，但要處理好日常的買餸、小朋友補習費用等各類開支也不容易。而工欲善其事，必先利其器！日本媽媽界近來十分流行「無印良品理財法」，顧名思義就是使用無印良品的產品去幫助自己理財，而這個產品到底是甚麼來頭？

日本媽媽理財神器竟是護照套

日本媽媽是出了名的有條理，不少日本家庭主婦都會使用家計簿，每天會詳細列明開支，並每月總結一次，而「無印理財法」則只是把日本媽媽的傳統，運用更好的工具輔助。利日本YouTuber水野祐香在其YouTube頻道分享了「無印良品理財法」，運用無印良品的護照套去作家計簿。香港也有發售該款護照套纖，售價為$160。

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此護照套的最大特色是內設多個拉鍊袋，可分類存放不同的開支目錄。由於格數足夠，加上是透明的設計，令該護照套能成功變成一個更好的「家計簿」，和日本人著重的「收納」概念相同，都是做好分類工作方便自己清晰支出！以下來看看水野祐香媽媽的實際用法。

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