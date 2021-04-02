復活節好去處｜跟機長體驗駕駛飛機　坐纜車登山再入氣球叢林

撰文： 許珞珩 最後更新日期： 2021-04-02 12:30

一連5日的復活節長假期開始，又是家長與小朋友出動的好時機，飛上天空是很多小朋友的夢想，一名飛機師開設了一間讓小朋友可以體驗模擬駕駛飛機的學習中心，更可讓家長與小朋友一起參加，一嘗成為機長的難忘體驗。 攝影:鄭子峰

現職機師教駕駛飛機

現職飛機師的Captain Joel由2016年開始擔任本地一間航空公司的機長，他很希望可以將飛行行業傳承落去，他說：「因為自己小時候沒有機會接觸機師，也沒有做很多成為機長的準備，好想能夠將航空教育普及化，令到更多人在小時候可以認識。希望能夠將飛行專業的技術、態度及心理質素等之機長應有的知識，通過這個機會讓小朋友在踏上機長的路更平步青雲，沒有我們那麼艱辛，因為現時大部份都是外籍飛行員，期望在飛航界的寒冬過後，有更多香港喜歡學飛行的年青人可以成為我們的生力軍。」

Joel表示自己從小到大的夢想是成為機師，除了知識、技巧及態度三方面要平衡之外，飛機師本身性格要冷靜，溝通能力要可以兼顧團隊精神，他說：「因為我是在石硤尾長大，看到飛機在啟德機場升降，覺得很奇妙，如此這麼巨大的飛機能夠在天空上飛翔，加上看過不少的劇集、動畫，都使我很希望可以當上機長，我由飛機工程師開始入行，之後到澳洲學飛行，希望可以藉着這裏，讓大眾可以體現到小型飛機、民航機或者直升機的駕駛感受，在疫情就算不能夠真的非上天空，也可以在這裏模擬一下。」

+ 9 + 9 + 9

在30分鐘的家庭模擬飛行體驗中，參加者可自行選擇起飛和降落、環繞飛行的城市，嘗試各種具挑戰性的體驗，大人和小朋友都可衝上雲霄， 一嘗當機師的滋味。主辦機構展翅飛行學會還開辦展翅兒童航空科普課程，結合STEM教育，以趣味實驗和勞作講解飛行理論及相關知識，強化小朋友科學和數學能力，課程還會教大家自製飛行器，十分有趣。

Wings Flight Academy 模擬飛行駕駛體驗

地址：荔枝角青山道485號九龍廣場20樓2012室

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昂坪360 舉行恆香‧百年及「尋蛋滋味360」活動

如果小朋友想用另一個方法上天空，坐纜車是很好的選擇，昂坪360在復活節期間，舉辦了「尋蛋滋味360」，打造出恆香100周年展覽館，以模仿經典「恆香酒家」的場景，將30年歷史的大紅花轎重現眼前，再加上插畫畫作及懷舊展品，細說百年香港歷史，放大的恆香經典老婆餅盒、蛋撻鞦韆、蛋卷搖搖板打卡位更加是一家大細拍照留念必到之處，節目由即日至6月14日舉辦，是長假期打卡拍照、放電好去處。

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昂坪360 X 恆香「尋蛋滋味360」

日期： 2021年4月2日至6月14日

時間： 上午10時30分至下午5時30分

（逢周一、周四關閉，實際開放日期及時間，請參閱網站的公佈為準）

地點： 昂坪市集圓形廣場

昂坪360 X 恆香「恆香‧百年」展覽館

日期： 2021年4月2日至6月14日

時間： 上午10時30分至下午5時30分

（逢周一、周四閉館，實際開放日期時間，請參閱網站的公佈為準）

昂坪360 復活節纜車營運安排

日期： 4月2日至4月30日

時間： 4月2日(星期五)至4月6日(星期二)：上午9時至下午6時30分

4月7日(星期三)至4月30日(星期五)：上午10時至下午6時

同場加映：PMQ元創方的氣球叢林「Stamp to Smile」

踏入春意盎然的4月，PMQ元創方夥拍本地設計團隊一口設計工作室One Bite Design Studio，帶來色彩繽紛的氣球叢林「Stamp to Smile」，讓你置身充滿童趣的世界。

氣球叢林設置多個氣閥踏板，只要用力踩下踏板打氣，不同顏色的氣球就能充氣漲大。當踩下踏板，可為近在眼前或身處遠方的氣球打打氣。踩踏不同的踏板，尋找未知的氣球，用力踩走煩憂與壓力。你還可以跟親朋好友來一場氣球競賽，為彼此加油。無論順逆，大家帶著希望找尋，驚喜或遲或早、或遠或近，總會靠近。你我並肩同行，快樂和驚喜就會長出森林，步履不停，生生不息。

+ 2 + 2 + 2

日期：2021年4月2日 至11日

地點：PMQ地面廣場Courtyard, G/F

費用：全免

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